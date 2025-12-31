MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Beauty 31.12.2025

Οil pulling: Το trend του TikTok για πιο το πιο λαμπερό χαμόγελο με φυσικό τρόπο

xamogelo_beauty
Η αρχαία Αγιουρβεδική πρακτική που έγινε trend στο TikTok και υπόσχεται πιο καθαρό, φωτεινό χαμόγελο
Μαρία Χατζηγιάννη

Το TikTok δεν είναι πλέον απλώς μια πλατφόρμα ψυχαγωγίας, αλλά ένας βασικός διαμορφωτής τάσεων στον χώρο της ομορφιάς και της ευεξίας. Από skincare τεχνικές μέχρι εναλλακτικές πρακτικές αυτοφροντίδας, ό,τι γίνεται viral υιοθετείται μαζικά και δοκιμάζεται στην πράξη. Ανάμεσα στα πιο συζητημένα trends των τελευταίων μηνών βρίσκεται το oil pulling, μια πρακτική στοματικής περιποίησης που υπόσχεται πιο καθαρή αναπνοή, υγιή ούλα και πιο φωτεινό χαμόγελο.

Το oil pulling δεν είναι κάτι νέο. Πρόκειται για μια παραδοσιακή πρακτική της Αγιουρβεδικής ιατρικής, με ιστορία χιλιάδων ετών, που βασίζεται στη χρήση φυσικών ελαίων για την καθημερινή υγιεινή του στόματος. Στη σύγχρονη εκδοχή του, η τεχνική επανήλθε δυναμικά μέσα από το TikTok, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες εκατομμύρια προβολές και προκαλώντας περιέργεια αλλά και σκεπτικισμό.

xamogelo_tiktok
Pinterest

Διάβασε επίσης: Τα top beauty looks για να εντυπωσιάσεις στο πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν

Η διαδικασία είναι απλή και εύκολη. Μια μικρή ποσότητα λαδιού, συνήθως καρύδας ή σησαμιού, κρατιέται στο στόμα και «κυκλοφορεί» ανάμεσα στα δόντια για αρκετά λεπτά. Η λογική πίσω από τη μέθοδο είναι ότι το λίπος του λαδιού δεσμεύει βακτήρια και κατάλοιπα, τα οποία απομακρύνονται όταν το λάδι αποβληθεί. Πολλοί υποστηρίζουν ότι με συστηματική εφαρμογή βελτιώνεται η αίσθηση καθαριότητας, μειώνεται η κακοσμία και τα δόντια δείχνουν οπτικά πιο λευκά.

Ωστόσο, η επιστημονική κοινότητα αντιμετωπίζει το trend με μεγαλύτερη επιφύλαξη. Παρότι υπάρχουν ενδείξεις ότι το oil pulling μπορεί να συμβάλλει σε μια πιο φρέσκια αναπνοή και να λειτουργεί υποστηρικτικά για την υγεία των ούλων, δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα που να επιβεβαιώνουν θεαματική λεύκανση ή αντικατάσταση της κλασικής στοματικής υγιεινής. Το βούρτσισμα, το οδοντικό νήμα και οι τακτικοί έλεγχοι παραμένουν αναντικατάστατα.

@danicolexx Saving that bag with natural remedies ✨ oil pulling makes such a difference #oilpulling #naturalremedy #whiteteeth #oralhygiene #oralhealth ♬ original sound – Pablo Miller


Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, θεωρείται γενικά ακίνδυνο για τους περισσότερους ανθρώπους, αρκεί να γίνεται σωστά και χωρίς υπερβολές. Άτομα με αλλεργίες σε συγκεκριμένα έλαια ή προβλήματα στη γνάθο καλό είναι να είναι πιο προσεκτικά. Όπως και με κάθε viral beauty hack, το κλειδί βρίσκεται στη σωστή ενημέρωση και στη χρήση του ως συμπληρωματικό βήμα, όχι ως «μαγική λύση».

Διάβασε επίσης: Η Κλέλια Ανδριολάτου τόλμησε το pixie cut και είναι αγνώριστη!

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
beauty beauty trends skincare TikTok
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Stranger Things 5: Αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο φινάλε – Η ακριβής ώρα Ελλάδος

Stranger Things 5: Αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο φινάλε – Η ακριβής ώρα Ελλάδος

31.12.2025
Επόμενο
Οι 4+1 ταινίες που πρέπει να δεις για να μπει η χρονιά με γέλιο

Οι 4+1 ταινίες που πρέπει να δεις για να μπει η χρονιά με γέλιο

31.12.2025

Δες επίσης

Το αγπημένo look της Lily Collins από το Emily in Paris είναι η ιδανική έμπνευση για το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν
Fashion

Το αγπημένo look της Lily Collins από το Emily in Paris είναι η ιδανική έμπνευση για το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν

31.12.2025
People Pleaser Alert: Τα 4 ζώδια που δεν λένε «όχι» σε τίποτα και σε κανέναν
Life

People Pleaser Alert: Τα 4 ζώδια που δεν λένε «όχι» σε τίποτα και σε κανέναν

31.12.2025
V-neck shoes: Η τάση που θα απογειώσει τα look σου το 2026
Fashion

V-neck shoes: Η τάση που θα απογειώσει τα look σου το 2026

31.12.2025
Βαριούνται στο λεπτό: Αυτά είναι τα ζώδια που κάθε μήνα αλλάζουν τα μαλλιά τους
Life

Βαριούνται στο λεπτό: Αυτά είναι τα ζώδια που κάθε μήνα αλλάζουν τα μαλλιά τους

31.12.2025
Το συστατικό που πρέπει να προσθέσεις στον καφέ για να μειώσεις τις λιγούρες
Life

Το συστατικό που πρέπει να προσθέσεις στον καφέ για να μειώσεις τις λιγούρες

30.12.2025
Τα 5 θέματα που συζητούν τα πιο ευτυχισμένα ζευγάρια (και γιατί λειτουργούν)
Life

Τα 5 θέματα που συζητούν τα πιο ευτυχισμένα ζευγάρια (και γιατί λειτουργούν)

30.12.2025
Τι αποκαλύπτει για την προσωπικότητά σου το αν στρώνεις ή όχι το κρεβάτι σου κάθε πρωί
Life

Τι αποκαλύπτει για την προσωπικότητά σου το αν στρώνεις ή όχι το κρεβάτι σου κάθε πρωί

30.12.2025
Καμαμπέρ ψητό μέσα σε ψωμί για το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι
Food

Καμαμπέρ ψητό μέσα σε ψωμί για το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι

30.12.2025
Προπόνηση 12-3-30: Η νέα τάση στο TikTok που καίει περισσότερο λίπος από το τρέξιμο
Fitness

Προπόνηση 12-3-30: Η νέα τάση στο TikTok που καίει περισσότερο λίπος από το τρέξιμο

30.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού