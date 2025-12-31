Stranger Things 5: Αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο φινάλε – Η ακριβής ώρα Ελλάδος

Η αναμονή τελειώνει: το πολυαναμενόμενο φινάλε του Stranger Things 5 πρόκειται να κάνει πρεμιέρα την Πρωτοχρονιά στην Ελλάδα, φέρνοντας το κερασάκι στην τούρτα για το 2025 και εισάγοντας τη νέα χρονιά με ανατριχιαστική αγωνία και συναρπαστικές εξελίξεις.

Το τελευταίο επεισόδιο της σειράς-φαινόμενο του Netflix θα ξεπερνά τις 2 ώρες σε διάρκεια, προσφέροντας μια συγκλονιστική εμπειρία στους φανατικούς θεατές. Στην Ελλάδα, η προβολή του θα ξεκινήσει τα ξημερώματα της 1ης Ιανουαρίου 2026, στις 3 π.μ., ενώ σε κάποιες χώρες, κυρίως στις ΗΠΑ, ορισμένοι κινηματογράφοι ετοιμάζουν ειδικές προβολές του επεισοδίου για τους πιο ενθουσιώδεις οπαδούς.

Ειδικές προβολές και sold-out κινηματογράφοι

Ο Ross Duffer, ένας εκ των δημιουργών της σειράς, δημοσίευσε πρόσφατα μια φωτογραφία από μια αίθουσα κινηματογράφου, προαναγγέλλοντας το μεγάλο φινάλε με τίτλο Stranger Things 5: The Finale. Η ανταπόκριση του κοινού είναι εντυπωσιακή: πάνω από 1,1 εκατομμύρια θεατές έχουν ήδη κλείσει εισιτήρια, ενώ η προβολή αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε περισσότερες από 620 αίθουσες στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον δημιουργό, οι περισσότερες προβολές είναι sold-out, αποδεικνύοντας τη διαρκή απήχηση της σειράς σε όλο τον κόσμο.

Η πρεμιέρα στο Netflix

Για όσους προτιμούν να παρακολουθήσουν τη σειρά από την άνεση του σπιτιού τους, το τελευταίο επεισόδιο θα είναι διαθέσιμο στο Netflix την 1η Ιανουαρίου στις 3 π.μ.. Πρόκειται για μια ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να ξεκινήσουν τη νέα χρονιά με δράση, μυστήριο και συγκίνηση, κλείνοντας με έναν θριαμβευτικό τρόπο την ιστορία της δημοφιλούς σειράς.

Το φινάλε του Stranger Things 5 αναμένεται να συζητηθεί έντονα, προσφέροντας στους fans στιγμές αγωνίας, συναισθηματικές ανατροπές και αναμνήσεις από μια από τις πιο αγαπημένες σειρές της σύγχρονης τηλεόρασης.

