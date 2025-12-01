MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
Beauty 01.12.2025

MadWalk 2025 by Three Cents: Τα beauty trends που είδαμε στο κόκκινο χαλί

athina_oikonomaou
Το MadWalk 2025 by Three Cents αποκάλυψε τα πιο εντυπωσιακά beauty trends στο κόκκινο χαλί με λαμπερά μακιγιάζ και hairstyles
Μαρία Χατζηγιάννη

Το MadWalk 2025 by Three Cents επέστρεψε πιο φιλόδοξο και εντυπωσιακό από ποτέ, έτοιμο να αφήσει τη δική του σφραγίδα στη μόδα και την ομορφιά. Με κεντρικό θέμα τη «Μεταμόρφωση», η φετινή διοργάνωση παρουσίασε μια μοναδική σύνθεση δημιουργικότητας, τεχνολογίας και αισθητικής, εξερευνώντας το μέλλον της μόδας μέσα από επιβλητικά acts και σκηνικά που θύμιζαν διεθνή fashion events.

Οι καλεσμένοι από νωρίς ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί με εμφανίσεις που συνδύαζαν το προσωπικό τους στιλ με το concept της βραδιάς. Τα beauty looks έκλεψαν την παράσταση. Μακιγιάζ με έντονες, φωτεινές πινελιές στα μάτια, λαμπερό δέρμα και προσεκτικά επιλεγμένα κραγιόν που ολοκλήρωναν τα outfits. Τα μαλλιά κυμαινόταν από sleek και minimal γραμμές έως έντονα, statement hairstyles που αναδείκνυαν το χαρακτήρα της κάθε εμφάνισης.

gaia_mercury_beauty

Διάβασε επίσης: Οι καλύτερες εμφανίσεις στο red carpet του MadWalk 2025 by Three Cents

Για ακόμη μια φορά, ο θεσμός του MadWalk απέδειξε ότι η μόδα και η ομορφιά μπορούν να συνυπάρχουν με τρόπο που εντυπωσιάζει, εμπνέει και αφήνει το κοινό με την αίσθηση ότι παρακολουθεί κάτι πραγματικά μοναδικό.

Χριστίνα Μπόμπα

Με την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί, η Χριστίνα Μπόμπα απέπνεε την κομψότητα του παλιού Hollywood. Το sleek καρέ της, με τις άκρες γυρισμένες διακριτικά προς τα μέσα, ολοκλήρωνε ένα look απόλυτα μελετημένο και glam. Το μακιγιάζ της ξεχώριζε με ένα σαγηνευτικό cat eye, ενώ τα nude χείλη διατήρησαν την ισορροπία και την κομψότητα, δημιουργώντας ένα απόλυτα στιλάτο και διαχρονικό αποτέλεσμα.

xristina_mpompa

Ρία Ελληνίδου

Η Ρία Ελληνίδου εντυπωσίασε με juicy χείλη και έντονα ζυγωματικά, ολοκληρώνοντας ένα φρέσκο και λαμπερό beauty look που τόνιζε τη φυσική της γοητεία.

ria_ellinidou

Αθηνά Οικονομάκου

Η Αθηνά Οικονομάκου εντυπωσίασε με ένα sleek high ponytail και ένα bronze makeup look που τόνιζε τα ζυγωματικά της, τα μάτια της και τη φυσική λάμψη της επιδερμίδας, δημιουργώντας ένα λαμπερό και απόλυτα κομψό beauty αποτέλεσμα.

athina_oikonomaou

Evangelia

Η Evangelia ξεχώρισε με ένα εντυπωσιακό graphic eye look και έντονα ζυγωματικά, δημιουργώντας ένα μοντέρνο και δυναμικό beauty αποτέλεσμα που τόνιζε τα χαρακτηριστικά της με απόλυτο glam.

evangelia_madwalk

Gaia Mercury

Η Gaia Mercury εντυπωσίασε στο κόκκινο χαλί του MadWalk 2025 φέρνοντας τον αέρα των 80’s με ένα glam rock makeup look, τονισμένα ζυγωματικά και εκφραστικά μάτια που έκλεψαν όλες τις εντυπώσεις.

gaia_mercury

Ιλένια Ουίλιαμς

Η Ιλένια Ουίλιαμς ξεχώρισε με έντονο ρουζ που ανέδειξε τα ζυγωματικά της και ένα λαμπερό blowout hairstyle, δημιουργώντας ένα φρέσκο, glam και απόλυτα κομψό beauty look.

ilenia_williams

Αθηνά Κλήμη

Η Αθηνά Κλήμη εντυπωσίασε με ένα look που αποπνέει απόλυτα την ενέργεια του MadWalk 2025, συνδυάζοντας ένα sleek high ponytail με blowout τελείωμα και δραματική φράντζα στο πλάι. Το εκφραστικό cat eye μακιγιάζ τόνιζε τα μάτια της, ενώ τα glossy χείλη ολοκλήρωναν ένα σύγχρονο, glam και εντυπωσιακό beauty αποτέλεσμα.

athina_klimi

Τάνια Μπρεάζου

Η Τάνια Μπρεάζου ξεχώρισε με ένα από τα πιο edgy beauty trends της χρονιάς, τα bleached φρύδια, τα οποία συνδύασε αρμονικά με το ξανθό, wavy hairstyle της, δημιουργώντας ένα σύγχρονο και τολμηρό look που τράβηξε όλα τα βλέμματα.

tania_breazou_dimitris_petrou

Διάβασε επίσης: MadWalk 2025 by Three Cents: Οι stars μιλούν για τους fashion εφιάλτες τους και τα πιο άβολα outfits

