Η Ελένη Ντόκου στο Talk to MAD: «Τα social media δεν είναι μόνο δουλειά, είναι τρόπος να εμπνέεις»

Η Ελένη Ντόκου περιγράφει πώς συνδυάζει οικογένεια, δουλειά και τις προκλήσεις των social media, καθώς αποκαλύπτει τα σχέδιά της για το brand Aria Skin

Στο Talk to MAD, η Ελένη Ντόκου μίλησε για την καθημερινότητά της, την πορεία της στα social media και την επιχειρηματική της δραστηριότητα. Η δημιουργός, μητέρα δύο παιδιών και ιδιοκτήτρια του brand καλλυντικών Aria Skin, περιέγραψε πώς συνδυάζει οικογένεια, δουλειά και πάθος για τη μόδα και την ομορφιά.

Η πορεία της ξεκίνησε το 2016 μέσα από το Instagram, με αγάπη για τη μόδα και την ομορφιά, και σταδιακά καθιερώθηκε. Όπως λέει η ίδια: «Με τα χρόνια βρήκα την ταυτότητά μου, στο στιλ, στο τι θέλω να ανεβάζω στα social, και αυτό με έκανε πιο συνειδητοποιημένη».

Η καραντίνα αύξησε την απήχηση των social media, αλλά η Ελένη διαχειρίζεται και την πίεση του συνεχούς content: «Με αγχώνει το πώς θα προλάβω να είμαι relevant, να φτιάχνω content, να μην ξεχαστώ από το κοινό μου». Παράλληλα, η καθημερινότητα με τα παιδιά και τις υποχρεώσεις απαιτεί αυστηρό πρόγραμμα, με τα Σαββατοκύριακα να είναι αφιερωμένα στην οικογένεια.

Η ίδια μοιράζεται αυθεντικές στιγμές με το κοινό της και διαφοροποιεί το περιεχόμενο ανά πλατφόρμα: πιο αυθεντικό και ροκ στο TikTok, πιο αισθητικό και κομψό στο Instagram.

Η επιχειρηματική της δραστηριότητα ξεκίνησε από την ανάγκη της ίδιας για ποιοτικά προϊόντα φρυδιών και εξελίχθηκε σε ολοκληρωμένη σειρά καλλυντικών: «Σιγά-σιγά προσθέτουμε νέα προϊόντα, θέλουμε να φτάσουμε ψηλά», δηλώνει.

