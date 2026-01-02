Πρίγκιπας William-Kate Middleton: Η φωτογραφία που προκάλεσε αντιδράσεις στο Instagram

Το πριγκιπικό ζεύγος, ο πρίγκιπας William και η Kate Middleton, ξεκίνησε τη νέα χρονιά με μια χαρακτηριστική ανάρτηση στο Instagram, μοιράζοντας στιγμές που ξεχώρισαν για το 2025. Η δημοσίευση περιλάμβανε φωτογραφίες και βίντεο από τις δημόσιες εμφανίσεις τους, αλλά και τρυφερές οικογενειακές στιγμές με τα παιδιά τους, προσφέροντας στους ακολούθους τους μια προσωπική ματιά στη χρονιά που πέρασε.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, το πριγκιπικό ζεύγος έγραψε: «Καλή χρονιά σε όλους σε όλο τον κόσμο! Σας ευχαριστούμε για μια υπέροχη χρονιά 2025 και ανυπομονούμε για το 2026!!», στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας και ευγνωμοσύνης, αλλά και ανοίγοντας το δρόμο για συζητήσεις γύρω από τις επιλογές που περιλάμβανε η δημοσίευση.

Η ανάρτηση περιλάμβανε βίντεο και φωτογραφίες από σημαντικά γεγονότα της χρονιάς, αλλά ένα από τα στιγμιότυπα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Η συγκεκριμένη φωτογραφία έδειχνε τον πρίγκιπα William και την Kate Middleton να καλωσορίζουν τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Donald Trump, μαζί με τη Melania Trump, κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής τους στο Ηνωμένο Βασίλειο με τον βασιλιά Κάρολο.

Αρχικά, πολλοί ακόλουθοι σχολίασαν θετικά την ανάρτηση, εκτιμώντας τις στιγμές της οικογένειας, αλλά η εμφάνιση της φωτογραφίας με τον Trump προκάλεσε αρνητικά σχόλια. Πολλοί εξέφρασαν απογοήτευση και δυσαρέσκεια, υπογραμμίζοντας ότι δεν υποστηρίζουν τον πρώην πρόεδρο, με αποτέλεσμα η ανάρτηση να συζητηθεί έντονα στα social media. Το περιστατικό δείχνει πόσο ευαίσθητο παραμένει το κοινό σε κάθε πολιτική συνδηλώσεις στις αναρτήσεις του πριγκιπικού ζεύγους, ακόμη και σε ένα post που στόχο έχει να γιορτάσει την έναρξη της νέας χρονιάς και να μοιραστεί τις προσωπικές τους στιγμές με τον κόσμο.

