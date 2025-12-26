Θέρμη 2026: Η νέα εθνική πρωτεύουσα νεολαίας ανάβει τη φλόγα της δημιουργίας

Η Θέρμη αναδείχθηκε Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των νέων μέσα από καινοτόμες δράσεις

Ο Δήμος Θέρμης αναδείχθηκε Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026, σηματοδοτώντας μια σημαντική στιγμή για την ενεργή συμμετοχή των νέων στην κοινωνία. Η νεολαία της περιοχής, μαζί με το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων, παρουσίασε ολοκληρωμένες και εμπνευσμένες προτάσεις, καλύπτοντας θέματα όπως ο αθλητισμός, η ένταξη ατόμων με αναπηρία, η τεχνητή νοημοσύνη και ο επαγγελματικός προσανατολισμός.

Οι προτάσεις αυτές ανέδειξαν τη δημιουργικότητα και τη δυναμική των νέων, αποδεικνύοντας ότι όταν οι ιδέες τους γίνονται ακούσιμες, μπορούν να μετουσιωθούν σε πραγματικές δράσεις με κοινωνικό αντίκτυπο.

Η επιλογή της Θέρμης έγινε ανάμεσα σε 13 Δήμους που υπέβαλαν προτάσεις στο πλαίσιο πρόσκλησης του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η κα Δόμνα Μιχαηλίδου επισήμανε ότι «η φωνή των νέων είναι δύναμη αλλαγής. Επενδύουμε στη συμμετοχή και χτίζουμε το αύριο με τους νέους μπροστά».

Αυτή η διάκριση δίνει στη νεολαία της περιοχής την ευκαιρία να συμμετέχει ενεργά στην κοινωνική ζωή, να εκφράζει τις ιδέες της και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που ενισχύουν την κοινότητα.

Τα προγράμματα και οι δράσεις που θα αναπτυχθούν μέσα από αυτήν την πρωτοβουλία προσφέρουν ένα παράδειγμα για άλλες περιοχές της χώρας, δείχνοντας πώς η ενεργός συμμετοχή των νέων μπορεί να φέρει θετικά αποτελέσματα. Η ανάδειξη της Θέρμης σε Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026 αποτελεί ένα μήνυμα για όλους τους Δήμους: η νεολαία διαθέτει ιδέες, ενέργεια και διάθεση για δράση, αρκεί να της δοθεί το κατάλληλο πεδίο και η υποστήριξη για να τις υλοποιήσει.

