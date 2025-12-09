Έξαλλος ο Βαλάντης με τους μουσικούς του on stage – Το video που κάνει τον γύρο του διαδικτύου

Ο καλλιτέχνης εξηγεί τι πραγματικά συνέβη πίσω από το περιστατικό

Έντονη αίσθηση προκάλεσε ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο TikTok και δείχνει τον Βαλάντη να φτύνει στη σκηνή, ενώ φαίνεται εκνευρισμένος με τους μουσικούς του.

Στο βίντεο, ο τραγουδιστής βρίσκεται επί σκηνής για να ερμηνεύσει ένα κομμάτι του, όταν ξαφνικά φτύνει. Αμέσως μετά, κάνει νόημα στους μουσικούς να σταματήσουν, θέλοντας να τραγουδήσει a cappella, και φωνάζει στον μαέστρο: «Κανένας, μαέστρο».

Διάβασε επίσης: Αναστασία: Η σπάνια εξομολόγηση για τις κρίσεις πανικού – «Ήθελα μία απάντηση»

Ωστόσο, οι μουσικοί δεν σταμάτησαν, γεγονός που οδήγησε τον Βαλάντη να δείξει ξεκάθαρα τον εκνευρισμό του.



Το περιστατικό προκάλεσε πλήθος σχολίων κάτω από το βίντεο, με πολλούς χρήστες να επικρίνουν τόσο τη χειρονομία όσο και τη συμπεριφορά του απέναντι στην ομάδα του. Ο ίδιος ο τραγουδιστής εμφανίστηκε στην εκπομπή «Πρωινό» για να δώσει διευκρινίσεις και να ζητήσει συγγνώμη.

«Αυτό που φτύσα είναι μια τσίχλα», εξήγησε, προσθέτοντας: «Βλέποντας τον εαυτό μου, θέλω να ζητήσω συγγνώμη για την εικόνα και τον εκνευρισμό μου».





Διάβασε επίσης: Άννα Κανδαράκη: Πάλεψε για 2η φορά με τον καρκίνο του αίματος – Το συγκλονιστικό video στα social media

Δες κι αυτό…