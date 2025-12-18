MadWalk 2025 Mega
Food 18.12.2025

Η χειμωνιάτικη εκδοχή του καφέ που έχει γίνει παγκόσμιο trend κι έχει άρωμα Χριστουγέννων

Η χειμωνιάτικη εκδοχή του καφέ που έχει γίνει παγκόσμιο trend κι έχει άρωμα Χριστουγέννων
Ζεστός, αρωματικός και ιδανικός για τις κρύες μέρες του χειμώνα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο χειμώνας είναι η εποχή που αναζητάμε μικρές στιγμές θαλπωρής, και τίποτα δεν τις συνοδεύει καλύτερα από ένα ζεστό, αρωματικό ρόφημα. Ένας καφές με μπαχαρικά μπορεί να μεταμορφώσει την καθημερινότητα στο σπίτι σε μια χαλαρωτική εμπειρία, γεμάτη αρώματα που θυμίζουν γιορτές, κουβέρτες και ήρεμες βραδιές με χαμηλό φωτισμό.

Ανάμεσα στα ροφήματα που έχουν συνδεθεί όσο κανένα άλλο με τον χειμώνα και τα Χριστούγεννα, το pumpkin spice latte κατέχει ξεχωριστή θέση. Δεν έγινε τυχαία παγκόσμιο trend – το χαρακτηριστικό του άρωμα από κανέλα, τζίντζερ και ζεστά μπαχαρικά δημιουργεί αμέσως μια αίσθηση ζεστασιάς και γιορτινής διάθεσης, ακόμα και τις πιο κρύες μέρες.

Pinterest.com

Το καλύτερο; Μπορείς να το απολαύσεις εύκολα και στο σπίτι, χωρίς ιδιαίτερο εξοπλισμό και με απλά υλικά. Η συνταγή της διατροφολόγου Αποστολίας Μπούμπα (@apostoliadietitian) είναι ιδανική για να ετοιμάσεις τον απόλυτο χειμωνιάτικο καφέ, είτε για ένα χαλαρό πρωινό είτε για ένα cozy απόγευμα.

Pumpkin Spice Latte

Υλικά

  • 1 φλιτζάνι γάλα της επιλογής σου
  • 3 κ.σ. πουρές κολοκύθας
  • 1 κ.σ. μέλι
  • 1 κ.γ. κανέλα
  • ½ κ.γ. τζίντζερ σε σκόνη
  • Λίγο μοσχοκάρυδο και γαρίφαλο (προαιρετικά)

;utm_campaign=loading” data-instgrm-version=”14″>

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

;utm_campaign=loading” target=”_blank” rel=”noopener”>Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Αποστολία Μπούμπα -Κλινικη Διαιτολόγος ΜSc (@apostoliadietitian)

Εκτέλεση

  • Σε μια μικρή κατσαρόλα πρόσθεσε όλα τα υλικά.
  • Ζέστανε σε χαμηλή φωτιά, ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα και να αποκτήσει τη σωστή θερμοκρασία.
  • Μετέφερε το ρόφημα σε μια κούπα και, αν θέλεις, συμπλήρωσε με καφέ φίλτρου ή espresso.
καφές λάθος
Pinterest.com

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

