Η σειρά Emily in Paris αποκτά επίσημο οδηγό μόδας

Η σειρά «Emily in Paris» του Netflix έχει καταφέρει να χαράξει το αποτύπωμά της στη σύγχρονη ποπ κουλτούρα όχι μόνο ως τηλεοπτικό φαινόμενο αλλά και ως σημείο αναφοράς για τη μόδα. Αυτόν ακριβώς τον κόσμο έρχεται να αποτυπώσει ο νέος τόμος «Emily in Paris The Fashion Guide» που κυκλοφορεί από τον εκδοτικό οίκο Assouline και αποτελεί το πρώτο επίσημο βιβλίο αφιερωμένο στο ενδυματολογικό σύμπαν της σειράς.

Την επιμέλεια και τη συγγραφή του βιβλίου έχει αναλάβει η Marylin Fitoussi, η βραβευμένη σχεδιάστρια κοστουμιών που διαμόρφωσε το αναγνωρίσιμο στυλ της Emily Cooper και των χαρακτήρων που την πλαισιώνουν στο Παρίσι. Ο τόμος καταγράφει τα τολμηρά και ευφάνταστα σύνολα της πρωταγωνίστριας αλλά και τις εμφανίσεις φίλων, εραστών και συναδέλφων της, φωτίζοντας τον τρόπο με τον οποίο η μόδα λειτουργεί ως αφηγηματικό εργαλείο μέσα στη σειρά.

Η Lily Collins, η οποία ενσαρκώνει την Emily Cooper, μιλά με θερμά λόγια για τη δημιουργό του ενδυματολογικού κόσμου της σειράς. «Αυτό το βιβλίο δεν είναι απλώς ένα αρχείο κοστουμιών. Είναι ένα ερωτικό γράμμα στη θαρραλέα και πολύχρωμη φαντασία της Marylin Fitoussi και στην ελευθερία που μας δίνει όλους να παίζουμε με το στυλ και να το κάνουμε δικό μας. Η φιλία και η δημιουργική μας συνεργασία άλλαξαν για πάντα τη ζωή μου. Είναι μάγος, είδωλο και οραματίστρια», αναφέρει.

Τον πρόλογο του βιβλίου υπογράφει ο Darren Star, δημιουργός της σειράς «Emily in Paris» και άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με την επαναπροσέγγιση της μόδας στην τηλεόραση μέσα από σειρές όπως το «Sex and the City». Ο Darren Star επισημαίνει ότι τα κοστούμια στη σειρά δεν αποτελούν απλώς ρούχα αλλά λειτουργούν ως χαρακτήρες που αποκαλύπτουν συναισθήματα και μεταμορφώνουν την αντίληψη του θεατή. «Στο Emily in Paris η Marylin Fitoussi δημιούργησε μια δική της γλώσσα στυλ που βρήκε παγκόσμια απήχηση. Ξαφνικά τα κοστούμια δεν ήταν μόνο στην οθόνη αλλά και στα Instagram feeds στα TikTok trends και στο street style σε όλο τον κόσμο. Αυτό το βιβλίο δεν είναι απλώς μια συλλογή εμφανίσεων αλλά μια γιορτή για το τι μπορεί να κάνει η μόδα όταν ενώνεται με τον χαρακτήρα και την ιστορία», σημειώνει.

Ο τόμος προσφέρει μια εκτενή ματιά στα παρασκήνια μιας από τις πιο αισθητικά επιδραστικές αλλά και συζητημένες τηλεοπτικές σειρές των τελευταίων ετών. Η Marylin Fitoussi αποκαλύπτει τη δημιουργική της διαδικασία από τις αρχικές ιδέες και την αναζήτηση vintage κομματιών μέχρι τις πρόβες στο παριζιάνικο ατελιέ της παραγωγής. Παρουσιάζονται 25 από τις αγαπημένες της εμφανίσεις συνοδευόμενες από προσωπικά σχόλια, αποκλειστικές φωτογραφίες για την Assouline, αδημοσίευτα mood boards, σκίτσα και χειρόγραφες σημειώσεις.

Η κυκλοφορία του «Emily in Paris The Fashion Guide» πραγματοποιήθηκε στις 9 Δεκεμβρίου και προηγείται χρονικά της πρεμιέρας της 5ης σεζόν της σειράς στις 18 Δεκεμβρίου. Το βιβλίο φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως πλήρης οδηγός της ενδυματολογικής εξέλιξης του «Emily in Paris» αλλά και ως μια ωδή στη χαρά του ντυσίματος και στη δύναμη της μόδας ως πολιτισμικού φαινομένου.

