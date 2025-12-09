Νιώσαμε για πρώτη φορά τόσο κοντά μας τη Lorde

Η Lorde είναι μοναδικά πολύπλοκη, η Lorde είναι όλοι εμείς, εσύ κι εγώ, εγώ κι εσύ

Έχοντας το νέο της album «Virgin» στη λίστα μου με τα καλύτερα albums του 2025, ταξιδεύω στο Amsterdam για να δω για πρώτη φορά live την Lorde.

Δεν έχω εκτεθεί ούτε δευτερόλεπτο στα video της tour που ανεβάζουν οι fans στο TikTok, μη έχοντας έτσι (και ευτυχώς) καθόλου εικόνα για το πως είναι στη σκηνή η Lorde. Θα την δω με τη δική μου ματιά και θα τη νιώσω με τα δικά μου συναισθήματα. Σοφή κίνηση.

Από το μεσημέρι έχει σχηματιστεί μία ατελείωτη πολύχρωμη ουρά από fans έξω από το AFAS Live όπου και θα λάβει χώρα η συναυλία. Οι πρώτοι-πρώτοι έχουν κατασκηνώσει από το προηγούμενο βράδυ. Αυτό είναι κάτι που δεν το περίμενα.

Ήξερα πως η Lorde έχει μία ξεχωριστή σχέση με τους fans της αλλά δεν περίμενα να δω εικόνες, με αυτοσχέδιες σκηνές κατασκήνωσης έξω από τον χώρο, όπως βλέπω σε περισσότερο mainstream και εμπορικούς καλλιτέχνες με πολλά εκατομμύρια μεγαλύτερο κοινό. Η πρώτη έκπληξη ήταν αυτή.

Η δεύτερη έκπληξη είναι ο σεβασμός και η αγάπη με την οποία αντιμετωπίζουν την Lorde. Το βλέπεις σε κάθε έκφανση των fans. Το βλέπεις στην ηρεμία που έχουν στις κινήσεις τους όταν μπαίνουν στον χώρο.

Στην ηρεμία με την οποία επιλέγουν merch από το εσωτερικό stand, δεν υπάρχουν άναρχες ουρές ούτε πανικός ούτε ουρλιαχτά. Υπάρχει μόνο ένα ενιαίο συναίσθημα, ένα συναίσθημα συμπερίληψης, σεβασμού και αγάπης. Εδώ όλοι είμαστε ένα, ένα μεταξύ μας και ένα με την Lorde.

Ήρθε η ώρα. Έναρξη. Όλα τα φώτα σβήνουν. Μία ακτίνα λέιζερ από το πουθενά σημαδεύει τη σκηνή και ορίζει έναν μικρό χώρο πάνω σε αυτήν. Εκεί είναι που βλέπουμε να βγαίνει για πρώτη φορά η Lorde. Από το απόλυτο σκοτάδι στο μεταμοντέρνο φως που δημιουργεί το λέιζερ. Μία εικόνα με χιλιάδες συμβολισμούς.

Η Lorde στη σκηνή πετυχαίνει κάτι το μοναδικό. Ενώ η ίδια κινείται σε αμιγώς εσωτερικούς ρυθμούς και κανόνες, καταφέρνει με τη μία να μοιραστεί την ευαισθησία της με τον καθένα από εμάς.

Επικοινωνεί ταυτόχρονα με τον καθένα μας και με όλους, τους χιλιάδες, μαζί. Ξαφνικά είμαι κι εγώ δίπλα της στην σκηνή όταν, σε μία απόλυτα iconic στιγμή, κάνει αερόβιες ασκήσεις με διάδρομο γυμναστικής ενώ ερμηνεύει live.

Είμαι εγώ που της κρατάω τα ρούχα για να μπορέσει να μείνει, σε άλλη μία iconic στιγμή, μόνο με το εσώρουχό της στη σκηνή. Είμαι μόνο εγώ, ή είναι και χιλιάδες άλλοι μαζί μου, που κρατάω την κάμερα χειρός που σημαδεύει σταθερά το γεμάτο έκφραση και ανθρώπινα αισθήματα ονειροπόλο πρόσωπό της.

Έχω δει πάρα πολλά live όλα αυτά τα χρόνια, είναι από τις λιγοστές φορές όμως που έχω “βρεθεί” στη σκηνή με τον καλλιτέχνη, που έχω νιώσει να είμαι εξολοκλήρου δίπλα του, που έχω νιώσει σε πραγματικό χρόνο αυτό που νιώθει. Μαγικό.

Μία απολύτως προσωπική στιγμή για την Lorde σε μία απολύτως group therapy extrovert συναυλία. Μοναδική αντίφαση από μία καλλιτέχνιδα που νομίζαμε πως είχαμε ακτινογραφήσει πλήρως μέχρι τώρα. Όχι, δεν το είχαμε κάνει. Η Lorde είναι μοναδικά πολύπλοκη. Η Lorde είναι όλοι εμείς. Εσύ κι εγώ. Εγώ κι εσύ.

