Ο Χριστός ξανασταυρώνεται γίνεται ταινία – Ξεκίνησαν τα γυρίσματα στα Χανιά

Μια από τις πιο φιλόδοξες κινηματογραφικές παραγωγές των τελευταίων ετών ξεκίνησε γυρίσματα στα Χανιά, φέρνοντας στο προσκήνιο ένα έργο που συνδέει το σήμερα με τη διαχρονική κληρονομιά του Νίκου Καζαντζάκη. Ο Θοδωρής Παπαδουλάκης, δημιουργός με διεθνή αναγνώριση και μεγάλη τηλεοπτική και κινηματογραφική πορεία, μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη μια ελεύθερη κινηματογραφική διασκευή του μυθιστορήματος «Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται». Με συμπαραγωγούς από Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρο και Λουξεμβούργο και με ένα πολυμελές καστ Ελλήνων και ξένων ηθοποιών, η ταινία «Ξανασταυρώνεται» φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει τη σχέση πίστης, εξουσίας και αντίστασης μέσα από μια σύγχρονη αλληγορία που πατά όχι μόνο στο καζαντζακικό πνεύμα αλλά και στις αγωνίες του μέλλοντος.

Τα πρώτα πλάνα της διεθνούς συμπαραγωγής «Ξανασταυρώνεται» γυρίζονται ήδη στα Χανιά, με τον πολυβραβευμένο Θοδωρή Παπαδουλάκη να υπογράφει τη σκηνοθεσία. Το φιλμ αποτελεί μια ελεύθερη κινηματογραφική προσέγγιση στο κλασικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη «Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται» και υλοποιείται με τη συνεργασία Ελλάδας, Ιταλίας, Κύπρου και Λουξεμβούργου.

Το σενάριο συντάσσεται από τον ίδιο τον σκηνοθέτη, γνωστό στο ευρύ κοινό από τη σειρά «Το Νησί», και την Αλεξάνδρα Δυράνη-Μαούνη. Το καστ απαρτίζεται από τους Αναστάση Λαουλάκο, Κίκα Γεωργίου, Βαγγέλη Μουρίκη, Αλέξανδρο Λογοθέτη, Φωτεινή Πελούζο, Γιάννη Αναστασάκη, Ορέστη Παλιαδέλη και τον Ιταλό ηθοποιό Simone Baldasseroni. Στην ταινία συμμετέχει και ο Maurizio Lombardi, γνωστός από τη συνεργασία του με τον Paolo Sorrentino στη σειρά The New Pope.

Η ιστορία τοποθετείται σε ένα εγγύς μέλλον, σε ένα ελληνικό νησί που βρίσκεται υπό ξένη κατοχή. Εκεί ζει ο Μανώλης, ένας νεαρός street artist με δυσκολία στην ομιλία, ο οποίος κινείται διαρκώς στα όρια του επιτρεπτού χάρη στην ανοχή του πατέρα του, του επικεφαλής του τοπικού Σώματος Ασφαλείας. Μια νυχτερινή πράξη βεβήλωσης ενός αγάλματος του Χριστού από τον Μανώλη και την παρέα του, οδηγεί τον πατέρα του, υπό την πίεση του Δεσπότη, να τον τιμωρήσει. Φοβισμένος, ο Μανώλης προδίδει τους φίλους του και εντάσσεται ο ίδιος στις δυνάμεις Ασφαλείας.

Από εκεί και πέρα αναλαμβάνει έναν απρόσμενο ρόλο: να ενσαρκώσει τον Χριστό στην εντυπωσιακή Μεγάλη Αναπαράσταση των Παθών, μια μεγαλειώδη θρησκευτική τελετή που οργανώνει ο Δεσπότης σε συνεργασία με τους κατακτητές. Ωστόσο, όταν ένας ψαράς διασώζει πρόσφυγες από το γειτονικό νησί, ο Μανώλης παρακολουθεί τη βίαιη αντιμετώπισή τους και βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα βαθύ προσωπικό δίλημμα: υπακοή ή αφύπνιση.

Το σημείωμα του σκηνοθέτη

«Στο Ξανασταυρώνεται η ιστορία εκτυλίσσεται σε μια Ελλάδα του μέλλοντος που παραπαίει, μια αλληγορία για την πίστη, την εξουσία και την πνευματική αφύπνιση», σημειώνει ο Θοδωρής Παπαδουλάκης. Το φανταστικό νησί της Λυκόβρυσης, πληγμένο από την κλιματική αλλαγή, βρίσκεται υπό κατοχή μιας δύναμης που εκμεταλλεύεται τα πολύτιμα πετρώματά του. Οι κάτοικοι ζουν κάτω από έναν «ευγενή» ζυγό, με σχετική ελευθερία και μεγαλοπρεπείς θρησκευτικές τελετές.

Ο Μανώλης, ένας νεαρός αναρχικός γκραφιτάς που τραυλίζει, θα βρεθεί στο επίκεντρο μιας πορείας από τη σιωπή προς την εξέγερση, μέσα από τον ρόλο του Χριστού στη Μεγάλη Αναπαράσταση των Παθών. Η γνωριμία του με έναν ταπεινό μοναχό και μια χήρα τον οδηγεί στην κατανόηση πως η λύτρωση περνά μέσα από τη θυσία του εγώ. Το «Ξανασταυρώνεται» αποτελεί μια σύγχρονη, τολμηρή αλληγορία των Παθών, εμπνευσμένη από το πνεύμα του Νίκου Καζαντζάκη και τη διαχρονική δύναμη του έργου του.

