MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
Celeb News 02.12.2025

Χάρις Αλεξίου: Η σπάνια παιδική φωτογραφία που τη συγκίνησε – «Έλιωσα σήμερα»

Χάρις Αλεξίου
Η αγαπημένη ερμηνεύτρια μοιράζεται ένα σπάνιο στιγμιότυπο που θυμίζει τις ρίζες της
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Χάρις Αλεξίου, μια από τις σημαντικότερες φωνές που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι, δεν συνηθίζει να μοιράζεται στιγμές από τα παιδικά της χρόνια. Όποτε, όμως, ανοίγει αυτό το παράθυρο στο παρελθόν, το κάνει με τρόπο βαθιά ανθρώπινο και συγκινητικό.

Πρόσφατα, η ερμηνεύτρια δημοσίευσε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία από μια στιγμή που έχει χαραχτεί στη μνήμη της. Μέσα από αυτό το παλιό καρέ, η Χάρις Αλεξίου επέστρεψε για λίγο στις ρίζες της, σε μια εποχή όπου ο δεσμός με τη μητέρα της και τον αδελφό της διαμόρφωνε σιωπηλά τον χαρακτήρα και την πορεία που θα ακολουθούσε αργότερα.

https://www.instagram.com/haris_alexiou_official/

Διάβασε επίσης: Η Αλεξάνδρα Νίκα ανακοίνωσε τη νέα της συνεργασία μέσω Instagram – «Είμαι τόσο χαρούμενη»

Η εικόνα παρουσιάζει τη μικρή Χάρις, τον αδελφό της Γιώργο Σαρρή και τη μητέρα τους σε μια καθημερινή, τρυφερή οικογενειακή στιγμή. «Έλιωσα σήμερα», έγραψε στην ανάρτησή της, περιγράφοντας το κύμα συναισθημάτων που την πλημμύρισε όταν ανακάλυψε τη φωτογραφία σε ένα ξεχασμένο συρτάρι.

Η σχέση της με τη μητέρα της, όπως η ίδια έχει αποκαλύψει στο παρελθόν, υπήρξε σύνθετη: γεμάτη αγάπη, αλλά και δυσκολίες. «Ήταν γλυκιά και σκληρή μαζί. Μπορούσε με μία κουβέντα να σε λυγίσει», έχει εξομολογηθεί. Η απώλειά της, μάλιστα, ήρθε πολύ νωρίς, αφήνοντας τη Χαρούλα να πάρει τον ρόλο της προστάτιδας για τον μικρότερο αδελφό της. «Έγινα μάνα για τον Γιώργο», έχει πει συγκινημένη, περιγράφοντας τις ευθύνες που κλήθηκε να αναλάβει ενώ ακόμη ήταν μαθήτρια.

Παρά τις δυσκολίες, αυτές οι εμπειρίες δεν τη σκλήρυναν, αλλά την έμαθαν να στέκεται όρθια, να προσφέρει και να παλεύει. Η συγκεκριμένη φωτογραφία, λοιπόν, δεν είναι απλώς ένα στιγμιότυπο από το παρελθόν αλλά αποτελεί ένα σύμβολο της πορείας της, των πληγών και των δυνάμεων που κουβαλά μέχρι σήμερα και που καθρεφτίζονται συχνά στις ερμηνείες της.

Με αυτή τη σπάνια δημοσίευση, η Χάρις Αλεξίου θυμίζει στο κοινό της πως πίσω από κάθε μεγάλη καλλιτεχνική διαδρομή κρύβονται σιωπηλές προσωπικές μάχες. Η παιδική φωτογραφία που μοιράστηκε καταφέρνει να απαλύνει τον χρόνο και να ξυπνήσει μνήμες όχι μόνο για την ίδια, αλλά και για όλους όσοι την αγαπούν και τη θαυμάζουν.

Διάβασε επίσης: Ελένη Φουρέιρα: Η εξομολόγηση για την πρώτη γνωριμία με τον Αλμπέρτο Μποτία και η αποκάλυψη για τον γιο τους

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΑΡΙΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Millie Bobby Brown άλλαξε το όνομά της μετά τον γάμο με τον Jake Bongiovi

Η Millie Bobby Brown άλλαξε το όνομά της μετά τον γάμο με τον Jake Bongiovi

02.12.2025
Επόμενο
Ευθύμης Ζησάκης: Τα πρώτα του γενέθλια ως μπαμπάς – Έκλεισε τα 40 αγκαλιά με τον γιο του

Ευθύμης Ζησάκης: Τα πρώτα του γενέθλια ως μπαμπάς – Έκλεισε τα 40 αγκαλιά με τον γιο του

02.12.2025

Δες επίσης

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου στόλισε το σπίτι της – Το glam χριστουγεννιάτικο δέντρο που έγινε viral στο Instagram
Celeb News

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου στόλισε το σπίτι της – Το glam χριστουγεννιάτικο δέντρο που έγινε viral στο Instagram

02.12.2025
Η Melania Trump παρουσιάζει τον χριστουγεννιάτικο Λευκό Οίκο με τα 51 δέντρα και το Lego πορτρέτο του προέδρου
Celeb News

Η Melania Trump παρουσιάζει τον χριστουγεννιάτικο Λευκό Οίκο με τα 51 δέντρα και το Lego πορτρέτο του προέδρου

02.12.2025
Η Kate Hudson κακομαθαίνει τον εαυτό της και παροτρύνει να κάνεις το ίδιο
Celeb News

Η Kate Hudson κακομαθαίνει τον εαυτό της και παροτρύνει να κάνεις το ίδιο

02.12.2025
Ευθύμης Ζησάκης: Τα πρώτα του γενέθλια ως μπαμπάς – Έκλεισε τα 40 αγκαλιά με τον γιο του
Celeb News

Ευθύμης Ζησάκης: Τα πρώτα του γενέθλια ως μπαμπάς – Έκλεισε τα 40 αγκαλιά με τον γιο του

02.12.2025
Η Millie Bobby Brown άλλαξε το όνομά της μετά τον γάμο με τον Jake Bongiovi
Celeb News

Η Millie Bobby Brown άλλαξε το όνομά της μετά τον γάμο με τον Jake Bongiovi

02.12.2025
Η Cameron Diaz αποκαλύπτει την τραυματική εμπειρία της όταν έκανε Botox
Celeb News

Η Cameron Diaz αποκαλύπτει την τραυματική εμπειρία της όταν έκανε Botox

02.12.2025
Μαμά για δεύτερη φορά η Vanessa Hudgens – Το τρυφερό στιγμιότυπο μέσα από το μαιευτήριο
Celeb News

Μαμά για δεύτερη φορά η Vanessa Hudgens – Το τρυφερό στιγμιότυπο μέσα από το μαιευτήριο

01.12.2025
Η Kim Kardashian αποκαλύπτει ότι διαγνώστηκε με χαμηλή εγκεφαλική δραστηριότητα
Celeb News

Η Kim Kardashian αποκαλύπτει ότι διαγνώστηκε με χαμηλή εγκεφαλική δραστηριότητα

01.12.2025
Ο Sean «Diddy» Combs διοργάνωσε γεύμα για 1.000 κρατουμένους την Ημέρα των Ευχαριστιών
Celeb News

Ο Sean «Diddy» Combs διοργάνωσε γεύμα για 1.000 κρατουμένους την Ημέρα των Ευχαριστιών

01.12.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Πρώτα οι περιφερειακές άδειες, μετά οι ραδιοφωνικές- Και νέα αλλαγή στο σχεδιασμό της Κυβέρνησης

Πρώτα οι περιφερειακές άδειες, μετά οι ραδιοφωνικές- Και νέα αλλαγή στο σχεδιασμό της Κυβέρνησης

Ρυθμιστής του… καλοκαιριού η FIFA! Ζημία από τον αποκλεισμό της Εθνικής Ποδοσφαίρου

Ρυθμιστής του… καλοκαιριού η FIFA! Ζημία από τον αποκλεισμό της Εθνικής Ποδοσφαίρου

ΑΙΧΜΕΣ: Σχέδιο για ντοκιμαντέρ Τσίπρα στο Netflix…

ΑΙΧΜΕΣ: Σχέδιο για ντοκιμαντέρ Τσίπρα στο Netflix…

Παροχές μέχρι τελικής πτώσης

Παροχές μέχρι τελικής πτώσης

Μπήκε και το φθινόπωρο στον τουριστικό χάρτη

Μπήκε και το φθινόπωρο στον τουριστικό χάρτη

Ο άξονας Τουρκίας – Ιταλίας – Ισπανίας και η Ελλάδα, που παρακολουθεί…

Ο άξονας Τουρκίας – Ιταλίας – Ισπανίας και η Ελλάδα, που παρακολουθεί…