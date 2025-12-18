Η χειμωνιάτικη εκδοχή του καφέ που έχει γίνει παγκόσμιο trend κι έχει άρωμα Χριστουγέννων

Ο χειμώνας είναι η εποχή που αναζητάμε μικρές στιγμές θαλπωρής, και τίποτα δεν τις συνοδεύει καλύτερα από ένα ζεστό, αρωματικό ρόφημα. Ένας καφές με μπαχαρικά μπορεί να μεταμορφώσει την καθημερινότητα στο σπίτι σε μια χαλαρωτική εμπειρία, γεμάτη αρώματα που θυμίζουν γιορτές, κουβέρτες και ήρεμες βραδιές με χαμηλό φωτισμό.

Ανάμεσα στα ροφήματα που έχουν συνδεθεί όσο κανένα άλλο με τον χειμώνα και τα Χριστούγεννα, το pumpkin spice latte κατέχει ξεχωριστή θέση. Δεν έγινε τυχαία παγκόσμιο trend – το χαρακτηριστικό του άρωμα από κανέλα, τζίντζερ και ζεστά μπαχαρικά δημιουργεί αμέσως μια αίσθηση ζεστασιάς και γιορτινής διάθεσης, ακόμα και τις πιο κρύες μέρες.

Το καλύτερο; Μπορείς να το απολαύσεις εύκολα και στο σπίτι, χωρίς ιδιαίτερο εξοπλισμό και με απλά υλικά. Η συνταγή της διατροφολόγου Αποστολίας Μπούμπα (@apostoliadietitian) είναι ιδανική για να ετοιμάσεις τον απόλυτο χειμωνιάτικο καφέ, είτε για ένα χαλαρό πρωινό είτε για ένα cozy απόγευμα.

Pumpkin Spice Latte

Υλικά