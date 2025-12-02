MadWalk 2025 by Three Cents
Celeb News 02.12.2025

Κατερίνα Καινούργιου: Η αποκάλυψη για τη βάφτιση της κόρης της – Το μέρος που την έχει τάξει

Κατερίνα Καινούργιου
Οι αποκαλύψεις που έκανε η παρουσιάστρια για την κορούλα που περιμένει
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Σε νέες αποκαλύψεις για την κορούλα που περιμένει προχώρησε σήμερα, 2 Δεκεμβρίου, η Κατερίνα Καινούργιου μέσα από την εκπομπή Super Κατερίνα. Αφορμή αρχικά στάθηκαν οι δηλώσεις των Νιφλή και Κολοκυθά, οι οποίοι, με χιουμοριστική διάθεση, τοποθετήθηκαν για το πού θα μπορούσε να γίνει το μυστήριο.

Οι δύο παρουσιαστές του OPEN ανέφεραν χαρακτηριστικά πως, επειδή προέρχονται «από την πλευρά του γαμπρού», η βάφτιση σύμφωνα με την παράδοση θα έπρεπε να γίνει στην Αίγινα, τόπο συνδεδεμένο με την οικογένειά τους. «Μαζευτείτε Οικονόμου και Παυλόπουλε, εμείς είμαστε εδώ! Πού θα γινόταν η βάφτιση; Στην Αίγινα φυσικά. Αφήστε το πάνω μας», σχολίασαν γελώντας.

Κατερίνα Καινούργιου κόρη
https://www.instagram.com/katken85/

Διάβασε επίσης: Η Ντορέττα Παπαδημητρίου στόλισε το σπίτι της – Το glam χριστουγεννιάτικο δέντρο που έγινε viral στο Instagram

Ωστόσο, η Κατερίνα Καινούργιου έσπευσε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, εξηγώντας πως ο τόπος του μυστηρίου έχει ήδη αποφασιστεί – και δεν είναι η Αίγινα. «Δεν θα γίνει εκεί. Το παιδάκι το έχω τάξει σε άλλο νησί και όταν κάνεις ένα τάμα, καλό είναι να τηρείς τον λόγο σου. Η βάφτιση θα πραγματοποιηθεί στο μοναστήρι όπου το έχω αφιερώσει», ξεκαθάρισε η παρουσιάστρια.


Λίγο αργότερα, στο πλατό βρέθηκε η Τζώρτζια Συρίχα. Με αφορμή την εγκυμοσύνη της και το σχόλιο για τη φουσκωμένη κοιλιά της, η Καινούργιου προχώρησε σε μία ακόμη προσωπική εξομολόγηση. Μίλησε ανοιχτά για το πόσο προστατευτική νιώθει με το σώμα της και πόσο δύσκολα επιτρέπει σε άλλους να την αγγίζουν.

Κατερίνα Καινούργιου
https://www.instagram.com/katken85/

«Δεν είμαι πολύ του να με χαϊδεύουν, ούτε τώρα, ούτε παλαιότερα. Μου δημιουργείται μια αίσθηση προστασίας, μια ανάγκη να κρατάω λίγο απόσταση. Το έχω συζητήσει και με πολλές φίλες μου είναι κάτι που μου βγαίνει ενστικτωδώς», είπε η παρουσιάστρια, περιγράφοντας τον τρόπο που βιώνει αυτή τη νέα, τρυφερή αλλά και ιδιαίτερη περίοδο της ζωής της.


Διάβασε επίσης: Χάρις Αλεξίου: Η σπάνια παιδική φωτογραφία που τη συγκίνησε – «Έλιωσα σήμερα»

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου στόλισε το σπίτι της – Το glam χριστουγεννιάτικο δέντρο που έγινε viral στο Instagram

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου στόλισε το σπίτι της – Το glam χριστουγεννιάτικο δέντρο που έγινε viral στο Instagram

02.12.2025
Είδαμε live τη Lady Gaga στο Μιλάνο και έκανε όλο το στάδιο να «τρέμει»

Είδαμε live τη Lady Gaga στο Μιλάνο και έκανε όλο το στάδιο να «τρέμει»

02.12.2025

