MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Streaming News 31.12.2025

Stranger Things: Κυκλοφόρησε το τελικό trailer για το μεγάλο φινάλε της σειράς

Το όγδοο επεισόδιο της πέμπτης σεζόν σηματοδοτεί το οριστικό τέλος
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Με τίτλο «The Rightside Up», το όγδοο και τελευταίο επεισόδιο της πέμπτης σεζόν του Stranger Things αποτελεί το πολυαναμενόμενο φινάλε της σειράς, με το Netflix να δίνει στη δημοσιότητα το τελικό trailer, προετοιμάζοντας το κοινό για την κορύφωση της ιστορίας.

Το δεύτερο μέρος του τελευταίου κύκλου ολοκληρώθηκε με το έβδομο επεισόδιο, στο οποίο η Max αποκαλύπτει το φιλόδοξο και επικίνδυνο σχέδιο του Vecna: να συγχωνεύσει τον πραγματικό κόσμο με μια παράλληλη διάσταση πέρα από το Upside Down, γνωστή ως Abyss.

Διάβασε επίσης: Stranger Things 5: Αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο φινάλε – Η ακριβής ώρα Ελλάδος

Απέναντι σε αυτή την απειλή, οι πρωταγωνιστές ενώνουν τις δυνάμεις τους και καταστρώνουν ένα ριψοκίνδυνο σχέδιο. Στόχος τους είναι να εισέλθουν στο Abyss, να σώσουν τα παιδιά που έχει απαγάγει ο Vecna και, τελικά, να καταστρέψουν τη διάσταση αυτή με τη χρήση βόμβας, δίνοντας μια ύστατη μάχη για την επιβίωση του κόσμου τους.

Το τελευταίο επεισόδιο του Stranger Things θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix την Πρωτοχρονιά, σηματοδοτώντας το τέλος μιας από τις πιο επιτυχημένες σειρές στην ιστορία της πλατφόρμας.

Υπενθυμίζεται πως το Stranger Things δημιουργήθηκε από τους Matt και Ross Duffer πριν από σχεδόν μία δεκαετία, με την πρώτη σεζόν να κυκλοφορεί τον Ιούλιο του 2016. Το παραφυσικό μυστήριο που εκτυλίσσεται στη μικρή πόλη του Hawkins εξελίχθηκε γρήγορα σε παγκόσμιο τηλεοπτικό φαινόμενο, ενώ η δεύτερη και τρίτη σεζόν ακολούθησαν το 2017 και το 2019 αντίστοιχα.

Stranger Things 5: Το trailer του 2ου μέρους μόλις κυκλοφόρησε - Το μεγάλο φινάλε πλησιάζει

Όπως και η πέμπτη, έτσι και η τέταρτη σεζόν κυκλοφόρησε σε δύο μέρη, τον Μάιο και τον Ιούλιο του 2022. Παράλληλα, το σύμπαν του Stranger Things επεκτάθηκε και εκτός τηλεόρασης, με το θεατρικό έργο «Stranger Things: First Shadow» να κάνει πρεμιέρα στο West End του Λονδίνου το 2023 και να παρουσιάζεται αυτή την περίοδο στο Broadway.

Διάβασε επίσης: Υπάρχει «χαμένο» επεισόδιο του Stranger Things; Τι υποστηρίζουν οι fans

Δες κι αυτό….

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
netflix Stranger Things Stranger Things 5 TRAILER σειρές
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
People Pleaser Alert: Τα 4 ζώδια που δεν λένε «όχι» σε τίποτα και σε κανέναν

People Pleaser Alert: Τα 4 ζώδια που δεν λένε «όχι» σε τίποτα και σε κανέναν

31.12.2025
Επόμενο
Τίτλοι τέλους για Mel Gibson και Rosalind Ross – Χώρισαν μετά από 9 χρόνια

Τίτλοι τέλους για Mel Gibson και Rosalind Ross – Χώρισαν μετά από 9 χρόνια

31.12.2025

Δες επίσης

Πέθανε ο Isiah Whitlock Jr του The Wire σε ηλικία 71 ετών
Cinema

Πέθανε ο Isiah Whitlock Jr του The Wire σε ηλικία 71 ετών

31.12.2025
Οι 4+1 ταινίες που πρέπει να δεις για να μπει η χρονιά με γέλιο
Cinema

Οι 4+1 ταινίες που πρέπει να δεις για να μπει η χρονιά με γέλιο

31.12.2025
Stranger Things 5: Αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο φινάλε – Η ακριβής ώρα Ελλάδος
Cinema

Stranger Things 5: Αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο φινάλε – Η ακριβής ώρα Ελλάδος

31.12.2025
Ryan Coogler: Αποκαλύπτει το αρχικό όραμα για το «Black Panther 2» και υπόσχεται συνέχεια
Cinema

Ryan Coogler: Αποκαλύπτει το αρχικό όραμα για το «Black Panther 2» και υπόσχεται συνέχεια

31.12.2025
Η τρελή οικογένεια του Malcolm  επιστρέφει με περισσότερο χάος
Cinema

Η τρελή οικογένεια του Malcolm  επιστρέφει με περισσότερο χάος

30.12.2025
Apex: Κόβει την ανάσα το trailer της νέας ταινίας της Charlize Theron (video)
Cinema

Apex: Κόβει την ανάσα το trailer της νέας ταινίας της Charlize Theron (video)

30.12.2025
Πωλήθηκε το ιστορικό σπίτι που γυρίστηκε το φιλμ Κάτω από τη λάμψη του φεγγαριού
Cinema

Πωλήθηκε το ιστορικό σπίτι που γυρίστηκε το φιλμ Κάτω από τη λάμψη του φεγγαριού

30.12.2025
Ο ρόλος που έχασε ο Robert Downey Jr. στην «Οδύσσεια» του Christopher Nolan
Cinema

Ο ρόλος που έχασε ο Robert Downey Jr. στην «Οδύσσεια» του Christopher Nolan

30.12.2025
Η Laura και η Mary από το «Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι» ξανά μαζί, 40 χρόνια μετά
Cinema

Η Laura και η Mary από το «Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι» ξανά μαζί, 40 χρόνια μετά

30.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Ο ΔΕΔΔΗΕ και η… μαύρη τρύπα των έξυπνων μετρητών

Ο ΔΕΔΔΗΕ και η… μαύρη τρύπα των έξυπνων μετρητών

Η Πειραιώς επιλέγει το… δικαίωμα στη σιωπή για το κατάντημα της Snappi

Η Πειραιώς επιλέγει το… δικαίωμα στη σιωπή για το κατάντημα της Snappi

Στο τραπέζι οι πρόωρες εκλογές

Στο τραπέζι οι πρόωρες εκλογές