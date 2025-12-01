Η Μαρίνα Σάττι πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο – Οι πρώτες δηλώσεις για την περιπέτεια υγείας της

Όσα είπε η τραγουδίστρια για την νοσηλεία της και τα όσα αντιμετώπισε

Τις πρώτες της δηλώσεις μετά την περιπέτεια υγείας της παραχώρησε η Μαρίνα Σάττι, η οποία πήρε εξιτήριο από το ιδιωτικό θεραπευτήριο που χρειάστηκε να παραμείνει για μερικές μέρες.

«Όλα καλά ευχαριστώ που ήρθατε, καλά γι’ αυτό και φεύγω τώρα. Ήμουν εδώ αρκετές μέρες, ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους τους γιατρούς, το λέω και συγκινούμαι, που έκαναν τρομερή δουλειά, επιστήμονες που συνεργάστηκα μεταξύ τους.

Σήμερα κανονικά θα φεύγαμε για την Αμερική, για την περιοδεία που δεν θα γίνει. Αναβλήθηκε η περιοδεία. Μου έστειλαν πάρα πολλά μηνύματα, ερχόντουσαν και φίλοι μου. Σκέφτηκα πολλά πράγματα όσο έμεινα στο νοσοκομείο. Μου έλειψε ο γάτος μου», δήλωσε η δημοφιλής τραγουδίστρια.

Να υπενθυμίσουμε πως η Μαρίνα Σάττι ακύρωσε την εμφάνιση της στο Madwalk αλλά και την περιοδεία της στην Αμερική λόγω του προβλήματος υγείας που αντιμετώπισε.





