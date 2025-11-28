Ο Quentin Tarantino αποκαλύπτει τις καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα και «θάβει» το The Hunger Games

Ο Quentin Tarantino παρουσιάζει τις κορυφαίες ταινίες του 21ου αιώνα, αποθεώνει το «Battle Royale» και προκαλεί συζήτηση με τις καυστικές του δηλώσεις

Ο Quentin Tarantino, καλεσμένος στο «The Bret Easton Ellis Podcast», παρουσίασε τη λίστα του με τις 20 καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα και παράλληλα άνοιξε έναν νέο κύκλο συζητήσεων με τις ιδιαίτερα αιχμηρές του δηλώσεις για το «The Hunger Games». Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης μίλησε με ενθουσιασμό για τις επιλογές του στις θέσεις 20 έως 11, προτού στραφεί με σφοδρότητα κατά της σειράς βιβλίων και ταινιών της Suzanne Collins.

Στην 20η θέση βρίσκεται το «West Side Story» του Steven Spielberg. Ακολουθούν το «Cabin Fever» του Eli Roth (19η θέση), το «Moneyball» του Bennett Miller (18η θέση), το «Chocolate» του Prachya Pinkaew (17η θέση), το «The Devil’s Rejects» του Rob Zombie (16η θέση), το «The Passion of the Christ» του Mel Gibson (15η θέση), το «School of Rock» του Richard Linklater (14η θέση), το «Jackass The Movie» του Jeff Tremaine (13η θέση), το «Big Bad Wolves» των Aharon Keshales και Navot Papushado (12η θέση) και στην 11η θέση το «Battle Royale» του Kinji Fukasaku.

Η παρουσία του «Battle Royale» στη λίστα δεν προκαλεί έκπληξη στους γνώστες της πορείας του Quentin Tarantino, ο οποίος έχει επανειλημμένα εξυμνήσει την ταινία του 2000. Το έργο βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Koushun Takami και αφηγείται την ιστορία μιας ομάδας μαθητών που εξαναγκάζονται από την απολυταρχική ιαπωνική κυβέρνηση να πολεμήσουν μέχρι θανάτου. Η δυστοπική αυτή αφήγηση υπήρξε ένα από τα πλέον επιδραστικά έργα της νέας χιλιετίας.

Ο Quentin Tarantino στάθηκε εκτενώς στις ομοιότητες του «Battle Royale» με το «The Hunger Games», επιμένοντας ότι η Suzanne Collins δανείστηκε χωρίς όρια από το έργο του Koushun Takami. Όπως δήλωσε «Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Ιάπωνας συγγραφέας δεν μήνυσε τη Suzanne Collins για όλα όσα του ανήκουν». Ο σκηνοθέτης κατηγόρησε τους κριτικούς βιβλίων ότι δεν εντόπισαν τις ομοιότητες επειδή δεν θα παρακολουθούσαν μια ιαπωνική ταινία με τίτλο «Battle Royale». «Μόλις όμως οι κριτικοί κινηματογράφου είδαν την ταινία είπαν “Αυτό είναι απλώς το Battle Royale σε εκδοχή για όλες τις ηλικίες”» πρόσθεσε.

Ο Quentin Tarantino αποκάλυψε επίσης ότι ήταν από τους πρώτους που είδαν την ταινία, καθώς ο Kinji Fukasaku τον είχε προσκαλέσει σε ιδιωτική προβολή κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του «Kill Bill» στην Ιαπωνία. Όπως θυμήθηκε «Δεν είχα ιδέα τι επρόκειτο να δω και δεν μπορώ καν να περιγράψω τι είδα. Ήταν τόσο ακραίο».

Κατά τη διάρκεια του podcast ο σκηνοθέτης μίλησε με θαυμασμό για το «West Side Story» και τόνισε ότι η ταινία «αναζωογόνησε τον Steven Spielberg». Πρόσθεσε μάλιστα ότι ο Martin Scorsese δεν έχει δημιουργήσει εξίσου συναρπαστικό έργο στη διάρκεια της νέας χιλιετίας. Για το «Jackass The Movie» είπε ότι ήταν η ταινία που τον έκανε να γελάσει περισσότερο από κάθε άλλη τα τελευταία 20 χρόνια και ότι την πρόβαλε στο συνεργείο του «Kill Bill» κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Με τον γνώριμο, καυστικό και απροκάλυπτο τρόπο του, ο Quentin Tarantino συνεχίζει να αναζωπυρώνει τη συζήτηση γύρω από τον σύγχρονο κινηματογράφο. Η συνέχεια της λίστας του αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο από το κοινό όσο και από τους κριτικούς.

