Η λάμψη του Studio 54 ξαναζωντανεύει στη σκηνή του MadWalk 2025 με τους Βρεττό Βρεττάκο, Κaterina Duska και Yucatan

Στην καρδιά της δημιουργίας, εκεί όπου η μουσική συναντά τη μόδα, επιστρέφει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα και ανατρεπτικά γεγονότα της χρονιάς, το MadWalk 2025 by Three Cents. Ένα show που για ακόμη μία φορά καταργεί τα όρια ανάμεσα σε δύο κόσμους που συνήθως κινούνται παράλληλα, προσφέροντας μια εμπειρία που ξυπνά όλες τις αισθήσεις και μετατρέπει το κοινό σε ενεργό συμμέτοχο ενός μοναδικού ταξιδιού.

Την Τρίτη 26η Νοεμβρίου, το Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do στο Παλαιό Φάληρο θα μεταμορφωθεί σε ένα φαντασμαγορικό σκηνικό φωτός, ήχου και ασταμάτητης ενέργειας. Το φετινό θέμα, «Μεταμόρφωση», δεν είναι απλά ένας τίτλος, είναι μια υπόσχεση. Αντανακλά την ανάγκη για ανανέωση, τη δημιουργική εξέλιξη και την πίστη στην ατομική ταυτότητα. Μέσα από αυτό το show, το κοινό θα ζήσει μια συναρπαστική διαδρομή που ενώνει παρελθόν, παρόν και μέλλον, προσκαλώντας τον καθένα να γίνει μέρος μιας εμπειρίας που δεν μοιάζει με καμία άλλη.

Αν θες να βρεθείς στο φετινό πιο ανατρεπτικό MadWalk 2025 by Three Cents κλείσε το εισιτήριό σου ΕΔΩ

Βρεττός Βρεττάκος

Ο Βρεττός Βρεττάκος, ένας από τους πιο αναγνωρισμένους Έλληνες σχεδιαστές, έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στο MadWalk, δημιουργώντας κάθε φορά συλλογές που συνδέουν μοναδικά τη μουσική με τη μόδα. Όπως εξηγεί ο ίδιος, «Όταν δημιουργώ για τα MadWalk επιλέγω και αποφασίζω να φτιάξω αποκλειστικά για τη διοργάνωση αυτή κάθε φορά μια νέα συλλογή, όπου είναι ο προπομπός των συλλογών μου για το υπόλοιπο έτος. Σχεδιάζω πάντα με γνώμονα την αρχική ιδέα-έμπνευση, η οποία όμως είναι συνυφασμένη με τη μουσική και τη μόδα.»

Φέτος η συμμετοχή του σηματοδοτεί τα 15 χρόνια ενεργούς παρουσίας του στον χώρο της μόδας, από την πρώτη του συμμετοχή στο πρώτο MadWalk το 2011. «Είναι για μένα μια συλλογή πρόσωπο-κεντρική, η οποία θα έχει ταυτόχρονα μια γιορτινή αίσθηση με εκπλήξεις. Ίσως είναι μία από τις πιο “προσωπικές” συλλογές μου ever», λέει ο ίδιος, περιγράφοντας τη φετινή του συλλογή ShowGirls.

Η πορεία του στη σκηνή του MadWalk έχει χαράξει στιγμές που παραμένουν ανεξίτηλες στη μνήμη του κοινού. Θυμάται με συγκίνηση τη συμμετοχή του το 2015: «Μία από τις πιο όμορφες συμμετοχές μου στο MadWalk, την οποία θα θυμάμαι πάντα με πολύ έντονα συναισθήματα, είναι η χρονιά του 2015, όταν επιλέξαμε με την καλλιτεχνική ομάδα του MadWalk να πλαισιώσει μουσικά το δικό μου act οι Bang La Decks με ένα εξαιρετικό ethnic dance τραγούδι και closing guest star την Ελένη Φουρεϊρά σε ρόλο μοντέλου».

Η διεθνής του πορεία τον φέρνει κοντά σε μεγάλες σταρ και ανοίγει νέους ορίζοντες συνεργασιών. «Θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ μουσικά και καλλιτεχνικά με τις pop queens της K-pop μουσικής σκηνής, όπως οι Black Pink, σε ένα φαντασμαγορικό show με εξαιρετικά visuals, hi-tech σκηνικά, υπέροχα κοστούμια και εμφανίσεις από έναν fashion army που θα γεμίσει τον χώρο της εκδήλωσης με λάμψη, εκλεπτυσμένη πολυτέλεια και αληθινή street style haute couture», σημειώνει.

Η φήμη του σχεδιαστή είναι συνδεδεμένη με την πολυτέλεια και τα υλικά υψηλής ραπτικής. Κεντήματα με ημιπολύτιμα κρύσταλλα,μετάξι, δέρμα, κασμίρ και hi-tech υλικά με τεχνολογία illusion crystal dust, τα σχέδιά του συνδυάζουν παραδοσιακές τεχνικές με σύγχρονη τεχνολογία. Όπως εξηγεί ο ίδιος, «Η εξέλιξη των παλιών τεχνικών κατασκευής ρούχων σε συνδυασμό με την τεχνολογία είναι η επόμενη πρόταση μου στα ρούχα. Μία hi-tech προσέγγιση όπου μόδα και τεχνολογία συμβαδίζουν προς έναν νέο κόσμο όπου όλα γίνονται μέσα από μια τρισδιάστατη αισθητική».

Η συλλογή ShowGirls, αφιερωμένη στη δύναμη της γυναίκας στον κόσμο της showbiz, αποκαλύπτει όσα κρύβονται πίσω από τη λάμψη της σκηνής. «Η προετοιμασία, τα backstage, το άγχος, οι προσδοκίες, τα πάθη, η αποτυχία, η καθιέρωση, η αναγνώριση, ο σκληρός αγώνας, οι θυσίες, το τίμημα, η δόξα, η φήμη, η μοναξιά, το ψέμα και η αλήθεια πίσω από τη λάμψη, την υπέροχη ζωή, ξεδιπλώνονται μπροστά μας μέσα από ένα φαντασμαγορικό show οι ιέρειες της μόδας», λέει ο ίδιος.

Τα maxi crystal see-through dresses, εμπνευσμένα από το Studio 54, και οι legendary κρυστάλλινες φόρμες που έχουν φορεθεί από μεγάλες σταρ όπως η Άννα Βίσση συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν με την οπτική τους δύναμη και τη διαχρονική κομψότητα, δείχνοντας πώς η φαντασία, η τέχνη και η τεχνολογία ενώνονται στο έργο ενός δημιουργού που έχει καταφέρει να κάνει τη μόδα εμπειρία και θέαμα.

Katerina Duska

Στο φετινό MadWalk, η παρουσία της Katerina Duska αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πιο καλλιτεχνικά φορτισμένες στιγμές της διοργάνωσης. Η συνεργασία της με τον Βρεττό Βρεττάκο και τον Yucatan φέρνει στη σκηνή μια τριπλή δημιουργική σύμπραξη που ισορροπεί ανάμεσα στη μόδα, τη μουσική και τη θεατρικότητα. Η ίδια μιλά με βαθιά εκτίμηση για αυτή τη συνάντηση, χαρακτηρίζοντάς την «πολύ μεγάλη τιμή και χαρά», τονίζοντας πως βρίσκεται πλάι σε έναν Έλληνα σχεδιαστή «παγκόσμιας εμβέλειας», αλλά και στον Frankie των Yucatan, με τον οποίο όπως λέει «έχουμε συνεργαστεί φανταστικά στο τραγούδι που θα παρουσιάσουμε».

Η αισθητική κατεύθυνση της εμφάνισης αντλεί έμπνευση από τη δεκαετία του ’70. Η τραγουδίστρια νιώθει μεγάλη οικειότητα με εκείνη την εποχή, μια περίοδο που κατά τη δική της ματιά συνδυάζει «τη θεατρικότητα με το επαναστατικό πνεύμα». Το glam rock και οι αντιθέσεις του, λάμψη και αλητεία, ρομαντισμός και πρόκληση, αποτελούν για εκείνη σταθερή πηγή έμπνευσης. Δεν είναι τυχαίο πως στη συλλογή του Βρεττάκου βλέπει ακριβώς αυτό: μια ενσάρκωση της λαμπερής, ατίθασης ενέργειας των ’70s. Κυρίως όμως την αγγίζει ο τρόπος με τον οποίο «εξυμνεί τη θηλυκότητα ως υπερδύναμη», στοιχείο που θέλει να αποτυπώσει και ερμηνευτικά.

Η μουσική της εμπειρίας που ετοιμάζει θα είναι άρρηκτα δεμένη με την αισθητική του runway. Μαζί με τον Yucatan έχουν επιλέξει ένα mashup δύο αγαπημένων τραγουδιών που συνδέονται θεματικά και εκπέμπουν ένα δυνατό μήνυμα. Η ίδια περιγράφει τον ήχο ως σκληρό, ένα επιθετικό dance ιδανικό για catwalk, που ενισχύει την industrial ατμόσφαιρα που θέλουν να δημιουργήσουν. Πρόκειται για μια εμφάνιση όπου ο ήχος, η εικόνα και το ένδυμα λειτουργούν σαν ενιαία γλώσσα.

Πάνω από όλα όμως, η Katerina Duska θέλει αυτή η στιγμή να μετατραπεί σε εμπειρία για το κοινό. Ονειρεύεται οι θεατές να νιώσουν ότι βρίσκονται σε «ένα τεράστιο, ατμοσφαιρικό κλαμπ» και να αφεθούν ολοκληρωτικά στη στιγμή. Για εκείνη, το MadWalk δεν είναι απλώς ένα show. Είναι ένας χώρος όπου επιτρέπεται να χαθείς, να παρασυρθείς, ακόμη και να χορέψεις, αν το νιώσεις.

Αν χρειαζόταν να συνοψίσει τη φετινή της παρουσία σε τρεις λέξεις, θα διάλεγε τις εξής: δυναμικότητα, θηλυκότητα, επιβλητικότητα. «Το τραγούδι και το ρούχο αναδεικνύουν αυτές τις πτυχές μου», σημειώνει. Κι ίσως εκεί βρίσκεται και η ουσιαστική σημασία της συμμετοχής της. Μια εμφάνιση που δεν επιδιώκει απλώς να εντυπωσιάσει, αλλά να αποκαλύψει μια πιο αυθεντική και πολυδιάστατη πλευρά της ίδιας.

Yucatan

Το YUCATAN είναι ένα ηλεκτρονικό μουσικό σχήμα με έδρα την Ελλάδα που, από το 2018, έχει καταφέρει να μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο βιώνεται η ηλεκτρονική μουσική. Με ιδιαίτερη προσήλωση στην αισθητική και την ατμόσφαιρα, κάθε τους event μοιάζει με μικρή τελετουργία. Οι χώροι επιλέγονται με προσοχή, ο ήχος και ο φωτισμός λειτουργούν σαν ενιαίο σύνολο και το αποτέλεσμα είναι πάντα μια εμπειρία που υπερβαίνει τα όρια μιας απλής μουσικής βραδιάς.

Η πορεία τους είναι γεμάτη σημαντικές συνεργασίες με κορυφαία ονόματα της διεθνούς σκηνής, όπως Black Coffee, &Me, Mathame, Massano και Argy. Με αυτόν τον τρόπο οι YUCATAN έχουν γίνει σημείο αναφοράς στην ηλεκτρονική κουλτούρα, φέρνοντας στην Ελλάδα μια αισθητική που συνδυάζει εκλεπτυσμένη ατμόσφαιρα, καινοτομία και την ωμή ενέργεια της σύγχρονης dance σκηνής.

