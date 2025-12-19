MadWalk 2025 Mega
Τέχνες 19.12.2025

Στο κυνήγι του χαμένου έργου του Banksy οι κάτοικοι στο Hull

Το μυστηριώδες γκράφιτι του 2018 παραμένει σε άγνωστη τοποθεσία προκαλώντας ερωτήματα και αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Σε μια ήσυχη βιομηχανική ζώνη του Hull, δίπλα στα νερά του River Hull και ανάμεσα σε αποθήκες και παλιά εργοστάσια, απουσιάζει σήμερα κάθε ίχνος ενός έργου που πριν από λίγα χρόνια είχε στρέψει τα φώτα της παγκόσμιας καλλιτεχνικής σκηνής στην πόλη. Τον Ιανουάριο του 2018, ο Banksy είχε επιλέξει τη γέφυρα Scott Street για να δημιουργήσει ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα έργα τέχνης του, σε ένα σημείο που πλέον έχει εξαφανιστεί από τον αστικό χάρτη. Το έργο απεικόνιζε ένα μικρό αγόρι με ξύλινο σπαθί, στην άκρη του οποίου υπήρχε προσαρμοσμένο ένα μολύβι, συνοδευόμενο από μια φράση που παρέπεμπε στη λειτουργία της υπερυψωμένης γέφυρας. Η αιφνιδιαστική εμφάνισή του μέσα στη νύχτα προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό, ωστόσο πολύ σύντομα έγινε στόχος βανδαλισμού. Το Hull City Council παρενέβη τοποθετώντας προστατευτικό κάλυμμα, ενώ περίπου έναν χρόνο αργότερα το έργο αφαιρέθηκε και μεταφέρθηκε σε χώρο αποθήκευσης, λίγο πριν ξεκινήσει η κατεδάφιση της γέφυρας.

Έκτοτε, το έργο του Banksy δεν έχει επανεμφανιστεί δημόσια. Στο σημείο όπου κάποτε βρισκόταν η γέφυρα και το γκράφιτι, σήμερα υπάρχει μόνο ένα κενό, χωρίς καμία ένδειξη της προηγούμενης καλλιτεχνικής παρέμβασης. Κάτοικοι και εργαζόμενοι της περιοχής δηλώνουν ότι δεν έχουν καμία πληροφόρηση για την τύχη του έργου, ενώ οι επίσημες αναφορές περιορίζονται στη διαβεβαίωση ότι φυλάσσεται σε μυστική τοποθεσία.

Το 2023, οι δημοτικές αρχές είχαν γνωστοποιήσει την πρόθεσή τους να εκθέσουν το έργο στο Trinity Market, έναν χώρο με έντονη πολιτιστική και κοινωνική δραστηριότητα στο Hull. Την επόμενη χρονιά επανέλαβαν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη τεχνικές μελέτες και σχετικές έρευνες, χωρίς ωστόσο να ακολουθήσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ή νεότερη δημόσια ενημέρωση. Η μακρόχρονη απουσία του έργου έχει προκαλέσει προβληματισμό και συζητήσεις. Ο καθηγητής Paul Gough, συγγραφέας 2 βιβλίων για τον Banksy, έχει επισημάνει ότι η αξία του έργου θα μπορούσε να ανέλθει σε δεκάδες ή ακόμη και εκατοντάδες χιλιάδες. Επίσης, ότι η απώλειά του από τον δημόσιο χώρο θεωρείται ότι άφησε ένα αισθητό πολιτιστικό και συναισθηματικό κενό στην πόλη.

Σε άλλες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου, οι τοπικές αρχές έχουν ακολουθήσει διαφορετική πρακτική, επιλέγοντας τη διατήρηση και δημόσια έκθεση έργων του Banksy. Στο Bristol, που συχνά αναφέρεται ως γενέτειρα του καλλιτέχνη, έργο του αφαιρέθηκε από τον αρχικό του χώρο και φιλοξενείται πλέον σε μουσείο.

