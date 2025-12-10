MadWalk 2025 Mega
Το ΥΠΕΞ των ΗΠΑ σε… ρετρό mode -Αντίο Calibri, καλώς ήρθες Times New Roman

Από Calibri σε Times New Roman: Το πιο απρόσμενο κυβερνητικό glow down των ΗΠΑ
Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου

Αν νόμιζες ότι τα μεγαλύτερα δράματα της εποχής μας είναι τα ghosting, τα seen και το αν η skinny jean επιστρέφει, ήρθε η κυβέρνηση των ΗΠΑ να σου θυμίσει ότι ακόμα και οι γραμματοσειρές μπορούν να προκαλέσουν χαμό. Ναι, καλά διάβασες. Ο Μάρκο Ρούμπιο αποφάσισε ότι η Calibri… παραήταν μοντέρνα, παραήταν «woke», παραήταν προσβάσιμη και την έκοψε μαχαίρι από το Υπουργείο Εξωτερικών. Στη θέση της; Η one and only, old school, αιώνια φοιτητική εργασία: Times New Roman.

Calibri was our personality

Ας είμαστε ειλικρινείς. Η Calibri δεν ήταν απλά μια γραμματοσειρά. Ήταν:

-Όλα τα Power Point που είδαμε στη ζωή μας

-Όλα τα CV που «φτιάξαμε πρόχειρα»

-Όλα τα mail που στείλαμε με επαγγελματικό ύφος ενώ ήμασταν με πιτζάμες

Και τώρα; Απολύθηκε. Χωρίς προειδοποίηση. Χωρίς αποχαιρετιστήριο mail.

Times New Roman: Το font που δεν φεύγει ποτέ

Η επιλογή της Times New Roman είναι σαν να λες: «Δεν εμπιστεύομαι τίποτα μετά το 2025» ή «Θέλω τα έγγραφά μου να μυρίζουν βιβλιοθήκη», ή καλύτερα «Default settings και πολύ σου είναι».

Και γιατί έγινε όλος αυτός ο χαμός; Σύμφωνα με την επίσημη γραμμή, η αλλαγή έγινε για να επιστρέψει -λέει- η «ευπρέπεια και ο επαγγελματισμός» στα έγγραφα. Ανεπίσημα όμως όλοι κατάλαβαν ότι η Calibri… έπεσε θύμα της anti-woke εποχής.

Το plot twist;

Η Calibri είχε επιλεγεί ακριβώς για λόγους προσβασιμότητας, επειδή είναι πιο ευανάγνωστη για άτομα με αναπηρίες. Αλλά… apparently ούτε οι γραμματοσειρές δεν γλίτωσαν από την κουλτούρα των «απαγορεύσεων». Το πραγματικό ερώτημα όμως είναι ένα: Τι font χρησιμοποιεί ο Ρούμπιο στο κινητό του; Γιατί αν είναι Comic Sans, σηκωνόμαστε και φεύγουμε.

Μπορεί να αλλάζουν κυβερνήσεις, πολιτικές και πρόεδροι, αλλά ένα πράγμα μένει σταθερό: Η Times New Roman θα είναι για πάντα εκεί, σαν τη μαμά που σου λέει «ζακέτα να πάρεις»!

