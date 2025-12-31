Οil pulling: Το trend του TikTok για πιο το πιο λαμπερό χαμόγελο με φυσικό τρόπο

Το TikTok δεν είναι πλέον απλώς μια πλατφόρμα ψυχαγωγίας, αλλά ένας βασικός διαμορφωτής τάσεων στον χώρο της ομορφιάς και της ευεξίας. Από skincare τεχνικές μέχρι εναλλακτικές πρακτικές αυτοφροντίδας, ό,τι γίνεται viral υιοθετείται μαζικά και δοκιμάζεται στην πράξη. Ανάμεσα στα πιο συζητημένα trends των τελευταίων μηνών βρίσκεται το oil pulling, μια πρακτική στοματικής περιποίησης που υπόσχεται πιο καθαρή αναπνοή, υγιή ούλα και πιο φωτεινό χαμόγελο.

Το oil pulling δεν είναι κάτι νέο. Πρόκειται για μια παραδοσιακή πρακτική της Αγιουρβεδικής ιατρικής, με ιστορία χιλιάδων ετών, που βασίζεται στη χρήση φυσικών ελαίων για την καθημερινή υγιεινή του στόματος. Στη σύγχρονη εκδοχή του, η τεχνική επανήλθε δυναμικά μέσα από το TikTok, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες εκατομμύρια προβολές και προκαλώντας περιέργεια αλλά και σκεπτικισμό.

Η διαδικασία είναι απλή και εύκολη. Μια μικρή ποσότητα λαδιού, συνήθως καρύδας ή σησαμιού, κρατιέται στο στόμα και «κυκλοφορεί» ανάμεσα στα δόντια για αρκετά λεπτά. Η λογική πίσω από τη μέθοδο είναι ότι το λίπος του λαδιού δεσμεύει βακτήρια και κατάλοιπα, τα οποία απομακρύνονται όταν το λάδι αποβληθεί. Πολλοί υποστηρίζουν ότι με συστηματική εφαρμογή βελτιώνεται η αίσθηση καθαριότητας, μειώνεται η κακοσμία και τα δόντια δείχνουν οπτικά πιο λευκά.

Ωστόσο, η επιστημονική κοινότητα αντιμετωπίζει το trend με μεγαλύτερη επιφύλαξη. Παρότι υπάρχουν ενδείξεις ότι το oil pulling μπορεί να συμβάλλει σε μια πιο φρέσκια αναπνοή και να λειτουργεί υποστηρικτικά για την υγεία των ούλων, δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα που να επιβεβαιώνουν θεαματική λεύκανση ή αντικατάσταση της κλασικής στοματικής υγιεινής. Το βούρτσισμα, το οδοντικό νήμα και οι τακτικοί έλεγχοι παραμένουν αναντικατάστατα.



Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, θεωρείται γενικά ακίνδυνο για τους περισσότερους ανθρώπους, αρκεί να γίνεται σωστά και χωρίς υπερβολές. Άτομα με αλλεργίες σε συγκεκριμένα έλαια ή προβλήματα στη γνάθο καλό είναι να είναι πιο προσεκτικά. Όπως και με κάθε viral beauty hack, το κλειδί βρίσκεται στη σωστή ενημέρωση και στη χρήση του ως συμπληρωματικό βήμα, όχι ως «μαγική λύση».

