Η Βίκυ Καγιά άνοιξε το MadWalk by Three Cents χορεύοντας με τον Σάκη Ρουβά

Το MadWalk by Three Cents έκανε εντυπωσιακή έναρξη, με τη Βίκυ Καγιά να καλωσορίζει το κοινό στο μεγαλύτερο fashion–music project της χώρας. Μετά το εκρηκτικό opening act του Σάκη Ρουβά, η παρουσιάστρια ανέβηκε στη σκηνή για να τον συναντήσει, κλέβοντας τις εντυπώσεις με ένα αστραφτερό, μαύρο off-shoulder κορμάκι.

Η χημεία της παρουσιάστριας και του τραγουδιστή ήταν άψογη. Με χιούμορ και αυτοσχεδιασμό άνοιξαν το event. Μάλιστα, διαχειρίστηκαν και το απρόοπτο που έγινε επί σκηνής, κάνοντας ξανά από την αρχή τη χορευτική φιγούρα που δεν πραγματοποιήθηκε την πρώτη φορά.

Έπειτα η παρουσιάστρια καλωσόρισε το κοινό με τον πιο θερμό τρόπο, κάνοντας μια μικρή αναδρομή στα 15 μαγικά χρόνια του θεσμού.

