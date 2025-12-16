MadWalk 2025 Mega
Mad TV News 16.12.2025

O Χρήστος Κούρτογλου στο Talk to MAD: «Κάθε τραγούδι είναι μια προσωπική ιστορία»

Ο ανερχόμενος καλλιτέχνης μοιράζεται την έμπνευσή του, τις δυσκολίες της μουσικής σκηνής και τα σχέδια του για το μέλλον
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο τελευταίο επεισόδιο του Talk to MAD, η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε τον Χρήστο Κούρτογλου, έναν ανερχόμενο καλλιτέχνη που ξεχωρίζει για την πολυδιάστατη μουσική του πορεία. Μίλησε για την έμπνευσή του, τις προκλήσεις του χώρου και τα επερχόμενα projects του, προσφέροντας στους θεατές μια ειλικρινή και ζεστή εικόνα της καλλιτεχνικής του καθημερινότητας.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι η αγάπη του για τη μουσική ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία, ενώ αργότερα, στο λύκειο, άρχισε μαθήματα φωνητικής και αυτοδίδακτα έμαθε κιθάρα, πιάνο και κιουκαλίλι: «Μάλλον δεν μένω ποτέ ικανοποιημένος από αυτό που κάνω», είπε, εξηγώντας ότι η συνεχής ανάγκη για εξέλιξη είναι αυτή που τον ωθεί να δημιουργεί ασταμάτητα. Όσον αφορά στη διαδικασία συγγραφής, σημείωσε πως γράφει κυρίως από την καθημερινότητα, για την αγάπη και το άγχος, ενώ συχνά η έμπνευση τον επισκέπτεται ακόμα και σε συναισθηματικά ευάλωτες στιγμές.

Ένα από τα πιο απαιτητικά τραγούδια που έχει γράψει είναι οι «Τρόποι του κόσμου», ένα κομμάτι με πολύπλοκη δομή και ρυθμικές εναλλαγές, το οποίο δημιούργησε μαζί με έναν φίλο του κατά την περίοδο της καραντίνας. Mίλησε επίσης για το επικείμενο live του στις 17 Δεκεμβρίου στο ELEON+, όπου θα παρουσιάσει ολόκληρο τον νέο του δίσκο «Πλανήτης Ουρανός», μαζί με παλιότερα singles και διασκευές, ενώ θα έχει καλεσμένη τη Μαρία Κουτσουρλή.

Όσο για τα αγαπημένα του τραγούδια, παραδέχτηκε ότι το «Πάμε να φύγουμε» είναι εκείνο που κερδίζει το μεγαλύτερο χειροκρότημα στα live του, καθώς η σύνδεσή του με το φως και το μήνυμα του τραγουδιού συγκινεί το κοινό. Παρά τις δυσκολίες που φέρνει ο χώρος της μουσικής, τονίζει τη σημασία της ειλικρίνειας και της αυθεντικότητας στην καλλιτεχνική ταυτότητα, ενώ αναγνωρίζει ότι τα social media, αν και απαιτητικά, αποτελούν πλέον αναπόσπαστο εργαλείο για κάθε δημιουργό.

Όταν του δόθηκε η ερώτηση για συνεργασίες, δεν δίστασε να μιλήσει για την επιθυμία του να συνεργαστεί παγκοσμίως με τη Florence + The Machine και στην Ελλάδα με τον Leon of Athens, ενώ η συμβουλή του προς νέους καλλιτέχνες είναι απλή και ουσιαστική: «Να πιστεύεις στον εαυτό σου και στις δυνατότητές σου χωρίς να σταματήσεις να δουλεύεις. Το όνειρό σου αξίζει».

Ο Χρήστος Κούρτογλου μοιράστηκε επίσης μικρές προσωπικές συνήθειες, όπως το πρωινό του ritual με καφέ, αλλά και στιγμές που τον έχουν εντυπωσιάσει, όπως ένα καλοκαιρινό live στο Faust όπου το κοινό τραγουδούσε όλοι μαζί το ρεφρέν του «Πάμε να φύγουμε». Τέλος, αποκάλυψε ότι συχνά η έμπνευση του έρχεται ακόμα και μέσα στον ύπνο του, όπου ξυπνάει και ηχογραφεί άμεσα τις ιδέες του.

