Είδαμε live τη Lady Gaga στο Μιλάνο και έκανε όλο το στάδιο να «τρέμει»

Μπαίνοντας στο αεροπλάνο προς Μιλάνο, τερματίζω τον ήχο στα ακουστικά μου και το album Mayhem της Lady Gaga για ακόμα μία φορά με προσδιορίζει. Σκέφτομαι όσα θα ζήσω σε λίγες ώρες. Δεν υπάρχει κάτι άλλο μπροστά μου, κάτι άλλο να με γεμίζει. Υπάρχει μόνο η The Mayhem Ball tour. Κοιτάω ξανά το εισιτήριο στο κινητό μου. All set, πάμε.

Στο Μιλάνο βρέχει…και βρέχει πολύ. Πάρα πολύ. Σχεδόν δεν μπορείς να δεις μπροστά σου από την βροχή. Τα εξωτερικά banners με το εικαστικό του The Mayhem Ball είναι παντού, ανεπηρέαστα από την βροχή. Το τρένο γεμίζει από fans με ομπρέλες και αδιάβροχα. Μόνο που κάτω από τα αδιάβροχα, ως μεταμοντέρνοι super people, οι περισσότεροι είναι ντυμένοι ως χαρακτήρες του The Mayhem Ball με αναγεννησιακά βαθιά κόκκινα- μαύρα ρούχα και φορέματα. Διάβασε επίσης: H Lady Gaga σπάει ρεκόρ με την The Mayhem Ball tour

Στις 14:30 είμαι έξω από το στάδιο, ή τουλάχιστον αυτό εικάζω γιατί η βροχή έχει δυναμώσει και πλέον περισσότερο αφουγκράζομαι όσα συμβαίνουν παρά τα βλέπω. Κοιτάω κάτω και διαλέγω να ακολουθήσω ένα δρομάκι που δείχνει να οδηγεί στο σωστό μέρος. Και ξαφνικά, 3 λεπτά μετά, βρίσκομαι εκεί. Εκεί που ήθελα να είμαι έναν χρόνο τώρα από τη στιγμή που είχα το εισιτήριο στο κινητό μου. Βρίσκομαι στο early entry queue. Και η Gaga είναι άτυπα εδώ μαζί μας από τώρα, από τόσο νωρίς, μιας και ακούμε, μέσα από το στάδιο, την πρόβα της. Κατεβάζω την ομπρέλα. Δεν χρειάζομαι κάτι που να στέκεται ανάμεσα σ’ εμένα και στον ήχο που έρχεται μέσα από το στάδιο.

Από τις 14:30 έως τις 18:30, που τελικά άνοιξε για εμάς του early entry η πόρτα της εισόδου, παρατηρούσα τα πάντα γύρω μου, παρατηρούσα την απόλυτη ελευθερία που ένιωθαν όσοι ήταν στο ίδιο σημείο με μένα. Ελευθερία που έβγαινε περήφανα από το στυλ τους, την παρέα τους, την απόλυτη αδιαφορία για την ταλαιπωρία του κρύου και της βροχής, τον «Gaga» τρόπο ζωής. Τι εμπειρία!

Μπαίνω μέσα, το VIP βραχιόλι περήφανα στον αέρα για τον απαραίτητο έλεγχο, και βρίσκομαι κάτω από τη σκηνή. Ή μάλλον, βρίσκομαι στον χώρο του Ball. Όλα είναι κόκκινα, ένα κόκκινο που ανοίγει τις αισθήσεις σου. Από τα ηχεία ακούμε μόνο Όπερα. Το video wall, που δεν έχω δει ξανά τόσο απόλυτης ευκρίνειας video wall, γεμίζει με μηνύματα που σε πραγματικό χρόνο στέλνουν οι fans. Όλοι εμείς. Σε κάποια απαντάει και η ίδια η Gaga με τον τρόπο που βλέπουμε να γράφουν οι φίλοι μας μηνύματα στο κινητό, με τις κλασικές δηλαδή τελείες που αναβοσβήνουν μέχρι να λάβουμε το μήνυμα. Σε κάθε απάντησή της το στάδιο σηκώνεται στο πόδι.

Τα φώτα κλείνουν, η Lady Gaga είναι μπροστά μας! Όλοι αγκαλιαζόμαστε, κλαίμε, χορεύουμε, σβήνουμε παλιές μνήμες και δημιουργούμε νέες. Δεν έχω δει ξανά, και έχω δει πολλά live, ένα τόσο γεμάτο και δυνατό setlist. Πραγματικά δεν προλαβαίνεις να πάρεις ανάσα –το ένα mega hit έρχεται με θόρυβο μετά το άλλο. Η φωνή της καλύτερη από ποτέ, η αυτοπεποίθησή της το ίδιο, καλλιτεχνικά είναι στην καλύτερη φάση που έχει υπάρξει ποτέ. Είναι η «mother» και είμαστε τα «monsters».

To The Mayhem Ball είναι ό,τι πιο προχωρημένο μπορεί να παρουσιάσει σήμερα η pop μουσική. Μουσικά, στυλιστικά, αισθητικά, σεξουαλικά. Στέκεται πάνω από όλα και από όλους. Είναι μία κατηγορία μόνο του. Είναι η αποθέωση της ίδιας μας της ύπαρξης. Η αποθέωση ενός καλλιτέχνη που ορίζει μόνος του τις τάσεις. Η αποθέωση της αγάπης.

Πάνω στη σκηνή, Gaga, μουσικοί και χορευτές είναι ένα. Όλοι μαζί μεταφέρουν globally το μήνυμα της αγάπης, το μήνυμα της αισθητικής, το μήνυμα της μουσικής. Αυτό είναι που ξεχωρίζει τo The Mayhem Ball tour από οποιoδήποτε άλλο tour έχει συμβεί ή πρόκειται να συμβεί. H παραδοχή πως όλοι όσοι είμαστε εκεί θα μεταφέρουμε την μουσική και την αυτοέκφραση σε όλο τον πλανήτη. Ο καθένας από εμάς είναι ο αγγελειοφόρος του ενιαίου μηνύματος. Και όλοι ακολουθούμε το πιο γεμάτο μουσικά album της Lady Gaga εδώ και χρόνια και την πιο ολοκληρωμένη καλλιτεχνική της περσόνα.