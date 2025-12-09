Έξαλλος ο Βαλάντης με τους μουσικούς του on stage – Το video που κάνει τον γύρο του διαδικτύου

Έντονη αίσθηση προκάλεσε ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο TikTok και δείχνει τον Βαλάντη να φτύνει στη σκηνή, ενώ φαίνεται εκνευρισμένος με τους μουσικούς του.
Στο βίντεο, ο τραγουδιστής βρίσκεται επί σκηνής για να ερμηνεύσει ένα κομμάτι του, όταν ξαφνικά φτύνει. Αμέσως μετά, κάνει νόημα στους μουσικούς να σταματήσουν, θέλοντας να τραγουδήσει a cappella, και φωνάζει στον μαέστρο: «Κανένας, μαέστρο».
Ωστόσο, οι μουσικοί δεν σταμάτησαν, γεγονός που οδήγησε τον Βαλάντη να δείξει ξεκάθαρα τον εκνευρισμό του.
@antonisathinas Εκτός εαυτού ο Βαλάντης με τους μουσικούς, που δεν τον ακολούθησαν. #μπουζουκια #καψουρα #βαλαντης #αθηνα #athensbynight ♬ πρωτότυπος ήχος – Athinas
Το περιστατικό προκάλεσε πλήθος σχολίων κάτω από το βίντεο, με πολλούς χρήστες να επικρίνουν τόσο τη χειρονομία όσο και τη συμπεριφορά του απέναντι στην ομάδα του. Ο ίδιος ο τραγουδιστής εμφανίστηκε στην εκπομπή «Πρωινό» για να δώσει διευκρινίσεις και να ζητήσει συγγνώμη.
«Αυτό που φτύσα είναι μια τσίχλα», εξήγησε, προσθέτοντας: «Βλέποντας τον εαυτό μου, θέλω να ζητήσω συγγνώμη για την εικόνα και τον εκνευρισμό μου».
