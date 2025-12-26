MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Go out 26.12.2025

Θέρμη 2026: Η νέα εθνική πρωτεύουσα νεολαίας ανάβει τη φλόγα της δημιουργίας

thermi
Η Θέρμη αναδείχθηκε Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των νέων μέσα από καινοτόμες δράσεις
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Δήμος Θέρμης αναδείχθηκε Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026, σηματοδοτώντας μια σημαντική στιγμή για την ενεργή συμμετοχή των νέων στην κοινωνία. Η νεολαία της περιοχής, μαζί με το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων, παρουσίασε ολοκληρωμένες και εμπνευσμένες προτάσεις, καλύπτοντας θέματα όπως ο αθλητισμός, η ένταξη ατόμων με αναπηρία, η τεχνητή νοημοσύνη και ο επαγγελματικός προσανατολισμός.

Οι προτάσεις αυτές ανέδειξαν τη δημιουργικότητα και τη δυναμική των νέων, αποδεικνύοντας ότι όταν οι ιδέες τους γίνονται ακούσιμες, μπορούν να μετουσιωθούν σε πραγματικές δράσεις με κοινωνικό αντίκτυπο.

themrh1
thessaloniki.gr

Διάβασε επίσης: Η σειρά Emily in Paris αποκτά επίσημο οδηγό μόδας

Η επιλογή της Θέρμης έγινε ανάμεσα σε 13 Δήμους που υπέβαλαν προτάσεις στο πλαίσιο πρόσκλησης του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η κα Δόμνα Μιχαηλίδου επισήμανε ότι «η φωνή των νέων είναι δύναμη αλλαγής. Επενδύουμε στη συμμετοχή και χτίζουμε το αύριο με τους νέους μπροστά».

Αυτή η διάκριση δίνει στη νεολαία της περιοχής την ευκαιρία να συμμετέχει ενεργά στην κοινωνική ζωή, να εκφράζει τις ιδέες της και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που ενισχύουν την κοινότητα.

Τα προγράμματα και οι δράσεις που θα αναπτυχθούν μέσα από αυτήν την πρωτοβουλία προσφέρουν ένα παράδειγμα για άλλες περιοχές της χώρας, δείχνοντας πώς η ενεργός συμμετοχή των νέων μπορεί να φέρει θετικά αποτελέσματα. Η ανάδειξη της Θέρμης σε Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026 αποτελεί ένα μήνυμα για όλους τους Δήμους: η νεολαία διαθέτει ιδέες, ενέργεια και διάθεση για δράση, αρκεί να της δοθεί το κατάλληλο πεδίο και η υποστήριξη για να τις υλοποιήσει.

Διάβασε επίσης: Στο κυνήγι του χαμένου έργου του Banksy οι κάτοικοι στο Hull

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Θέρμη νεολαία πολιτισμός
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
5 ιδέες για vegan χριστουγεννιάτικα γλυκά που θα εντυπωσιάσουν τους καλεσμένους σου

5 ιδέες για vegan χριστουγεννιάτικα γλυκά που θα εντυπωσιάσουν τους καλεσμένους σου

26.12.2025

Δες επίσης

Χριστούγεννα για Introverts: 7 τρόποι να περάσεις τέλεια χωρίς… κανέναν!
City Guide

Χριστούγεννα για Introverts: 7 τρόποι να περάσεις τέλεια χωρίς… κανέναν!

25.12.2025
Την Παρασκευή 26/12 η «Νύχτα των Ευχών» στην πλατεία Κοτζιά
City Guide

Την Παρασκευή 26/12 η «Νύχτα των Ευχών» στην πλατεία Κοτζιά

25.12.2025
Τα καλύτερα βιβλία του 2025 σύμφωνα με το Goodreads
City Guide

Τα καλύτερα βιβλία του 2025 σύμφωνα με το Goodreads

25.12.2025
KINO ATHENS: Eιδικό αφιέρωμα στο έργο της Sofia Bohdanowicz
Cinema

KINO ATHENS: Eιδικό αφιέρωμα στο έργο της Sofia Bohdanowicz

23.12.2025
Το μυστικό του Χριστόψωμου: Γιατί βάζουμε πάντα ένα καρύδι και τι συμβολίζει για τα Χριστούγεννα και την τύχη του σπιτιού;
City Guide

Το μυστικό του Χριστόψωμου: Γιατί βάζουμε πάντα ένα καρύδι και τι συμβολίζει για τα Χριστούγεννα και την τύχη του σπιτιού;

22.12.2025
Έφυγε από τη ζωή η Ντόρα Γιαννακοπούλου, η συγγραφέας της Πρόβας νυφικού
City Guide

Έφυγε από τη ζωή η Ντόρα Γιαννακοπούλου, η συγγραφέας της Πρόβας νυφικού

22.12.2025
Mailo’s The Pasta Project: Η τέλεια φρέσκια μακαρονάδα έγινε το πιο hot Street Food της πόλης!
City Guide

Mailo’s The Pasta Project: Η τέλεια φρέσκια μακαρονάδα έγινε το πιο hot Street Food της πόλης!

19.12.2025
Στο κυνήγι του χαμένου έργου του Banksy οι κάτοικοι στο Hull
City Guide

Στο κυνήγι του χαμένου έργου του Banksy οι κάτοικοι στο Hull

19.12.2025
Το COW | DEER των Katie Mitchell, Nina Segal και Melanie Wilson στο Εθνικό Θέατρο – Royal Court Theatre
City Guide

Το COW | DEER των Katie Mitchell, Nina Segal και Melanie Wilson στο Εθνικό Θέατρο – Royal Court Theatre

18.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Συμφωνία Netflix – Tanweer για την παραγωγή ταινιών στην Ελλάδα

Συμφωνία Netflix – Tanweer για την παραγωγή ταινιών στην Ελλάδα

Συναγερμός πριν από τρία χρόνια για παρεμβολές σε «Ελευθέριος Βενιζέλος» και αεροδρόμιο Τατοΐου-Και νέο σχέδιο αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών

Συναγερμός πριν από τρία χρόνια για παρεμβολές σε «Ελευθέριος Βενιζέλος» και αεροδρόμιο Τατοΐου-Και νέο σχέδιο αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών

Αναβιώνει η βεντέτα: Μητσοτάκης και Καραμανλής, δύο ξένοι στην ίδια παράταξη

Αναβιώνει η βεντέτα: Μητσοτάκης και Καραμανλής, δύο ξένοι στην ίδια παράταξη

Έρχεται καταιγίδα για τα νοικοκυριά

Έρχεται καταιγίδα για τα νοικοκυριά

Το νέο δόγμα ασφαλείας του Τραμπ περιθωριοποιεί την ΕΕ και θέτει νέες προκλήσεις για την Ελλάδα και την Κύπρο

Το νέο δόγμα ασφαλείας του Τραμπ περιθωριοποιεί την ΕΕ και θέτει νέες προκλήσεις για την Ελλάδα και την Κύπρο