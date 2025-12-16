MadWalk 2025 Mega
Food 16.12.2025

Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη! Το μελομακάρονο είναι το καλύτερο μπισκότο στον κόσμο, σύμφωνα με το Taste Atlas

melomakarona
Τα μελομακάρονα στέφονται κορυφαία παγκοσμίως, φέρνοντας την ελληνική παράδοση στο επίκεντρο των γιορτών
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Ελλάδα έχει κάθε λόγο να καμαρώνει, καθώς τα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα μελομακάρονα αναδείχθηκαν ως τα καλύτερα μπισκότα του 2025 σύμφωνα με την τελευταία λίστα του Taste Atlas. Η διάκριση βασίζεται σε 10.871 κριτικές ανθρώπων που δοκίμασαν πραγματικά το γλυκό και αξιολόγησαν τη γεύση του, αποδίδοντας στα μελομακάρονα συνολική βαθμολογία 4,28 στα 5.

Η κορυφαία θέση των μελομακάρονων στέλνει ένα σαφές μήνυμα: η ελληνική κουζίνα μπορεί να μην είναι πρώτη σε όλες τις κατηγορίες, αλλά στα παραδοσιακά γλυκά συνεχίζει να εντυπωσιάζει. Το μελομακάρονο ξεχώρισε ανάμεσα σε δεκάδες διεθνή μπισκότα, αφήνοντας πίσω τους κουραμπιέδες και άλλες γλυκές παρασκευές.

melomakarona
Pinterest

Διάβασε επίσης: Μελομακάρονα με twist: Η Lotus έκδοση που θα λατρέψεις φέτος

Η μαγεία των μελομακάρονων

Τα μελομακάρονα δεν είναι απλώς ένα γλυκό, είναι η πρώτη μυρωδιά που σηματοδοτεί την έναρξη των Χριστουγέννων. Ο συνδυασμός μελιού, πορτοκαλιού και κανέλας γεμίζει το σπίτι με αρώματα, ενώ η παρασκευή τους απαιτεί χρόνο, υπομονή και μεράκι. Σε κάθε ελληνικό σπίτι, η διαδικασία μοιάζει με μικρή ιεροτελεστία, που μεταφέρει παραδοσιακές συνταγές και μνήμες γενεών.

Η διεθνής αναγνώριση τους δείχνει ότι η ελληνική παράδοση έχει παγκόσμια απήχηση. Στη λίστα του Taste Atlas, τα μελομακάρονα κατατάσσονται πρώτα, ενώ ακολουθούν άλλα γνωστά γλυκά, όπως τα αμυγδαλωτά (21η θέση), τα μουστοκούλουρα (27η θέση) και οι κουραμπιέδες (47η θέση).

Δεν είναι μόνο η σοκολάτα: 8 πρωτότυπες ιδέες για να δώσεις gourmet γεύση στα μελομακάρονα
Pinterest.com

Τα 10 καλύτερα μπισκότα του κόσμου σύμφωνα με το Taste Atlas

  1. Μελομακάρονα (Ελλάδα): Παραδοσιακά μπισκότα με μέλι, πορτοκάλι και καρύδι.
  2. Makroud el louse (Αλγερία): Αμυγδαλωτά χωρίς αλεύρι με άρωμα ανθού πορτοκαλιάς.
  3. Alfajores (Αργεντινή): Σάντουιτς μπισκότων με γέμιση dulce de leche.
  4. Stroopwafel (Ολλανδία): Λεπτά μπισκότα με σιρόπι καραμέλας.
  5. Petticoat Tails (Σκωτία): Παραδοσιακά βουτυρένια μπισκότα.
  6. Chocolate Chip Cookie (ΗΠΑ): Κλασικό μπισκότο με κομμάτια σοκολάτας.
  7. Baci di dama (Ιταλία): Μπισκότα φουντουκιού με σοκολάτα.
  8. Speculaas (Ολλανδία / Βέλγιο): Μπαχαρένια μπισκότα.
  9. Pardubický perník (Τσεχία): Μπισκότο τύπου gingerbread με ζάχαρη.
  10. Canestrelli (Ιταλία): Παραδοσιακά μπισκότα με ζάχαρη άχνη.

Η διάκριση αυτή φέρνει τα μελομακάρονα ξανά στο επίκεντρο των γιορτών και υπενθυμίζει πως η ελληνική παράδοση στα γλυκά έχει τη δύναμη να συναρπάσει σε παγκόσμιο επίπεδο.

Διάβασε επίσης: Μελομακάρονα ή κουραμπιέδες; Δες τι επιλέγει το κάθε ζώδιο τα Χριστούγεννα



