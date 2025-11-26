MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 26.11.2025

Γεμάτο boss vibes και street energy το act Lila-adidas στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η τραγουδίστρια έκανε χαμό στη σκηνή με το «Βο$$», ενώ τα μοντέλα περπατούσαν μέσα σε ένα απόλυτο street-fashion performance
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Lila ανέβηκε στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents και απέδειξε ότι η μουσική της καθοδηγεί την ενέργεια ολόκληρου του show. Με κάθε beat και κάθε κίνηση, η τραγουδίστρια μετέφερε το μήνυμα ενός σύγχρονου ανθρώπου που διεκδικεί τη θέση του και γίνεται αφεντικό του εαυτού του, συνδέοντας απόλυτα την προσωπική της ταυτότητα με το boss vibe του φετινού act της adidas.

Το τραγούδι «Βο$$» έγινε η καρδιά της σκηνής, πλαισιωμένο από μια ολοκληρωμένη χορογραφία και τα μοντέλα να περπατούν ταυτόχρονα στο runway, δημιουργώντας ένα ενιαίο, δυναμικό performance. Το streetwear concept της adidas απέκτησε ζωή και χαρακτήρα μέσα από την ενέργεια της Lila, ενώ κάθε νότα και κίνηση ανέδειξε τη φρεσκάδα, τη δύναμη και την αυτοπεποίθηση της καλλιτέχνιδας.

Photos: Akim Tsatsoulis

Διάβασε επίσης: Το 5226 της Celia Kritharioti και η φωνή της Ήβης Αδάμου δίνουν νέα διάσταση στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η σκηνική παρουσία της ήταν εκρηκτική, γεμάτη ρυθμό, ένταση και σύγχρονη αισθητική, αποδεικνύοντας ότι η μουσική δεν συνοδεύει απλώς τα outfits, αλλά τα κάνει να «μιλούν» και να αποκτούν προσωπικότητα. Η Lila κατάφερε να παντρέψει streetwear και high fashion με απόλυτη αυθεντικότητα, προσφέροντας ένα act που θα μείνει αξέχαστο στο κοινό.

Το mad.gr ήταν εκεί για να καταγράψει κάθε στιγμή, από το παρασκήνιο μέχρι το τελικό χειροκρότημα, μεταφέροντας όλη τη ζωντάνια, τη μαγεία και την καλλιτεχνική ένταση της βραδιάς. Το performance της Lila x adidas αναμφίβολα αποτέλεσε μία από τις πιο δυνατές και ιδιαίτερες στιγμές του MadWalk 2025.

Διάβασε επίσης: Οι Deux Hommes και η Γκάια Μερκούρη σε μια ξεχωριστή σύμπραξη στο MadWalk 2025 by Three Cents



Adidas Lila Madwalk MadWalk 2025 MadWalk 2025 by Τhree Cents μόδα μουσική
