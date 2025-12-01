MadWalk 2025 by Three Cents
Μουσικά Νέα 01.12.2025

Οι πρώτες φωτογραφίες της Μαρίνας Σάττι από το νοσοκομείο

Το δημόσιο μήνυμα της τραγουδίστριας για την υγεία της
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Μαρίνα Σάττι βρίσκεται εδώ και αρκετές ημέρες στο νοσοκομείο, καθώς αντιμετωπίζει ένα ζήτημα υγείας που την έχει αναγκάσει να απέχει από τις επαγγελματικές της δραστηριότητες και τις προγραμματισμένες εμφανίσεις της.

Λόγω της κατάστασής της, ακύρωσε τη συμμετοχή της στο MadWalk 2025 και ανέβαλε όλες τις προσεχείς συναυλίες της στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακολουθώντας τις οδηγίες των γιατρών της να αποφύγει τα ταξίδια και να ξεκουραστεί πλήρως.

Η ομάδα επικοινωνίας της έκανε γνωστό στα ΜΜΕ ότι σύντομα θα δοθεί στη δημοσιότητα νέο πρόγραμμα για τις εν λόγω συναυλίες. Το απόγευμα της Παρασκευής 28 Νοεμβρίου, η τραγουδίστρια δημοσίευσε το πρώτο της μήνυμα μέσα από το νοσοκομείο, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για την αγάπη και τα υποστηρικτικά μηνύματα που λαμβάνει.

Οι πρώτες φωτογραφίες της Μαρίνας Σάττι από το νοσοκομείο

«Την τελευταία εβδομάδα προσπαθώ να αναρρώσω και, ευτυχώς, η κατάσταση βελτιώνεται σταδιακά. Οι γιατροί, ωστόσο, μου συνέστησαν πλήρη ξεκούραση και να αποφύγω κάθε μετακίνηση. Με στενοχωρεί ιδιαίτερα που πρέπει να ανακοινώσω την αναβολή των συναυλιών μου στην Αμερική. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την κατανόηση, τη στήριξη και την αγάπη σας. Οι νέες ημερομηνίες θα γίνουν γνωστές σύντομα. Μέχρι τότε… stay tuned», ανέφερε στην ανάρτησή της η Μαρίνα Σάττι μέσα από το νοσοκομείο.

Οι πρώτες φωτογραφίες της Μαρίνας Σάττι από το νοσοκομείο

