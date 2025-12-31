MadWalk 2025 highlights
Celeb News 31.12.2025

Τίτλοι τέλους για Mel Gibson και Rosalind Ross – Χώρισαν μετά από 9 χρόνια

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης και η σεναριογράφος αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους, διατηρώντας όμως άριστες σχέσεις για χάρη του γιου τους
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός και σκηνοθέτης Mel Gibson και η σεναριογράφος Rosalind Ross αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, ολοκληρώνοντας μια σχέση που διήρκεσε εννέα χρόνια. Το πρώην ζευγάρι έχει αποκτήσει έναν γιο, τον Lars, ο οποίος είναι σήμερα 8 ετών, και όπως ξεκαθαρίζουν, παραμένει απόλυτη προτεραιότητά τους η κοινή του ανατροφή.

Σε κοινή τους δήλωση στο περιοδικό PEOPLE, ανέφεραν πως, αν και το τέλος της σχέσης τους είναι συναισθηματικά δύσκολο, νιώθουν ευγνωμοσύνη για την οικογένεια που δημιούργησαν. Τόνισαν επίσης ότι σκοπεύουν να συνεχίσουν να συνεργάζονται αρμονικά ως γονείς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο χωρισμός τους είχε πραγματοποιηθεί διακριτικά περίπου έναν χρόνο πριν, χωρίς δημόσιες εντάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: 25 εικόνες που «στιγμάτησαν» το 2025 μας

Ο Mel Gibson και η Rosalind Ross γνωρίστηκαν το 2014 μέσω κοινών φίλων και η σχέση τους εξελίχθηκε γρήγορα. Το 2017 υποδέχτηκαν τον γιο τους, σε μια περίοδο ιδιαίτερα σημαντική για τον Gibson, λίγο πριν λάβει υποψηφιότητα για Όσκαρ Σκηνοθεσίας για την ταινία Hacksaw Ridge. Ο ίδιος είχε δηλώσει τότε πως η στιγμή της ανακοίνωσης των υποψηφιοτήτων ήταν ακόμη πιο συγκινητική κρατώντας το νεογέννητο παιδί του στην αγκαλιά.

Ο γνωστός ηθοποιός είναι πατέρας συνολικά εννέα παιδιών. Από τον γάμο του με την Robyn Moore έχει αποκτήσει επτά παιδιά, τους Christian, Edward, William, Louis, Milo, Thomas και την κόρη Hannah, ενώ με την τραγουδοποιό Oksana Grigorieva έχει μία κόρη, τη Lucia, η οποία είναι σήμερα 16 ετών.

Διάβασε επίσης: Ο Kanye West διαψεύδει τη viral λίστα στόχων που του αποδίδεται

 

