MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Beauty 19.12.2025

Τα 5 beauty trends που αξίζει να γνωρίζεις για τα γιορτινά σου makeup looks

frantza_plai_madwalk_2025
Τα χριστουγεννιάτικα beauty trends εξελίσσονται, δίνοντας έμφαση στη φυσική λάμψη, το soft glam μακιγιάζ
Μαρία Χατζηγιάννη

Η εορταστική περίοδος των Χριστουγέννων συνοδεύεται παραδοσιακά από λάμψη, έντονα looks και μακιγιάζ που τραβά τα βλέμματα. Ωστόσο, όπως κάθε πτυχή της μόδας και της ομορφιάς, έτσι και το festive makeup εξελίσσεται, αφήνοντας πίσω του υπερβολές που δείχνουν ξεπερασμένες και υιοθετώντας μια πιο σύγχρονη, κομψή αισθητική. Φέτος, το ζητούμενο δεν είναι το «περισσότερο», αλλά το πιο σωστά ισορροπημένο.

Οι νέες τάσεις στα χριστουγεννιάτικα beauty looks στρέφονται προς τη φυσικότητα, τη φρεσκάδα και τη στρατηγική λάμψη. Το μακιγιάζ εξακολουθεί να έχει γιορτινό χαρακτήρα, αλλά χωρίς βαριά υλικά και υπερβολικές τεχνικές που αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά.

adidas_backstage_madwalk_2025
Μελπομένη Τσιλιάκη

Διάβασε επίσης: Το μπορντό μολύβι ματιών είναι η festive προσθήκη που χρειάζεται το μακιγιάζ σου

Τι κυριαρχεί στο χριστουγεννιάτικο μακιγιάζ

Φυσική λάμψη στο προσκήνιο

Στο επίκεντρο των φετινών τάσεων βρίσκεται η φυσική, υγιής λάμψη της επιδερμίδας. Ελαφριές βάσεις, σατινέ υφές και προϊόντα που αφήνουν το δέρμα να «αναπνέει» δημιουργούν ένα φωτεινό αλλά κομψό αποτέλεσμα.

frantza_madwalk_2025
Photo: Χριστόφορος Θεοχαράκης

Ήπιο contour για φρέσκια όψη

Το contour και το ρουζ περνούν σε πιο ήπιες εκδοχές, με cream προϊόντα που ενσωματώνονται αρμονικά στο δέρμα. Το look δείχνει πιο φρέσκο, νεανικό και σύγχρονο, χωρίς έντονες αντιθέσεις.

matia_madwalk_2025
Photo: Νίκος Γεωργακόπουλος

Elegant λάμψη στα μάτια

Στα μάτια, οι γιορτινές αποχρώσεις παραμένουν, αλλά σε πιο refined μορφή. Χάλκινοι, σαμπανιζέ, καφέ και μπορντό τόνοι με διακριτική λάμψη δίνουν festive χαρακτήρα χωρίς υπερβολή. Ένα subtle shimmer ή ένα λεπτό metallic eyeliner αρκεί για να αναβαθμίσει το βλέμμα.

matia_madwalk_2025
Photo: Μιχάλης Ντάλλας

Bold χείλη με ισορροπία

Τα bold χείλη εξακολουθούν να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Κόκκινες και berry αποχρώσεις παραμένουν διαχρονικές επιλογές για τα Χριστούγεννα, αρκεί να συνδυάζονται με πιο ήσυχο μακιγιάζ στα μάτια, ώστε το αποτέλεσμα να διατηρεί την ισορροπία του.

adidas_backstage_madwalk_2025
Μαρία Δαρλαμίτσου

Φρύδια φυσικά και ανεπιτήδευτα

Τέλος, τα φρύδια επιστρέφουν στη φυσική τους μορφή. Τα υπερβολικά «σχεδιασμένα» αντικαθίστανται από πιο fluffy, καλοχτενισμένα φρύδια που πλαισιώνουν αρμονικά το πρόσωπο και χαρίζουν πιο χαλαρή, σύγχρονη κομψότητα.

madwalk_fridia
Photo: Χρυσούλα Καλογιάννη

Η νέα φιλοσοφία του festive makeup

Το χριστουγεννιάτικο μακιγιάζ του σήμερα δεν βασίζεται στη δύναμη της υπερβολής, αλλά στη λεπτομέρεια, τη σωστή λάμψη και τη φυσική αυτοπεποίθηση. Ένα look που δείχνει γιορτινό χωρίς να φωνάζει, και κομψό χωρίς να δείχνει επιτηδευμένο.

smokey_eye_madwalk_2025

Διάβασε επίσης: YSL haircut: Αυτό είναι το κούρεμα που θα δώσει αέρα 70’s στις γιορτές σου

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
beauty MAD Christmas Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Οι παραγωγοί του Mad Radio 106,2 μοιράζονται τις πιο αστείες στιγμές τους on air

Οι παραγωγοί του Mad Radio 106,2 μοιράζονται τις πιο αστείες στιγμές τους on air

19.12.2025
Επόμενο
Στο κυνήγι του χαμένου έργου του Banksy οι κάτοικοι στο Hull

Στο κυνήγι του χαμένου έργου του Banksy οι κάτοικοι στο Hull

19.12.2025

Δες επίσης

Ugly Christmas Sweater: Πώς το «κακόγουστο» πουλόβερ έγινε γιορτινή παράδοση
Fashion

Ugly Christmas Sweater: Πώς το «κακόγουστο» πουλόβερ έγινε γιορτινή παράδοση

19.12.2025
Έρχονται γάμοι και χαρές: Τα 3 ζώδια που θα παντρευτούν μέσα στο 2026
Life

Έρχονται γάμοι και χαρές: Τα 3 ζώδια που θα παντρευτούν μέσα στο 2026

19.12.2025
Το Harvard δίνει tips για το πώς να μετατρέψουμε την γυμναστική σε καθημερινή συνήθεια
Fitness

Το Harvard δίνει tips για το πώς να μετατρέψουμε την γυμναστική σε καθημερινή συνήθεια

18.12.2025
Το Tinder αποκαλύπτει τις αλλαγές στις σχέσεις και το dating το 2026
Life

Το Tinder αποκαλύπτει τις αλλαγές στις σχέσεις και το dating το 2026

18.12.2025
Η γάτα σου επιτίθεται στο χριστουγεννιάτικο δέντρο; Δες τι να κάνεις
Life

Η γάτα σου επιτίθεται στο χριστουγεννιάτικο δέντρο; Δες τι να κάνεις

18.12.2025
Wintergreen: Το φυτό που θα «κρατήσει» τα Χριστούγεννα στο σπίτι σου όλο τον χρόνο
Life

Wintergreen: Το φυτό που θα «κρατήσει» τα Χριστούγεννα στο σπίτι σου όλο τον χρόνο

18.12.2025
Αυτά είναι τα 4 ζώδια που ξέρουν να κάνουν τα καλύτερα δώρα με διαφορά!
Life

Αυτά είναι τα 4 ζώδια που ξέρουν να κάνουν τα καλύτερα δώρα με διαφορά!

18.12.2025
Ο απόλυτος οδηγός για τις πιο ζουμερές και τραγανές πατάτες φούρνου
Food

Ο απόλυτος οδηγός για τις πιο ζουμερές και τραγανές πατάτες φούρνου

18.12.2025
Όταν η AI συναντά τη δημιουργία: Το Google Gemini στον πυρήνα του MadWalk 2025
Life

Όταν η AI συναντά τη δημιουργία: Το Google Gemini στον πυρήνα του MadWalk 2025

18.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

Τα… βιογραφικά που στέλνει ο Μητσοτάκης για την επόμενη δουλειά του

Τα… βιογραφικά που στέλνει ο Μητσοτάκης για την επόμενη δουλειά του

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

Αυξήσεις στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ: Πόσο ανεβαίνει το κόστος για νοικοκυριά – επιχειρήσεις

Αυξήσεις στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ: Πόσο ανεβαίνει το κόστος για νοικοκυριά – επιχειρήσεις