MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 26.11.2025

Η Βίκυ Καγιά άνοιξε το MadWalk by Three Cents χορεύοντας με τον Σάκη Ρουβά

MadWalk by Three Cents
H Βίκυ Καγιά άνοιξε το MadWalk by Three Cents χορεύοντας στο πλευρό του Σάκη Ρουβά, μετα το εκκρηκτικό opening act
Μαρία Χατζηγιάννη

Το MadWalk by Three Cents έκανε εντυπωσιακή έναρξη, με τη Βίκυ Καγιά να καλωσορίζει το κοινό στο μεγαλύτερο fashion–music project της χώρας. Μετά το εκρηκτικό opening act του Σάκη Ρουβά, η παρουσιάστρια ανέβηκε στη σκηνή για να τον συναντήσει, κλέβοντας τις εντυπώσεις με ένα αστραφτερό, μαύρο off-shoulder κορμάκι.

Η χημεία της παρουσιάστριας και του τραγουδιστή ήταν άψογη. Με χιούμορ και αυτοσχεδιασμό άνοιξαν το event. Μάλιστα, διαχειρίστηκαν και το απρόοπτο που έγινε επί σκηνής, κάνοντας ξανά από την αρχή τη χορευτική φιγούρα που δεν πραγματοποιήθηκε την πρώτη φορά.

Photo: Akim Tsatsoulis

Έπειτα η παρουσιάστρια καλωσόρισε το κοινό με τον πιο θερμό τρόπο, κάνοντας μια μικρή αναδρομή στα 15 μαγικά χρόνια του θεσμού.

Διάβασε επίσης: Το εκρηκτικό Opening Act του Σάκη Ρουβά στο MadWalk 2025 by Three Cents

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Madwalk MadWalk 2025 MadWalk 2025 by Τhree Cents Βίκυ Καγιά
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Γεμάτο boss vibes και street energy το act Lila-adidas στο MadWalk 2025 by Three Cents

Γεμάτο boss vibes και street energy το act Lila-adidas στο MadWalk 2025 by Three Cents

26.11.2025
Επόμενο
Urban vibes και εκρηκτικός ρυθμός στο act Gaia Mercury-Deux Hommes στο MadWalk 2025 by Three Cents

Urban vibes και εκρηκτικός ρυθμός στο act Gaia Mercury-Deux Hommes στο MadWalk 2025 by Three Cents

26.11.2025

Δες επίσης

Η άκρως fashion forward εμφάνιση της Τάμτα με την Melisa Minca στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Η άκρως fashion forward εμφάνιση της Τάμτα με την Melisa Minca στο MadWalk 2025 by Three Cents

26.11.2025
O ZAF και ο Sotiris Georgiou έκαναν flashback στα 90s με το πιο δυναμικό τραγούδι στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

O ZAF και ο Sotiris Georgiou έκαναν flashback στα 90s με το πιο δυναμικό τραγούδι στο MadWalk 2025 by Three Cents

26.11.2025
Η Anastasia με τον DJ Antonis Dimitriadis AD-1 και την About You έφεραν urban-dance vibes στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Η Anastasia με τον DJ Antonis Dimitriadis AD-1 και την About You έφεραν urban-dance vibes στο MadWalk 2025 by Three Cents

26.11.2025
Το φουτουριστικό performance των YAMA-Billie Kark για τον Apostolos Mitropoulos στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Το φουτουριστικό performance των YAMA-Billie Kark για τον Apostolos Mitropoulos στο MadWalk 2025 by Three Cents

26.11.2025
Η Τάνια Μπρεάζου και ο Δημήτρης Πέτρου έφεραν χρώμα και λάμψη στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Η Τάνια Μπρεάζου και ο Δημήτρης Πέτρου έφεραν χρώμα και λάμψη στο MadWalk 2025 by Three Cents

26.11.2025
Ρυθμός, ζωντάνια και λάμψη στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents με την Evangelia και την Pink Woman
Life

Ρυθμός, ζωντάνια και λάμψη στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents με την Evangelia και την Pink Woman

26.11.2025
Urban vibes και εκρηκτικός ρυθμός στο act Gaia Mercury-Deux Hommes στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Urban vibes και εκρηκτικός ρυθμός στο act Gaia Mercury-Deux Hommes στο MadWalk 2025 by Three Cents

26.11.2025
Γεμάτο boss vibes και street energy το act Lila-adidas στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Γεμάτο boss vibes και street energy το act Lila-adidas στο MadWalk 2025 by Three Cents

26.11.2025
Θοδωρής Φέρρης-Celia Kritharioti: Γεμάτο συναίσθημα και φινέτσα το act τους στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Θοδωρής Φέρρης-Celia Kritharioti: Γεμάτο συναίσθημα και φινέτσα το act τους στο MadWalk 2025 by Three Cents

26.11.2025
Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Εφιάλτης: Κατρακυλάει το εισόδημα στην Ελλάδα

Εφιάλτης: Κατρακυλάει το εισόδημα στην Ελλάδα

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Χείρα βοηθείας στον Μητσοτάκη το βιβλίο του Αλ. Τσίπρα

Χείρα βοηθείας στον Μητσοτάκη το βιβλίο του Αλ. Τσίπρα