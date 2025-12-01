Μαρίνα Σάττι: Η νέα ανακοίνωση της MINOS EMI για την κατάσταση της υγείας της

Ανησυχία έχει προκαλέσει τις τελευταίες μέρες η κατάσταση υγείας της Μαρίνας Σάττι, μιας και χρειάστηκε να νοσηλευτεί αλλά και να ακυρώσεις τις προγραμματισμένες εμφανίσεις της τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αμερική.

Το απόγευμα της Παρασκευής 28 Νοεμβρίου, η τραγουδίστρια δημοσίευσε το πρώτο της μήνυμα μέσα από το νοσοκομείο, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για την αγάπη και τα υποστηρικτικά μηνύματα που λαμβάνει.

Διάβασε επίσης: Το νέο ακυκλοφόρητο τραγούδι του Bloody Hawk και της Μαρίνας Σάττι

Σήμερα, Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, η MINOS EMI προχώρησε σε μια νέα ανακοίνωση, προκειμένου να ενημερώσει τους θαυμαστές της Μαρίνας Σάττι για την κατάσταση υγείας της.

«Η Μαρίνα Σάττι ολοκλήρωσε σήμερα τη σύντομη νοσηλεία της στη Γενική Κλινική του Ιασώ, από όπου και έλαβε εξιτήριο. Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την άμεση ανταπόκριση και την άριστη φροντίδα που της παρείχαν κατά τη διάρκεια της παραμονής της. Σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες, η Μαρίνα θα παραμείνει για λίγες ημέρες σε πρόγραμμα ξεκούρασης. Η ομάδα της βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση με τους διοργανωτές και πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν οι νέες ημερομηνίες της αμερικανικής περιοδείας. Προτεραιότητά μας είναι η πλήρης και ασφαλής επιστροφή της στις καλλιτεχνικές της δραστηριότητες. Ευχαριστούμε θερμά το κοινό, τους συνεργάτες και τα μέσα ενημέρωσης για τη διακριτικότητα, την κατανόηση και τη στήριξή τους», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην εν λόγω ανακοίνωση.

Διάβασε επίσης: Η Μαρίνα Σάττι σταματά τη μουσική – Ο λόγος που πήρε τη μεγάλη απόφαση

Δες κι αυτό…