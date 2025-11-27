Όλες οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο MadWalk 2025 by Three Cents

Το MadWalk 2025 by Three Cents γιόρτασε τα 15 του χρόνια μέσα από μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη highlights, εκπλήξεις και εντυπωσιακά acts. Tο μεγαλύτερο fashion-music project επέστρεψε στις 26 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do), προκειμένου να γιορτάσει τη μουσική σύμπραξη ανάμεσα στη μόδα και τη μουσική, δημιουργώντας μοναδικά performances που μένουν χαραγμένα για πάντα στην ιστορία του εγχώριου pop culture.

Με παρουσιάστρια την απόλυτη fashion expert, Βίκυ Καγιά και ένα άκρως δυναμικό line-up το φετινό MadWalk είναι σίγουρο ότι θα χαραχτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία του θεσμού. Με κεντρικό του θέμα τη «Μεταμόρφωση» έφερε πάνω στη σκηνή μουσικά acts και στιλιστικές δημιουργίες που ισορροπούσαν μεταξύ του σήμερα και του αύριο.

Διάβασε επίσης: Το εκρηκτικό Opening Act του Σάκη Ρουβά στο MadWalk 2025 by Three Cents

Σάκης Ρουβάς

Ο Σάκης Ρουβάς ήταν ο καλλιτέχνης που άνοιξε τη βραδιά και, όπως ήταν αναμενόμενο, το έκανε με τον πιο εκρηκτικό τρόπο. Μέσα στον δικό του «γαλαξία», χάρισε ρυθμό και ένταση, ερμηνεύοντας το up-beat τραγούδι του «Έρωτας Σκοτεινός», δίνοντας από την πρώτη στιγμή τον τόνο της βραδιάς.

Η δυναμική υποδοχή της Βίκυ Καγιά

Κι ενώ το opening βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη, η Βίκυ Καγιά ανέβηκε στη σκηνή για να συναντήσει τον Σάκη Ρουβά. Φυσικά, η συνάντηση αυτών των δύο δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι απλή, στο τέλος του catwalk αντάμωσαν, ολοκληρώνοντας την είσοδό τους με μια εντυπωσιακή χορευτική φιγούρα. Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια καλωσόρισε το κοινό με τον πιο θερμό τρόπο στη μεγάλη βραδιά που γιορτάζει τα 15 χρόνια του θεσμού.

Διάβασε επίσης: Η Βίκυ Καγιά άνοιξε το MadWalk by Three Cents χορεύοντας με τον Σάκη Ρουβά

Θοδωρής Φέρρης – Celia Kritharioti

Την πασαρέλα άνοιξε το brand της Celia Kritharioti, με ονειρικές δημιουργίες με φιόγκους, μπόλικη λάμψη και αποχρώσεις του ροζ, του λευκού και του μαύρου, οι οποίες παρουσιάστηκαν υπό τους ήχους των τραγουδιών «Πάλι-Πάλι» και «Όνειρο θα’ναι ξανά (Κούνια)» του Θοδωρή Φέρρη. Τα μοντέλα, φορώντας τις avant-garde δημιουργίες, κινούνταν και μπλέκονταν μεταξύ τους πάνω στη σκηνή, σχηματίζοντας ένα ξεχωριστό, θεατρικό act.

Διάβασε επίσης: Θοδωρής Φέρρης-Celia Kritharioti: Γεμάτο συναίσθημα και φινέτσα το act τους στο MadWalk 2025 by Three Cents

Lila – adidas

H Lila και η adidas ανέβηκαν πάνω στο catwalk γεμίζοντας τον χώρο με bossy vibes. H τραγουδίστρια ανεβασμένη πάνω σε ένα γραφείο εκτελούσε άρτια τη δυναμική χωρογραφία, ενώ οι χορευτές από που είχε δίπλα της μέσα από τις κινήσεις τους έκαναν κάθε στίχο του τραγουδιού «Bo$$» να μοιάζει ακόμα πιο δυναμικός.

Παράλληλα, τα μοντέλα περπατούσαν με τις δημιουργίες της adidas, οι όποιες θύμιζαν κατά πολύ το fashion show που είδαμε στη Σανγκάη μερικούς μήνες πριν. Μάλλινες μπαλακλάβες και statement αξεσουάρ από πέρλες μπλέκονταν μαζί με τις φόρμες του brand. Πρωταγωνιστής της βραδιάς; Το iconic παπούτσι Superstar, το οποίο έγινε έμπνευση για το ασπρόμαυρο φόντο του act.

Διάβασε επίσης: Γεμάτο boss vibes και street energy το act Lila-adidas στο MadWalk 2025 by Three Cents

Yama – Billie Kark – Apostolos Mitropoulos by ΔΕΗ

Οι Yama, Billie Kark και ο Apostolos Mitropoulos by ΔΕΗ έφεραν στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents έναν φουτουριστικό αέρα, μεταφέροντας το κοινό σε έναν εναλλακτικό «γαλαξία» μέσα από τον ηλεκτρονικό ήχο του 00’s anthem «Mikrotronik Plasma». Παράλληλα, οι δημιουργίες του Apostolos Mitropoulos, εμπνευσμένες από το δίκτυο ΔΕΗ Fiber, πλημμύρισαν την πασαρέλα με χρωματιστούς κύκλους σε πορτοκαλί, πράσινους και ροζ τόνους, από μαντήλια και σακάκια μέχρι εντυπωσιακά maxi φορέματα.

Διάβασε επίσης: Το φουτουριστικό performance των YAMA-Billie Kark για τον Apostolos Mitropoulos στο MadWalk 2025 by Three Cents

Gaia Mercury – Deux Hommes – MAC Cosmetics

Η Gaia Mercury έντυσε μουσικά τις δημιουργίες των Deux Hommes με την MAC Cosmetics, ερμηνεύοντας το dark-electronic «Some Velvet Morning». Η χρωματική παλέτα κινήθηκε ανάμεσα στο μαύρο, το σκούρο μπλε και το μπορντό, αποκαλύπτοντας την έντασή τους μέσα από ρέουσες σιλουέτες και υφάσματα σε σατέν, βελούδινες και ημιδιαφανείς υφές.

Διάβασε επίσης: Urban vibes και εκρηκτικός ρυθμός στο act Gaia Mercury-Deux Hommes στο MadWalk 2025 by Three Cents

Evangelia – Pink Woman

Η Evangelia έφερε αέρα εξωτερικού στη σκηνή του MadWalk, συνοδεύοντας μουσικά τη νέα συλλογή της Pink Woman με ένα εκρηκτικό mash-up των τραγουδιών «Sports Car» και «Panáthemáse». Τα ρούχα και τα αξεσουάρ απέπνεαν έντονο old Hollywood vibe, με λευκά πουκάμισα, μαύρα δαντελένια κορμάκια, pillbox καπέλα και oversized σκουλαρίκια, μεταφέροντας το κοινό σε μια άλλη, νοσταλγική εποχή.

Διάβασε επίσης: Ρυθμός, ζωντάνια και λάμψη στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents με την Evangelia και την Pink Woman

Τάνια Μπρεάζου – Dimitris Petrou

Η Τάνια Μπρεάζου ερμήνευσε με ένταση το «Dernière Danse», συνοδεύοντας ιδανικά τη συλλογή του Δημήτρη Πέτρου. Η πασαρέλα κινήθηκε σε έντονα ανδρόγυνο ύφος, με δυναμικά κοστούμια στολισμένα με λαμπερές λεπτομέρειες. Η αντίθεση του λευκού με το μαύρο αποτέλεσε τον κεντρικό άξονα της αισθητικής, δημιουργώντας μια επιβλητική και καθαρή εικόνα.

Διάβασε επίσης: Η Τάνια Μπρεάζου και ο Δημήτρης Πέτρου έφεραν χρώμα και λάμψη στο MadWalk 2025 by Three Cents

Anastasia – Antonis Dimitriadis AD-1 – About You

H Anastasia και ο Antonis Dimitriadis AD-1 δημιούργησαν αποκλειστικά για το act τους με την About You το τραγούδι «Ζωντανή» το οποίο χάρισε έναν πιο up-beat ήχο στις δημιουργίες του brand. Η συλλογή έντονο το urban στοιχείο μέσα από καρό, σχολικές φούστες, πουκάμισα με έντονα prints και δυναμικές γούνες.

Διάβασε επίσης: Η Anastasia με τον DJ Antonis Dimitriadis AD-1 και την About You έφεραν urban-dance vibes στο MadWalk 2025 by Three Cents

Zaf – Sotiris Georgiou by Colgate

Το MadWalk 2025 by Three Cents απογειώθηκε όταν Zaf να ερμήνευσε το «It’s a Sin» σε συνεργασία με τον Sotiris Georgiou by Colgate, γεμίζοντας το Tae Kwon Do Hall με ενέργεια και πάθος. Τα μοντέλα, ανάμεσά τους οι νικητές του Model Casting Call by Colgate, Νίκος Τριανταφύλλου και Kira Piragova, περπάτησαν φορώντας structured δημιουργίες του σχεδιαστή, δημιουργώντας ένα άρτιο πάντρεμα μόδας και μουσικής που άφησε το δικό του εντυπωσιακό αποτύπωμα στη βραδιά.

Διάβασε επίσης: O ZAF και ο Sotiris Georgiou έκαναν flashback στα 90s με το πιο δυναμικό τραγούδι στο MadWalk 2025 by Three Cents

Lil Koni – Designers Lab

Το act του Lil Koni x Designers Lab απέδειξε ότι η street energy και η προσωπική αισθητική μπορούν να δημιουργήσουν ένα δυναμικό performance. Με το «MEGA MIX», ο Lil Koni μετέφερε την αυθεντικότητά του πάνω στη σκηνή, ενώ η φρεσκάδα των Designers Lab έδεσε αρμονικά με τη μουσική, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη σκηνική εμπειρία γεμάτη ένταση, ενέργεια και urban vibes που κέρδισε το κοινό.

Διάβασε επίσης: Lil Koni x Designers Lab: Η νέα φωνή της urban σκηνής κέρδισε το κοινό στο MadWalk 2025 by Three Cents

Ήβη Αδάμου -5226 by Celia Kritharioti

Η Ήβη Αδάμου και το 5226 by Celia Kritharioti έφεραν τα Χριστούγεννα νωρίτερα στη σκηνή του MadWalk. Από την πρώτη στιγμή, η πασαρέλα μετατράπηκε σε ένα χιονισμένο παραμυθένιο τοπίο, ενώ τα τραγούδια «All I Want for Christmas» και «Χριστούγεννα» συνόδευαν τις φρέσκες, νεανικές δημιουργίες με φιόγκους, balloon γραμμές, βολάν και cut-outs που περπατούσαν περιμετρικά.

Διάβασε επίσης: Η Ήβη Αδάμου και το 5226 by Celia Kritharioti έβαλαν τους πάντες σε χριστουγεννιάτικο mood στο MadWalk 2025 by Three Cents

Akylas – Papazo – Parthenis

Μόλις ανέβηκαν στη σκηνή οι Akylas και Papazo, η πασαρέλα μεταμορφώθηκε σε έναν καταπράσινο παράδεισο χάρη στις αιθέριες δημιουργίες του οίκου Parthenis. Η συλλογή Virescence έδωσε χρώμα μέσα από απαλά παστέλ πράσινα ρούχα, ενώ οι τραγουδιστές συνόδευσαν την παρουσίαση με τα κομμάτια «What a Wonderful World» και «Ατελιέ», δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα ονειρική, όπου η μουσική και η μόδα ενώθηκαν αρμονικά πάνω στη σκηνή.

Διάβασε επίσης: Virescence: Η πράσινη αφύπνιση του Parthenis στο MadWalk 2025 by Three Cents με Papazo και Akyla στο επίκεντρο

Ρία Ελληνίδου – Maison Faliakos

Η Ρία Ελληνίδου και ο Maison Faliakos δημιούργησαν ένα σκηνικό που θύμιζε παριζιάνικο καμπαρέ. Η τραγουδίστρια ερμήνευσε το «Δεν έχω χρόνο» με αισθησιακή ερμηνεία, ενώ οι δημιουργίες του οίκου έδιναν ζωντάνια στη σκηνή μέσα από έντονες πορτοκαλί και μπλε αποχρώσεις, συνδυάζοντας μουσική και μόδα σε ένα κομψό και θεατρικό performance.

Διάβασε επίσης: Ρία Ελληνίδου και Maison Faliakos σε ένα performance που έμοιαζε με παριζιάνικο καμπαρέ στο MadWalk 2025 by Three Cents

Josephine – Vasilis Zoulias – Perikles Kondylatos

Η Josephine ανέβηκε στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents και κατάφερε να κλέψει την παράσταση με το «I Wanna Dance With Somebody», χαρίζοντας ένα act γεμάτο ένταση, θηλυκότητα και δυναμισμό. Η σκηνική της παρουσία, γεμάτη σιγουριά και ακρίβεια, έδωσε ζωή στις δημιουργίες των Βασίλη Ζούλια και Περικλή Κονδυλάτου, δημιουργώντας ένα αρμονικό πάντρεμα μουσικής, μόδας και κίνησης. Με κάθε της βήμα και κάθε νότα, η Josephine μετέτρεψε το runway σε μια μαγική εμπειρία γεμάτη στυλ και αισθητική, αφήνοντας στο κοινό αξέχαστες στιγμές που συνδύαζαν μουσική, μόδα και σκηνική τέχνη.

Η βράβευση της Calliope με το πρώτο MadWalk of Fame

Η Καλλιόπη Καρβούνη, διεθνώς γνωστή ως Calliope, τιμήθηκε στο MadWalk 2025 by Three Cents ως η πρώτη του νέου θεσμού MadWalk of Fame, αναγνωρίζοντας την πολυετή προσφορά της στην ελληνική μόδα και τη διεθνή της πορεία ως φωτογράφος. Με πάνω από δύο δεκαετίες εμπειρίας σε editorial, πορτρέτα και καμπάνιες, η Calliope έχει συμβάλει καθοριστικά στην προβολή της ελληνικής δημιουργικότητας, ενώ η άνοδος της στη σκηνή, υποδεχόμενη από τον Σάκη Ρουβά και τη Βίκυ Καγιά, δημιούργησε μια συγκινητική στιγμή που γιόρτασε την πορεία, το όραμα και την επιρροή της στον χώρο της μόδας.

Διάβασε επίσης: Η Calliope γίνεται η πρώτη τιμώμενη του MadWalk of Fame στο MadWalk 2025 by Three Cents

Τάμτα

Η Τάμτα ξεχώρισε στο MadWalk 2025 by Three Cents με το act της για τη Melisa Minca και το τραγούδι «Soma Daneiko». Μετά από εβδομάδες προβών, ανέβηκε στη σκηνή πλήρως προετοιμασμένη, παρουσιάζοντας ένα performance γεμάτο δυναμισμό, στιλ και τη μοναδική καλλιτεχνική της ταυτότητα, επιμελημένο από τον Bill Roxeno.

Η τραγουδίστρια απέδωσε άρτια φωνητικά και χορευτικά, ενώ το κομμάτι υποστήριξε ιδανικά την avant-garde αισθητική της σχεδιάστριας, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που ισορροπούσε ανάμεσα σε fashion statement και pop ενέργεια. Τα μοντέλα περπάτησαν με τα looks της Melisa Minca σε πλήρη συγχρονισμό με τη μουσική και την κίνησή της, κάνοντας τη σκηνή να «αναπνέει» και προσθέτοντας φρεσκάδα και ζωντάνια στο act. Η παρουσία της Τάμτα ήταν καθηλωτική, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι όταν η μουσική συναντά τη μόδα, η σκηνή παίρνει φωτιά.

INCO – BODYTALK

Το act των INCO με τη Bodytalk ξεχώρισε με την εκρηκτική είσοδο του Ηλία Μπόγδανου πάνω σε μηχανή και το «Το Πάρτυ» να δίνει ρυθμό, μετατρέποντας τη σκηνή σε μια live ροκ εμπειρία. Τα μοντέλα κινήθηκαν με δυναμισμό, φορώντας τη συλλογή «Αναγέννηση» της Bodytalk, ενώ κάθε beat και κιθαριστικό ξέσπασμα συνδέονταν άψογα με τη μόδα, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο performance γεμάτο ενέργεια, νεανικότητα και street attitude.

Διάβασε επίσης: Οι INCO τα «έσπασαν» επί σκηνής στο act τους με τη Bodytalk στο MadWalk 2025 by Three Cents

Γιώργος Μαζωνάκης – MadWalk Of Fame: Calliope

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ανέβηκε στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents, συνοδευόμενος από το Λύκειο Ελληνίδων, για το πρώτο MadWalk of Fame. Η στιγμή ήταν γεμάτη λάμψη και συγκίνηση, καθώς η Calliope, πρώτη τιμώμενη του θεσμού, ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο της, τιμώντας την αφοσίωση και την προσφορά της στην ελληνική μόδα ως πολιτισμικό φαινόμενο. Με το τραγούδι «Θαλασσογραφία», ο Μαζωνάκης μετέφερε την ένταση και την αυθεντικότητα της μουσικής του, ενώ η σκηνή γέμισε χειροκροτήματα, μαγικές εικόνες και ενέργεια, δημιουργώντας μια συγκινητική στιγμή που ένωσε μουσική και τιμή στη μόδα και θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη του MadWalk 2025.

Διάβασε επίσης: Συγκίνησε ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Λύκειο Ελληνίδων στο MadWalk 2025 by Three Cents

Tso – Greatness Athens

Το act των Tso x Greatness Athens στο MadWalk 2025 by Three Cents ξεχώρισε με τη δυναμική street energy, το προσωπικό στιλ και την αυθεντικότητα του καλλιτέχνη. Με τα τραγούδια «KITANAMI» και «Sexy Back», ο Tso μετέφερε ωμή ειλικρίνεια και τη φιλοσοφία της Greatness Athens, ενώ η σκηνή γέμισε ενέργεια και αδρεναλίνη. Η χημεία ανάμεσα στη μουσική, τη σκηνική παρουσία και το concept του brand δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο, ατμοσφαιρικό performance όπου η μουσική και η μόδα έγιναν ένα, αφήνοντας το κοινό με έντονα συναισθήματα και χειροκροτήματα.

Διάβασε επίσης: Tso-Greatness Athens: Η σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents γέμισε ενέργεια και δυναμισμό

Katerina Duska – Yucatan – Vrettos Vrettakos

Το act των Vrettos Vrettakos, Katerina Duska και Yucatan ξεχώρισε ως μία από τις πιο concept-driven στιγμές της βραδιάς, συνδυάζοντας glam rock επιρροές, unapologetic θηλυκότητα και dark-electronic στοιχεία σε ένα ενιαίο, θεατρικό performance. Το mashup των «Work It» και «Dirty Cash (Money Talks)» έδωσε τον ρυθμό, ενώ η Katerina Duska κινήθηκε απόλυτα συγχρονισμένη με τα μοντέλα, συνομιλώντας με τη ροή της συλλογής ShowGirls. Οι δημιουργίες του σχεδιαστή, γεμάτες λάμψη, όγκο και high-impact λεπτομέρειες, μετέτρεψαν τη σκηνή σε ένα πολυεπίπεδο στιλιστικό παζλ, δημιουργώντας μια αισθητικά άρτια εμπειρία όπου μόδα και μουσική έγιναν ένα, αφήνοντας το κοινό με μια αίσθηση καθαρής τέχνης και σκηνικής μαγείας.

Διάβασε επίσης: Οι Vrettos Vrettakos, Katerina Duska και Yucatan έφεραν το Studio 54 πάνω στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents

Loreen

Το closing act της βραδιάς ανήκε δικαιωματικά στη Loreen, η οποία κατέλαβε τη σκηνή με δύναμη σχεδόν τελετουργική, μεταμορφώνοντας το χώρο σε ένα art-driven σύνολο υψηλής αισθητικής και έντασης. Με signature κινησιολογία, υποβλητικό βλέμμα και σκηνική παρουσία που αγγίζει το εικαστικό, η Σουηδέζα superstar παρουσίασε τα παγκόσμια hits της «Tattoo» και «Is It Love», συνδυάζοντας ήχο, φως και μόδα σε μια ενιαία, δυναμική εμπειρία. Η σκηνή «αναπνέει» μαζί της, με κάθε κίνηση, φωτισμό και δευτερόλεπτο μελετημένα, δημιουργώντας ένα καθηλωτικό φινάλε που απέδειξε γιατί η Loreen ανήκει στην κορυφή των live performers παγκοσμίως και έκλεισε τη βραδιά με δύναμη, αισθητική και καθαρή καλλιτεχνικότητα.

Διάβασε επίσης: Σαν αέρινο γλυπτό η Loreen στο closing act του MadWalk 2025 by Three Cents

Δες κι αυτό…