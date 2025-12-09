MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Blogs 09.12.2025

Νιώσαμε για πρώτη φορά τόσο κοντά μας τη Lorde

Νιώσαμε για πρώτη φορά τόσο κοντά μας την Lorde
Η Lorde είναι μοναδικά πολύπλοκη, η Lorde είναι όλοι εμείς, εσύ κι εγώ, εγώ κι εσύ
Ανδρέας Αλυσανδράτος

Έχοντας το νέο της album «Virgin» στη λίστα μου με τα καλύτερα albums του 2025, ταξιδεύω στο Amsterdam για να δω για πρώτη φορά live την Lorde.

Δεν έχω εκτεθεί ούτε δευτερόλεπτο στα video της tour που ανεβάζουν οι fans στο TikTok, μη έχοντας έτσι (και ευτυχώς) καθόλου εικόνα για το πως είναι στη σκηνή η Lorde. Θα την δω με τη δική μου ματιά και θα τη νιώσω με τα δικά μου συναισθήματα. Σοφή κίνηση.

Νιώσαμε για πρώτη φορά τόσο κοντά μας την Lorde

Διάβασε επίσης: Το να χειροκροτείς όρθιος στο σαλόνι σου ενώ βλέπεις Stranger Things είναι μια εμπειρία μοναδική

Από το μεσημέρι έχει σχηματιστεί μία ατελείωτη πολύχρωμη ουρά από fans έξω από το AFAS Live όπου και θα λάβει χώρα η συναυλία. Οι πρώτοι-πρώτοι έχουν κατασκηνώσει από το προηγούμενο βράδυ. Αυτό είναι κάτι που δεν το περίμενα.

Νιώσαμε για πρώτη φορά τόσο κοντά μας την Lorde

Ήξερα πως η Lorde έχει μία ξεχωριστή σχέση με τους fans της αλλά δεν περίμενα να δω εικόνες, με αυτοσχέδιες σκηνές κατασκήνωσης έξω από τον χώρο, όπως βλέπω σε περισσότερο mainstream και εμπορικούς καλλιτέχνες με πολλά εκατομμύρια μεγαλύτερο κοινό. Η πρώτη έκπληξη ήταν αυτή.

Νιώσαμε για πρώτη φορά τόσο κοντά μας την Lorde

Η δεύτερη έκπληξη είναι ο σεβασμός και η αγάπη με την οποία αντιμετωπίζουν την Lorde. Το βλέπεις σε κάθε έκφανση των fans. Το βλέπεις στην ηρεμία που έχουν στις κινήσεις τους όταν μπαίνουν στον χώρο.

Νιώσαμε για πρώτη φορά τόσο κοντά μας την Lorde

Στην ηρεμία με την οποία επιλέγουν merch από το εσωτερικό stand, δεν υπάρχουν άναρχες ουρές ούτε πανικός ούτε ουρλιαχτά. Υπάρχει μόνο ένα ενιαίο συναίσθημα, ένα συναίσθημα συμπερίληψης, σεβασμού και αγάπης. Εδώ όλοι είμαστε ένα, ένα μεταξύ μας και ένα με την Lorde.

Νιώσαμε για πρώτη φορά τόσο κοντά μας την Lorde

Ήρθε η ώρα. Έναρξη. Όλα τα φώτα σβήνουν. Μία ακτίνα λέιζερ από το πουθενά σημαδεύει τη σκηνή και ορίζει έναν μικρό χώρο πάνω σε αυτήν. Εκεί είναι που βλέπουμε να βγαίνει για πρώτη φορά η Lorde. Από το απόλυτο σκοτάδι στο μεταμοντέρνο φως που δημιουργεί το λέιζερ. Μία εικόνα με χιλιάδες συμβολισμούς.

Νιώσαμε για πρώτη φορά τόσο κοντά μας την Lorde

Η Lorde στη σκηνή πετυχαίνει κάτι το μοναδικό. Ενώ η ίδια κινείται σε αμιγώς εσωτερικούς ρυθμούς και κανόνες, καταφέρνει με τη μία να μοιραστεί την ευαισθησία της με τον καθένα από εμάς.

Νιώσαμε για πρώτη φορά τόσο κοντά μας την Lorde

Επικοινωνεί ταυτόχρονα με τον καθένα μας και με όλους, τους χιλιάδες, μαζί. Ξαφνικά είμαι κι εγώ δίπλα της στην σκηνή όταν, σε μία απόλυτα iconic στιγμή, κάνει αερόβιες ασκήσεις με διάδρομο γυμναστικής ενώ ερμηνεύει live.

Νιώσαμε για πρώτη φορά τόσο κοντά μας την Lorde

Είμαι εγώ που της κρατάω τα ρούχα για να μπορέσει να μείνει, σε άλλη μία iconic στιγμή, μόνο με το εσώρουχό της στη σκηνή. Είμαι μόνο εγώ, ή είναι και χιλιάδες άλλοι μαζί μου, που κρατάω την κάμερα χειρός που σημαδεύει σταθερά το γεμάτο έκφραση και ανθρώπινα αισθήματα ονειροπόλο πρόσωπό της.

Νιώσαμε για πρώτη φορά τόσο κοντά μας την Lorde

Έχω δει πάρα πολλά live όλα αυτά τα χρόνια, είναι από τις λιγοστές φορές όμως που έχω “βρεθεί” στη σκηνή με τον καλλιτέχνη, που έχω νιώσει να είμαι εξολοκλήρου δίπλα του, που έχω νιώσει σε πραγματικό χρόνο αυτό που νιώθει. Μαγικό.

Νιώσαμε για πρώτη φορά τόσο κοντά μας την Lorde

Μία απολύτως προσωπική στιγμή για την Lorde σε μία απολύτως group therapy extrovert συναυλία. Μοναδική αντίφαση από μία καλλιτέχνιδα που νομίζαμε πως είχαμε ακτινογραφήσει πλήρως μέχρι τώρα. Όχι, δεν το είχαμε κάνει. Η Lorde είναι μοναδικά πολύπλοκη. Η Lorde είναι όλοι εμείς. Εσύ κι εγώ. Εγώ κι εσύ.

Νιώσαμε για πρώτη φορά τόσο κοντά μας την Lorde

Διάβασε επίσης: Είδαμε live τη Lady Gaga στο Μιλάνο και έκανε όλο το στάδιο να «τρέμει»

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Lorde Ανδρέας Αλυσανδράτος νέο album συναυλίες
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Έξαλλος ο Βαλάντης με τους μουσικούς του on stage – Το video που κάνει τον γύρο του διαδικτύου

Έξαλλος ο Βαλάντης με τους μουσικούς του on stage – Το video που κάνει τον γύρο του διαδικτύου

09.12.2025
Επόμενο
Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων και η Ζωούπολη 2 γέμισαν τα σινεμά

Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων και η Ζωούπολη 2 γέμισαν τα σινεμά

09.12.2025

Δες επίσης

Το να χειροκροτείς όρθιος στο σαλόνι σου ενώ βλέπεις Stranger Things είναι μια εμπειρία μοναδική
Blogs

Το να χειροκροτείς όρθιος στο σαλόνι σου ενώ βλέπεις Stranger Things είναι μια εμπειρία μοναδική

02.12.2025
Είδαμε live τη Lady Gaga στο Μιλάνο και έκανε όλο το στάδιο να «τρέμει»
Blogs

Είδαμε live τη Lady Gaga στο Μιλάνο και έκανε όλο το στάδιο να «τρέμει»

02.12.2025
5 μαγευτικά χωριά που πρέπει να επισκεφθείς στα Τζουμέρκα
Blogs

5 μαγευτικά χωριά που πρέπει να επισκεφθείς στα Τζουμέρκα

08.11.2025
Día de Muertos: Το πιο ζωντανό ταξίδι στο Μεξικό στη γιορτή των ψυχών
Blogs

Día de Muertos: Το πιο ζωντανό ταξίδι στο Μεξικό στη γιορτή των ψυχών

30.10.2025
Τα καλύτερα Food Halls του Λονδίνου: Όπου το street food συναντά το στιλ
Blogs

Τα καλύτερα Food Halls του Λονδίνου: Όπου το street food συναντά το στιλ

23.08.2025
Μουσείο Σοκολάτας στη Ζυρίχη: Ένα ταξίδι στις αισθήσεις και την ιστορία
Blogs

Μουσείο Σοκολάτας στη Ζυρίχη: Ένα ταξίδι στις αισθήσεις και την ιστορία

16.08.2025
Burano: Ένα νησί γεμάτο χρώματα – Πού να πας και τι να δεις
Blogs

Burano: Ένα νησί γεμάτο χρώματα – Πού να πας και τι να δεις

02.08.2025
10 οικονομικοί προορισμοί για να πας διακοπές αυτό το καλοκαίρι στην Ευρώπη
Blogs

10 οικονομικοί προορισμοί για να πας διακοπές αυτό το καλοκαίρι στην Ευρώπη

24.07.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!

Από την ΤΕΡΝΑ για την ΤΕΡΝΑ

Από την ΤΕΡΝΑ για την ΤΕΡΝΑ

Κανένας δεν ξέρει πόσο… θα πληρώσουμε το κρέας τα Χριστούγεννα

Κανένας δεν ξέρει πόσο… θα πληρώσουμε το κρέας τα Χριστούγεννα

Γονάτισε την εορταστική αγορά η κατάργηση του δώρου

Γονάτισε την εορταστική αγορά η κατάργηση του δώρου