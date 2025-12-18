MadWalk 2025 Mega
Euphoria 3: Το πρώτο teaser είναι εδώ και είναι πιο σκοτεινό από ποτέ

Το Euphoria αφήνει το Λύκειο πίσω και εξερευνά τη ζωή των χαρακτήρων ως ενήλικες
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Αν σου φαίνεται ότι έχει περάσει αιώνες από το φινάλε της δεύτερης σεζόν του Euphoria, δεν είναι απλώς αίσθηση καθώς ο δεύτερος κύκλος προβλήθηκε στον Vodafone TV τον Ιανουάριο του 2022 κι από τότε η σειρά βρέθηκε αντιμέτωπη με αναβολές, αλλαγές στο καστ και, δυστυχώς, τον θάνατο του Angus Cloud. Κι όμως, η τρίτη σεζόν επιστρέφει, πιο σκοτεινή, φορτισμένη και ανατρεπτική από ποτέ. Το πρώτο teaser που δημοσίευσε το HBO δεν αφήνει καμία αμφιβολία: όλοι οι χαρακτήρες έχουν αλλάξει, και τίποτα δεν θα είναι όπως πριν.

Ο Jacob Elordi αποκάλυψε σε συνέντευξή του ότι τα γυρίσματα της τρίτης σεζόν δεν είχαν την ίδια αίσθηση ομαδικότητας. Τα κοινά γυρίσματα με το υπόλοιπο καστ ήταν λίγα, ενώ ούτε ο ίδιος γνωρίζει λεπτομέρειες για τις ιστορίες των άλλων χαρακτήρων. Η μουσική παραμένει ισχυρό όπλο της σειράς. Ο Labrinth επιστρέφει, αλλά η μεγάλη είδηση είναι η συμμετοχή του Hans Zimmer, του βραβευμένου με Όσκαρ συνθέτη (The Lion King, Interstellar, Dune). Το soundtrack της τρίτης σεζόν υπόσχεται μια πιο κινηματογραφική, σκοτεινή και δυνατή ατμόσφαιρα, προσφέροντας μια νέα εμπειρία στους θεατές.

Το Euphoria επιστρέφει με νέα σεζόν! Πιο σκοτεινό, ώριμο και κινηματογραφικό από ποτέ

Διάβασε επίσης: Η Disney ετοιμάζει live action ταινία με επίκεντρο τον Gaston

Οι πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα επιβεβαιώνουν ότι το εικαστικό signature του Euphoria παραμένει ισχυρό. Η Maddy (Alexa Demie) εντυπωσιάζει με vintage Jean Paul Gaultier, ενώ η Zendaya επιστρέφει ως Rue σε μια πιο ώριμη, εσωστρεφή εκδοχή του χαρακτήρα της.

Η τρίτη σεζόν φέρνει νέα πρόσωπα, όπως η Sharon Stone, η Rosalía, ο Marshawn Lynch και ο Kadeem Hardison. Επιπλέον, συμμετέχουν οι Darrell Britt-Gibson, Priscilla Delgado, James Landry Hébert, Anna Van Patten, Adewale Akinnuoye-Agbaje και Toby Wallace. Από το βασικό καστ επιστρέφουν η Zendaya, Sydney Sweeney, Hunter Schafer, Alexa Demie και Dominic Fike, ενώ η παρουσία του Jacob Elordi θα είναι περιορισμένη λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Το Euphoria κάνει άλμα στο μέλλον, αφήνοντας πίσω τα χρόνια του Λυκείου και εστιάζοντας στην ενήλικη ζωή των χαρακτήρων. Η Zendaya έχει επιβεβαιώσει ότι η σειρά θα εξερευνήσει πώς τα τραύματα της εφηβείας διαμορφώνουν την ενήλικη προσωπικότητα τους.

Το Euphoria επιστρέφει με νέα σεζόν! Πιο σκοτεινό, ώριμο και κινηματογραφικό από ποτέ

Οι φήμες μιλούν για:

  • Την Cassie και τον Nate να παλεύουν με μια προβληματική «τελειότητα»
  • Την Rue μακριά, αντιμετωπίζοντας τις συνέπειες του παρελθόντος
  • Την Maddy να ξεκινά νέα επαγγελματική διαδρομή στο Hollywood
  • Την Jules να σπουδάζει σε art school
  • Την Lexi να μπαίνει στον χώρο της τηλεοπτικής παραγωγής

Το Euphoria επιστρέφει με νέα σεζόν! Πιο σκοτεινό, ώριμο και κινηματογραφικό από ποτέ

Τίποτα από αυτά δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, αλλά ο Sam Levinson φαίνεται έτοιμος να πάρει μεγάλα ρίσκα και να μας προσφέρει μια σειρά που θα καθηλώσει και πάλι. Οι δύο πρώτες σεζόν του Euphoria παραμένουν διαθέσιμες στο Vodafone TV, και η τρίτη σεζόν θα ακολουθήσει την ίδια πλατφόρμα για την προβολή της.

Διάβασε επίσης: Οι 5 σειρές που επιβάλλεται να δεις αν σου άρεσε το «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια

