Ο Νικόλας Ραπτάκης στο Talk to MAD: «Δεν υπάρχει συνταγή για τη Eurovision, είμαστε στο 2025»

Από τις πρόβες μέχρι τα ψηφιακά releases, ο Νικόλας Ραπτάκης αποκαλύπτει όλα όσα κρύβονται πίσω από το νέο του μουσικό project και την προσωπική του πορεία

Στο νέο επεισόδιο του Talk to MAD, η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε τον Νικόλα Ραπτάκη, έναν καλλιτέχνη που έχει κερδίσει την προσοχή του κοινού τόσο με τις ζωντανές εμφανίσεις του όσο και με τη δισκογραφία του. Από την αρχή της συζήτησης, η ατμόσφαιρα ήταν ανεπιτήδευτη και φιλική, με τον Νικόλα να περιγράφει την καθημερινότητά του μέσα σε έναν απαιτητικό κόσμο γεμάτο πρόβες, συναυλίες και δημιουργικά projects. Όπως είπε ο ίδιος: «Είμαι πάρα πολύ κουρασμένος και πάρα πολύ ενθουσιασμένος όσο και αν δεν φαίνεται, γιατί έχω ένα μόνιμο poker face. Αλλά είμαι καλά, γιατί κάνω πολλά πράγματα».

Η κουβέντα γρήγορα εστίασε στο νέο του μουσικό project, το οποίο χαρακτηρίζεται από έντονη προσωπική επένδυση και δημιουργικό πείσμα. «Δεν το πιστεύω, αυτό είναι in the making ένα χρόνο. Είναι πολύ συγκεκριμένο project και μας βγήκε πάρα πολύ ωραίο», εξηγεί, αναφερόμενος στο EP του που κυκλοφορεί με τίτλο Βγαίνω Εθνική. Το άλμπουμ περιλαμβάνει πέντε τραγούδια και συνδυάζει διαφορετικά μουσικά στοιχεία, από ζεϊμπέκικα μέχρι πιο ηλεκτρονικές και σύγχρονες επιρροές. «Θα είναι λίγο πιο ηλεκτρο ελληνικό πάλι. Θα έχει κάποια άλλα στοιχεία αλλά θα είναι πιο άγριο, ηλεκτρικό και κλαμπέ», αναφέρει χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το αποτέλεσμα θα ενθουσιάσει τους ακροατές.

Διάβασε επίσης: Talk to MAD: Η Εύη Κολιούλη και η Χριστίνα Δεντρινού μιλούν για την παράσταση «Nomsferatu»

Δεν παρέλειψε να μιλήσει για τη διαδικασία δημιουργίας του, τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας με άλλους καλλιτέχνες της γενιάς του: «Είναι ωραίο να συνεργάζεσαι με ανθρώπους της γενιάς σου γιατί συνεννοείσαι βασικά». Η φράση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν σκεφτεί κανείς ότι η μουσική του αποτελεί προϊόν συλλογικής δουλειάς, με συνεισφορές από διαφορετικούς δημιουργούς, τόσο στη μελωδία όσο και στους στίχους.

Τέλος, μίλησε για τη συνεργασία του με άλλους μουσικούς και τη σημασία της εμπιστοσύνης και της συνεννόησης, αλλά και για τη διαρκή επιθυμία του να εξελίσσεται: «Όλοι είμαστε άνθρωποι, όλοι είμαστε καλλιτέχνες. Απλά κάποιοι κάνουν μεγαλύτερη επιτυχία. Αλλά έχω νοοτροπία πολύ δημιουργού και της καθημερινότητας». Το νέο EP Βγαίνω Εθνική είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και υπόσχεται να φέρει φρέσκιες μουσικές εμπειρίες στους ακροατές, συνδυάζοντας προσωπικότητα, πειραματισμό και τον αυθεντικό ήχο του Νικόλα Ραπτάκη.

Διάβασε επίσης: Δώρα Κατσικογιάννη στο Talk to MAD: «Έχω μάθει να διαχειρίζομαι τους δύσκολους ανθρώπους στα social media»

Δες κι αυτό…