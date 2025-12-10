MadWalk 2025 Mega
Μουσικά Νέα 10.12.2025

Η Κατερίνα Λιόλιου στο πλευρό των αγροτών – Το viral video που τραγουδά ακαπέλα σε μπλόκο

Κατερίνα Λιόλιου
Η έμπρακτη στήριξη της τραγουδίστριας στις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Κατερίνα Λιόλιου θέλησε να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα συμπαράστασης στους αγρότες, οι οποίοι τις τελευταίες μέρες βρίσκονται στους δρόμους, πραγματοποιώντας συνεχείς κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Η τραγουδίστρια, που έχει εκφράσει πολλές φορές δημόσια την αγάπη και τον σεβασμό της για τον πρωτογενή τομέα και τους ανθρώπους που εργάζονται σκληρά σε αυτόν, βρέθηκε δίπλα τους με έναν ιδιαίτερα ανθρώπινο και ζεστό τρόπο.

Συγκεκριμένα, το βράδυ της Δευτέρας (08.12.2025), η δημοφιλής καλλιτέχνις εμφανίστηκε στη Λαμία για την καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Δήμου, συμμετέχοντας στην τελετή για το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου. Η Λιόλιου ανέβηκε στη σκηνή και έδωσε μια λαμπερή, εορταστική συναυλία, δημιουργώντας μια μαγική ατμόσφαιρα για το κοινό που είχε συγκεντρωθεί στην πλατεία. Με χαμόγελο και ανεβασμένη διάθεση, τραγούδησε αγαπημένες επιτυχίες, σκορπίζοντας γιορτινό κλίμα.

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, ένα διαφορετικό βίντεο έκανε τον γύρο των social media, αποκαλύπτοντας μια άλλη, πιο αυθόρμητη και ανθρώπινη στιγμή της. Η Κατερίνα Λιόλιου εμφανίζεται δίπλα σε αγρότες που βρίσκονταν συγκεντρωμένοι σε μπλόκο, συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις τους. Χωρίς μουσική συνοδεία, χωρίς μικρόφωνο και χωρίς σκηνή, μόνο με τη φωνή της, ερμηνεύει ακαπέλα το τραγούδι που την έκανε ευρέως γνωστή, το «Νοικιάστηκε».

Κατερίνα Λιόλιου

Οι αγρότες, που αρχικά φαίνονταν έκπληκτοι από την παρουσία της, δεν άργησαν να συμμετέχουν, τραγουδώντας μαζί της και απολαμβάνοντας την απρόσμενη στιγμή. Πολλοί τράβηξαν με τα κινητά τους το μικρό αυτό αυτοσχέδιο «live», καταγράφοντας την καλλιτέχνιδα να βρίσκεται ανάμεσά τους με απόλυτη απλότητα και χωρίς καμία απόσταση από τον κόσμο.

Το βίντεο ανέβηκε στη σελίδα «Agrinio News», συγκεντρώνοντας μέσα σε λίγες ώρες εκατοντάδες σχόλια και κοινοποιήσεις. Άλλοι αποθέωσαν την πρωτοβουλία της, άλλοι την ευχαρίστησαν για το ηθικό που έδωσε στους αγρότες, ενώ δεν έλειψαν και εκείνοι που είδαν στην κίνησή της μια συμβολική πράξη στήριξης σε μια δύσκολη περίοδο για τον αγροτικό κλάδο.

Κατερίνα Λιόλιου
