Οι Deux Hommes και η Γκάια Μερκούρη σε μια ξεχωριστή σύμπραξη στο MadWalk 2025 by Three Cents

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για το MadWalk 2025 by Three Cents, τη μοναδική συνύπαρξη μόδας και μουσικής στην Ελλάδα! Την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do), το πιο φαντασμαγορικό fashion & music project της χρονιάς επιστρέφει, υποσχόμενο ένα υπερθέαμα γεμάτο λάμψη, μουσική και αστείρευτη ενέργεια. Στη σκηνή του μεγαλύτερου fashion and music project της χώρας, οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αγαπημένους super stars σε ένα εντυπωσιακό catwalk, πλάι σε κορυφαίους Έλληνες σχεδιαστές και fashion brands.

Στο λαμπερό πρόγραμμα της βραδιάς, ξεχωρίζει μία συνεργασία που ήδη συζητείται: οι Deux Hommes και η Γκάια Μερκούρη ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα act που αναμένεται να γίνει talk of the town.

Deux Hommes: Μια εμφάνιση που αναμένεται να ξεχωρίσει

Οι Deux Hommes, ένα από τα πιο επιδραστικά σχεδιαστικά δίδυμα της ελληνικής μόδας, ετοιμάζουν μια παρουσία στο MadWalk 2025 by Three Cents που ήδη συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του χώρου. Με μια πορεία που χαρακτηρίζεται από καθαρή αισθητική γραμμή, αρχιτεκτονικές σιλουέτες και μια βαθιά κατανόηση της σύγχρονης κομψότητας, οι Deux Hommes προσεγγίζουν κάθε εμφάνιση ως μια ολοκληρωμένη καλλιτεχνική πρόταση. Για τη φετινή διοργάνωση, αντιμετωπίζουν το σκηνικό ως μια ανοιχτή πλατφόρμα δημιουργίας, όπου η μόδα συναντά την αφήγηση, την εικόνα και τη σκηνική παρουσία με τρόπο που αντανακλά την ιδιαίτερη ταυτότητά τους.

Παρότι οι λεπτομέρειες του act τους δεν έχουν αποκαλυφθεί, η φιλοσοφία των Deux Hommes επιτρέπει ήδη να προδιαγραφεί ένα αποτέλεσμα υψηλής αισθητικής. Η signature προσέγγισή τους, που συνδυάζει καθαρές γεωμετρικές γραμμές με υλικά που υπογραμμίζουν τη δομή και την κίνηση του ρούχου, αναμένεται να αποτυπωθεί και στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents. Με σεβασμό στη θηλυκότητα αλλά και στη δύναμη της σύγχρονης μορφής, δημιουργούν πάντα looks που ξεχωρίζουν για την ισορροπία μεταξύ μινιμαλισμού και έντασης, αφήνοντας ένα διακριτό αποτύπωμα όπου η μόδα λειτουργεί ως μορφή τέχνης.

Σε κάθε τους παρουσία, οι Deux Hommes επιδιώκουν να δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο οπτικό σύμπαν, όπου το styling, η κίνηση και η μουσική συμβάλλουν στη δομή ενός ενιαίου αφηγήματος. Για το MadWalk 2025 by Three Cents αναμένεται να κινηθούν με την ίδια ευλάβεια απέναντι στη λεπτομέρεια και με την ίδια προσήλωση στη δημιουργική συνοχή, χωρίς υπερβολές αλλά με έντονη σχεδιαστική ταυτότητα.

Γκάια Μερκούρη: Αυθεντικότητα και σύγχρονη αισθητική

Η Γκάια Μερκούρη στο MadWalk 2025 by Three Cents βρίσκεται πραγματικά στον φυσικό της χώρο, καθώς για εκείνη η μόδα δεν αποτελεί απλώς μια αισθητική επιλογή, αλλά έναν ζωντανό τρόπο έκφρασης και δημιουργικότητας. Η μόδα λειτουργεί ως γλώσσα που αποτυπώνει την ενέργεια, τις σκέψεις και την ταυτότητά της, ενώ ταυτόχρονα της δίνει τη δυνατότητα να εξερευνά και να παρουσιάζει νέες πλευρές του εαυτού της. Μέσα από τον τρόπο που προσεγγίζει το στυλ, η καλλιτέχνις αποκαλύπτει όχι μόνο τις προσωπικές της προτιμήσεις αλλά και μια βαθύτερη φιλοσοφία για την αυθεντικότητα, την ελευθερία και τη δύναμη της προσωπικής έκφρασης.

Η συμμετοχή της στο MadWalk 2025 by Three Cents, έναν θεσμό που ενώνει δύο κόσμους, τη μόδα και τη μουσική, με έντονη αισθητική δυναμική, είναι για εκείνη κάτι πολύ περισσότερο από μία εμφάνιση στη σκηνή. Το MadWalk 2025 by Three Cents αντιπροσωπεύει για τη Γκάια Μερκούρη την ουσιαστική συνάντηση των δύο πεδίων που τη χαρακτηρίζουν. Επιπροσθέτως, η φετινή της παρουσία αποκτά έναν ακόμη πιο προσωπικό χαρακτήρα, καθώς τη θεωρεί ως ευκαιρία να αποκαλύψει μια νέα εκδοχή του εαυτού της, μια πλευρά που ανυπομονεί να γνωρίσει το κοινό.

Όσον αφορά την προετοιμασία της, η Γκάια Μερκούρη λειτουργεί συχνά με βάση τη διαίσθηση και το συναίσθημα της στιγμής, αφήνοντας το look της να χτιστεί πάνω σε ό,τι νιώθει εκείνες τις ημέρες. Αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι μια εμφάνιση όπως το MadWalk 2025 by Three Cents απαιτεί μεγαλύτερη προετοιμασία από αυτήν που της υπαγορεύει η «ροή», αλλά παραμένει πιστή στην ανάγκη να είναι πάντα αληθινή και εκφραστική. Αυτή η αυθεντικότητα καθρεφτίζεται και στη στυλιστική της ταυτότητα, την οποία περιγράφει ως effortless και άνετη, πάντοτε με street style αναφορές. Της αρέσει να συνδυάζει απλότητα με ένα στοιχείο που δίνει χαρακτήρα και τις σωστές αναλογίες για να δημιουργεί ένα αποτέλεσμα που δεν μοιάζει προσποιητό.

Η Γκάια Μερκούρη ενημερώνεται διαρκώς για τις τάσεις και παρακολουθεί προσεκτικά την εξέλιξη της μόδας, φιλτράροντάς τες πάντα μέσα από τη δική της αισθητική και προσωπικότητα. Φέτος, έχει μια ιδιαίτερη αδυναμία σε ένα trend που παντρεύει άνεση και στιλ. Την εκδοχή του athletic look με απροσδόκητο twist, όπου το φούτερ φοριέται με γόβες και tracksuit και συνδυάζεται με κοσμήματα. Αυτό το trend το θεωρεί τον πιο δροσερό τρόπο να ενσωματώνεται η καθημερινότητα σε μια fashion-forward αισθητική. Αντίθετα, θεωρεί υπερεκτιμημένο το clean girl aesthetic, το οποίο, όπως επισημαίνει, έχει γίνει υπερβολικά «κατασκευασμένο». Για την ίδια λείπει το αυθόρμητο και το αληθινό, και εκφράζει την επιθυμία να επιστρέψει η μόδα σε μια εποχή όπου το ατελές και το ακατέργαστο είχαν θέση μέσα στην προσωπική έκφραση.

Η ίδια βλέπει τη μόδα ως ενέργεια. Πιστεύει ότι αυτά που φοράμε μεταφέρουν το πώς νιώθουμε, λειτουργώντας ως ένας άμεσος, άφωνος κώδικας επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων. Θεωρεί ότι η μόδα συνδέει κουλτούρες, εποχές και προσωπικές αφηγήσεις, ενώ ταυτόχρονα καθρεφτίζει την κοινωνική εξέλιξη και την προσωπική πορεία του καθενός. Πάνω από όλα, για εκείνη, η μόδα είναι παιχνίδι, ένας χώρος ελευθερίας όπου μπορεί κανείς να πειραματιστεί χωρίς όρια.

Για όσους αναζητούν το προσωπικό τους στυλ, η Γκάια Μερκούρη δίνει μια συμβουλή που συμπυκνώνει την ουσία της δικής της προσέγγισης. Θεωρεί θεμελιώδες να μην αντιγράφει κανείς άλλα πρότυπα και να επιλέγει ρούχα που τον κάνουν να νιώθει δυνατός και ο εαυτός του. Χρησιμοποιεί ως παράδειγμα τον εαυτό της και το γεγονός ότι αποφεύγει να φορά φορέματα όχι επειδή δεν της ταιριάζουν αισθητικά αλλά επειδή δεν νιώθει ότι εκφράζουν τη δική της ταυτότητα. Η προτροπή της είναι ξεκάθαρη. Να είναι κανείς ανοιχτός, ελεύθερος και απόλυτα αυθεντικός, χωρίς φόβο ότι θα χάσει κάτι. Για την ίδια, το στυλ δεν είναι μια εικόνα που πρέπει να αντιγραφεί, αλλά μια αλήθεια που πρέπει να ειπωθεί.

