MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
Νέες κυκλοφορίες 28.11.2025

IPNOS – TSO feat Marina Satti: Το single που θα ξυπνήσει το παιδί μέσα σου

Ο IPNOS, η νέα soft μπαλάντα του TSO με τη Μαρίνα Σάττι, γίνεται το safe space σου
Mad.gr

Είναι γενναίο να αγγίζεις τα πιο αθέατα σημεία μέσα σου. Να βυθίζεσαι και να φτάνεις εκεί που η στασιμότητα και η απόλυτη ησυχία θα σε φέρουν αντιμέτωπο με την πιο απογυμνωμένη εκδοχή του εαυτού σου. Ο IPNOS, η νέα soft μπαλάντα του TSO με τη Μαρίνα Σάττι, υπνοβατεί ανάμεσα στην ευφορία και τη μελαγχολία και μας ωθεί να λύσουμε τα τραύματα που κουβαλάμε από παιδιά, και κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company και τη Golden Records.

Τα φωνητικά των δύο πολυτάλαντων καλλιτεχνών γίνονται μία ηχώ-οδηγός σε αυτό το ονειρικό state of mind. Το νέο single σηματοδοτεί και την επιστροφή του TSO στις ρίζες του, φέρνοντας το επερχόμενο album κοντά στο πρώτο του μουσικό project “3598”. Φυσικά στο album θα βρούμε και τις underground club κυκλοφορίες όπως το ZOMETSO και το KITANAMI. Την παραγωγή επιμελήθηκαν οι Ermis, Kay Be, Nick Kodonas,TEO.x3 σε μουσική των TSO, Marina Satti και στίχους του TSO.

 

Βρείτε το “IPNOS” στις streaming πλατφόρμες: https://MarinaSattiTso.lnk.to/IPNOS

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Tso Μαρίνα Σάττι ΤΡΑΓΟΥΔΙ ύπνος
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Χαρά, νοσταλγία και γέλιο: Πώς γιόρτασαν οι celebrities την Ημέρα των Ευχαριστιών

Χαρά, νοσταλγία και γέλιο: Πώς γιόρτασαν οι celebrities την Ημέρα των Ευχαριστιών

28.11.2025
Επόμενο
Ο Quentin Tarantino αποκαλύπτει τις καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα και «θάβει» το The Hunger Games

Ο Quentin Tarantino αποκαλύπτει τις καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα και «θάβει» το The Hunger Games

28.11.2025

Δες επίσης

Οι Queen θέλουν να «φέρουν» ξανά στη σκηνή τον Freddie Mercury μέσω AI
Μουσικά Νέα

Οι Queen θέλουν να «φέρουν» ξανά στη σκηνή τον Freddie Mercury μέσω AI

28.11.2025
Eurovision 2026: Η πρώτη χώρα που αποχωρεί από τον διαγωνισμό λόγω του Ισραήλ
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Η πρώτη χώρα που αποχωρεί από τον διαγωνισμό λόγω του Ισραήλ

28.11.2025
Αναβάλλεται για λόγους υγείας η περιοδεία της Μαρίνα Σάττι στην Αμερική
Μουσικά Νέα

Αναβάλλεται για λόγους υγείας η περιοδεία της Μαρίνα Σάττι στην Αμερική

28.11.2025
Στα δικαστήρια η Coca Cola για διαφημιστικό που μιμείται τη φωνή του Johnny Cash
Μουσικά Νέα

Στα δικαστήρια η Coca Cola για διαφημιστικό που μιμείται τη φωνή του Johnny Cash

28.11.2025
Έλενα Παπαρίζου και Πάνος Μουζουράκης συνεργάζονται σε ένα ρομαντικό ντουέτο
Μουσικά Νέα

Έλενα Παπαρίζου και Πάνος Μουζουράκης συνεργάζονται σε ένα ρομαντικό ντουέτο

28.11.2025
«Βασίλισσα» της μουσικής η Βίκυ Λέανδρος – Τιμήθηκε στη Βαυαρία με το Παράσημο του Τάγματος Αξίας
Μουσικά Νέα

«Βασίλισσα» της μουσικής η Βίκυ Λέανδρος – Τιμήθηκε στη Βαυαρία με το Παράσημο του Τάγματος Αξίας

28.11.2025
Κωνσταντίνος Χριστοφόρου – Έλενα Παπαρίζου: Χτύπησε κόκκινο η συνεργασία τους
Μουσικά Νέα

Κωνσταντίνος Χριστοφόρου – Έλενα Παπαρίζου: Χτύπησε κόκκινο η συνεργασία τους

28.11.2025
Δέσποινα Βανδή – «Καλά Να Περνάτε»: Το πολυαναμενόμενο νέο της hit κυκλοφορεί!
Μουσικά Νέα

Δέσποινα Βανδή – «Καλά Να Περνάτε»: Το πολυαναμενόμενο νέο της hit κυκλοφορεί!

28.11.2025
Η Dua Lipa δίνει ρυθμό και λάμψη στην αντίστροφη μέτρηση για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες (Video)
Μουσικά Νέα

Η Dua Lipa δίνει ρυθμό και λάμψη στην αντίστροφη μέτρηση για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες (Video)

28.11.2025
Αποκλειστική συνέντευξη της Loreen στο Mad.gr: Από ντροπαλή έφηβη, «Βασίλισσα» της μουσικής στην Ευρώπη

Αποκλειστική συνέντευξη της Loreen στο Mad.gr: Από ντροπαλή έφηβη, «Βασίλισσα» της μουσικής στην Ευρώπη

Συγκίνησε ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Λύκειο Ελληνίδων στο MadWalk 2025 by Three Cents

Συγκίνησε ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Λύκειο Ελληνίδων στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η Βίκυ Καγιά άνοιξε το MadWalk by Three Cents χορεύοντας με τον Σάκη Ρουβά

Η Βίκυ Καγιά άνοιξε το MadWalk by Three Cents χορεύοντας με τον Σάκη Ρουβά

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στα MadWalk 2025 by Three Cents μαζί με τη Σίλια Κριθαριώτη

H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στα MadWalk 2025 by Three Cents μαζί με τη Σίλια Κριθαριώτη

Σαν αέρινο γλυπτό η Loreen στο closing act του MadWalk 2025 by Three Cents 

Σαν αέρινο γλυπτό η Loreen στο closing act του MadWalk 2025 by Three Cents 

Και μητρώο πολιτικών διαφημίσεων!

Και μητρώο πολιτικών διαφημίσεων!

Συλλήψεις, μαύρο τηλεοπτικό σήμα, δικαστήρια και πρόστιμα για την τηλεοπτική “πειρατεία”

Συλλήψεις, μαύρο τηλεοπτικό σήμα, δικαστήρια και πρόστιμα για την τηλεοπτική “πειρατεία”

ΑΙΧΜΕΣ: Ανεξάρτητη Αρχή …”θαυμάτων”

ΑΙΧΜΕΣ: Ανεξάρτητη Αρχή …”θαυμάτων”

Τιτανομαχία σε ελληνικό έδαφος

Τιτανομαχία σε ελληνικό έδαφος

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Περίοπτη θέση στον σχεδιασμό της Chevron καταλαμβάνουν οι περιοχές της χώρας μας

Περίοπτη θέση στον σχεδιασμό της Chevron καταλαμβάνουν οι περιοχές της χώρας μας