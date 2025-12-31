Οι 4+1 ταινίες που πρέπει να δεις για να μπει η χρονιά με γέλιο

Βάλε play, άσε τον χρόνο να κυλήσει και αποχαιρέτησε το 2025 με τον πιο απλό και ευχάριστο τρόπο: γέλιο και χαλάρωση στον καναπέ

Οι μέρες ανάμεσα στα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά έχουν κάτι το παράξενα μαγικό. Είσαι χορτάτος, λίγο κουρασμένος, λίγο εκτός προγράμματος και το μόνο που ζητάς είναι κάτι εύκολο, χαλαρό και ευχάριστο. Κάτι που δεν απαιτεί σκέψη, αλλά σου φτιάχνει αμέσως τη διάθεση. Εκεί ακριβώς μπαίνει το Netflix. Και για να μη χαθείς άλλο στο ατελείωτο scrolling, συγκεντρώσαμε μια watchlist με τις πιο διασκεδαστικές κωμωδίες της πλατφόρμας, ιδανικές για να κλείσεις τη χρονιά χαμογελώντας. Από rom-coms και action comedies μέχρι dark humor και family-friendly επιλογές, εδώ θα βρεις την ταινία που ταιριάζει απόλυτα στο mood των ημερών.

Glass Onion: Στα Μαχαίρια

Ο Benoit Blanc καταφθάνει σε ένα ιδιωτικό νησί δισεκατομμυριούχου και το πολυτελές πάρτι εξελίσσεται σε ένα απολαυστικό παιχνίδι μυστηρίου. Ο Rian Johnson παραδίδει ένα σενάριο γεμάτο ειρωνεία, κοινωνικό σχόλιο και πανέξυπνες ανατροπές. Δεν είναι απλώς κωμωδία, είναι από τις πιο ολοκληρωμένες και διασκεδαστικές εμπειρίες του Netflix, ιδανική αν θες κάτι «λίγο παραπάνω» για το τέλος της χρονιάς.

Ο Εξωφρενικός Κύριος Γκίλμορ 2

Ο Adam Sandler επιστρέφει στον εμβληματικό του ρόλο, σε ένα sequel γεμάτο cameos, inside jokes και καθαρή νοσταλγία. Το γκολφ γίνεται ξανά πεδίο αλλόκοτων καταστάσεων, ενώ το χιούμορ παίζει ανάμεσα στο old-school και το απολύτως meta. Δεν προσπαθεί να αποδείξει τίποτα — και αυτό είναι το μεγαλύτερό του πλεονέκτημα. Ιδανικό για παρέα, καναπέ και ανεπιτήδευτο γέλιο.

Οικογενειακό Ζήτημα

Η Joey King βρίσκεται μπροστά σε μια κατάσταση που δεν είχε φανταστεί ούτε στα πιο άβολα σενάρια: η χήρα μητέρα της (Nicole Kidman) ξεκινά σχέση με το αφεντικό της, έναν λαμπερό σταρ που ενσαρκώνει ο Zac Efron. Ελαφριά, λαμπερή και απόλυτα feel-good, αυτή η rom-com βλέπεται μονορούφι και έχει ακριβώς τη σωστή ενέργεια για τις μέρες που θέλεις απλώς να χαλαρώσεις χωρίς δράματα.

Πίσω στη Δράση

Η Cameron Diaz επιστρέφει δυναμικά, ενώνει ξανά δυνάμεις με τον Jamie Foxx και το αποτέλεσμα είναι μια action comedy που ξέρει ακριβώς τι θέλει να είναι: καθαρή διασκέδαση. Πρώην πράκτορες, οικογενειακό χάος, καταδιώξεις και ατάκες που βγαίνουν αβίαστα. Μια ταινία που σε κάνει να γελάς χωρίς να το καταλάβεις και ταιριάζει τέλεια σε βραδιές με παρέα.

Do Revenge

Οι Camila Mendes και Maya Hawke πρωταγωνιστούν σε μια από τις πιο stylish dark comedies του Netflix. High school ίντριγκες, κοινωνική ιεραρχία, gossip και εκδίκηση, όλα παρουσιασμένα με Gen Z αισθητική και καυστικό χιούμορ. Δανείζεται στοιχεία από Clueless, Heathers και Hitchcock, αλλά καταφέρνει να αποκτήσει τη δική του ταυτότητα. Fun, έξυπνο και ιδανικό για late-night viewing όταν θες κάτι λίγο πιο πικάντικο.

Όλοι οι παραπάνω τίτλοι είναι διαθέσιμοι στο Netflix. Βάλε play, άσε τον χρόνο να κυλήσει και αποχαιρέτησε το 2025 με τον πιο απλό και ευχάριστο τρόπο: γέλιο και χαλάρωση στον καναπέ.

