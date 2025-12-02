MadWalk 2025 by Three Cents
Beauty 02.12.2025

5 βήματα για αψεγάδιαστο glass skin χωρίς φίλτρα

Μια καθαρή και minimal ρουτίνα που αναδεικνύει τη φυσική λάμψη και τη διαύγεια της επιδερμίδας
Μαρία Χατζηγιάννη

Η τάση του glass skin έχει γίνει ένα από τα πιο δημοφιλή beauty πρότυπα των τελευταίων ετών, και όχι άδικα. Πρόκειται για εκείνη τη διάφανη, υγιή, «σαν γυαλί» λάμψη που δεν δείχνει ποτέ λιπαρή, αλλά φρέσκια, ενυδατωμένη και αψεγάδιαστη. Αν και εμπνέεται από τη φιλοσοφία του K-Beauty, στην πραγματικότητα μπορείς να την πετύχεις ακολουθώντας μια σωστά οργανωμένη skincare ρουτίνα.

Το μυστικό δεν είναι ο μεγάλος αριθμός προϊόντων, αλλά η συνέπεια και η στόχευση. Με λίγα, καλά επιλεγμένα βήματα μπορείς να μεταμορφώσεις ορατά την επιδερμίδα σου. Παρακάτω θα βρεις μια απλή, εφαρμόσιμη και αποτελεσματική ρουτίνα 5 βημάτων που θα σε βοηθήσει να αποκτήσεις την πιο λαμπερή, καθαρή και glowy εκδοχή της επιδερμίδας σου.

Ήπιος καθαρισμός

Η βάση για κάθε glowy αποτέλεσμα είναι ο σωστός καθαρισμός χωρίς να αφυδατώνει το δέρμα. Επίλεξε ένα ήπιο καθαριστικό gel ή foam που απομακρύνει ρύπους και λιπαρότητα χωρίς να τραβάει την επιδερμίδα. Αν φοράς συχνά μακιγιάζ, το double cleansing, πρώτα με balm/λάδι και μετά με gel, θα κάνει τεράστια διαφορά στη διαύγεια της επιδερμίδας.

Τόνωση και ισορροπία με ένα ενυδατικό toner

Το glass skin απαιτεί βαθιά ενυδάτωση από τα πρώτα βήματα. Ένα watery toner ή essence γεμάτο υγρασία βοηθά να επανέλθει η ισορροπία του δέρματος και λειτουργεί σαν «γέφυρα» για τα επόμενα προϊόντα. Προτίμησε φόρμουλες με υαλουρονικό οξύ, γλυκερίνη ή νιασιναμίδη για έξτρα λάμψη.

Serum λάμψης για ορατή βελτίωση της υφής

Το serum είναι εκείνο το βήμα που κάνει πραγματικά τη διαφορά. Για glass skin επίλεξε ένα serum με βιταμίνη C, υαλουρονικό, πεπτίδια ή νιασιναμίδη. Αυτά τα συστατικά βελτιώνουν την υφή, μειώνουν τα σημάδια και χαρίζουν εκείνη τη φυσική, φωτεινή λάμψη που μοιάζει να έρχεται από μέσα.

Ενυδατική που «κλειδώνει» τη λάμψη

Μια ανάλαφρη αλλά πολύ ενυδατική κρέμα θα προσφέρει την αίσθηση «γεμάτου» δέρματος χωρίς να το βαραίνει. Για το glass effect ιδανικές είναι οι gel ή water-cream υφές που απορροφώνται άμεσα αλλά αφήνουν την επιδερμίδα ελαστική, λεία και φωτεινή.

SPF για διάφανη, υγιή όψη όλη μέρα

Χωρίς αντηλιακό δεν υπάρχει glass skin. Η καθημερινή προστασία από τον ήλιο κρατά τις δυσχρωμίες μακριά, αποτρέπει τη θαμπάδα και διατηρεί τη φωτεινότητα της επιδερμίδας. Επίλεξε ένα ελαφρύ, διάφανο SPF που δεν αφήνει λευκά σημάδια και δίνει φυσικό glow.

