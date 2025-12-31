Stranger Things: Κυκλοφόρησε το τελικό trailer για το μεγάλο φινάλε της σειράς

Με τίτλο «The Rightside Up», το όγδοο και τελευταίο επεισόδιο της πέμπτης σεζόν του Stranger Things αποτελεί το πολυαναμενόμενο φινάλε της σειράς, με το Netflix να δίνει στη δημοσιότητα το τελικό trailer, προετοιμάζοντας το κοινό για την κορύφωση της ιστορίας.

Το δεύτερο μέρος του τελευταίου κύκλου ολοκληρώθηκε με το έβδομο επεισόδιο, στο οποίο η Max αποκαλύπτει το φιλόδοξο και επικίνδυνο σχέδιο του Vecna: να συγχωνεύσει τον πραγματικό κόσμο με μια παράλληλη διάσταση πέρα από το Upside Down, γνωστή ως Abyss.

Απέναντι σε αυτή την απειλή, οι πρωταγωνιστές ενώνουν τις δυνάμεις τους και καταστρώνουν ένα ριψοκίνδυνο σχέδιο. Στόχος τους είναι να εισέλθουν στο Abyss, να σώσουν τα παιδιά που έχει απαγάγει ο Vecna και, τελικά, να καταστρέψουν τη διάσταση αυτή με τη χρήση βόμβας, δίνοντας μια ύστατη μάχη για την επιβίωση του κόσμου τους.

Το τελευταίο επεισόδιο του Stranger Things θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix την Πρωτοχρονιά, σηματοδοτώντας το τέλος μιας από τις πιο επιτυχημένες σειρές στην ιστορία της πλατφόρμας.

Υπενθυμίζεται πως το Stranger Things δημιουργήθηκε από τους Matt και Ross Duffer πριν από σχεδόν μία δεκαετία, με την πρώτη σεζόν να κυκλοφορεί τον Ιούλιο του 2016. Το παραφυσικό μυστήριο που εκτυλίσσεται στη μικρή πόλη του Hawkins εξελίχθηκε γρήγορα σε παγκόσμιο τηλεοπτικό φαινόμενο, ενώ η δεύτερη και τρίτη σεζόν ακολούθησαν το 2017 και το 2019 αντίστοιχα.

Όπως και η πέμπτη, έτσι και η τέταρτη σεζόν κυκλοφόρησε σε δύο μέρη, τον Μάιο και τον Ιούλιο του 2022. Παράλληλα, το σύμπαν του Stranger Things επεκτάθηκε και εκτός τηλεόρασης, με το θεατρικό έργο «Stranger Things: First Shadow» να κάνει πρεμιέρα στο West End του Λονδίνου το 2023 και να παρουσιάζεται αυτή την περίοδο στο Broadway.

