Ευθύμης Ζησάκης: Τα πρώτα του γενέθλια ως μπαμπάς – Έκλεισε τα 40 αγκαλιά με τον γιο του

Ξεχωριστή και γεμάτη συγκίνηση ήταν η χθεσινή μέρα για τον Ευθύμη Ζησάκη, ο οποίος είχε κάθε λόγο να χαμογελά, αφού γιόρτασε τα γενέθλιά του πλαισιωμένος από τα πιο αγαπημένα του πρόσωπα.

Φέτος, η περίσταση είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς ήταν η πρώτη φορά που πέρασε αυτή τη μέρα ως πατέρας, έχοντας στην αγκαλιά του τον μικρό του γιο. Ο γνωστός ηθοποιός συμπλήρωσε τα 40 του χρόνια σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη θαλπωρή και οικογενειακή χαρά.

Η ευτυχία του ήταν εμφανής, και ο ίδιος θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους στιγμές από το ξεχωριστό αυτό γενέθλιο. Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ανάρτησε φωτογραφίες από τις χειμερινές διακοπές που έκανε με την οικογένειά του στην Αράχωβα, παρουσιάζοντας τόσο το μαγευτικό τοπίο όσο και τις ζεστές τους στιγμές. Ανάμεσα στις εικόνες, ξεχώριζε και η εντυπωσιακή τούρτα γενεθλίων του.

Ο Ευθύμης Ζησάκης επέλεξε μια εντυπωσιακή, διώροφη τούρτα σε αποχρώσεις του μαύρου και του χρυσού, πάνω στην οποία αναγραφόταν η φράση «SUPER DAD», μια λεπτομέρεια που φανέρωνε τη νέα, χαρούμενη πραγματικότητα της ζωής του. Η μέρα αυτή ήταν για εκείνον μια ξεχωριστή υπενθύμιση του νέου ρόλου που αγκαλιάζει με περηφάνια και αγάπη.

