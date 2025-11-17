Η δημιουργικότητα του Σωτήρη Γεωργίου συναντά τη φωνή του ZAF στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents

Το MadWalk 2025 by Three Cents πλησιάζει (26 Νοεμβρίου 2025, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do) και για ακόμη μία χρονιά ετοιμάζεται να ενώσει δύο κόσμους που μοιράζονται την ίδια καρδιά: τη μόδα και τη μουσική. Κάθε act είναι ένα ξεχωριστό μικρό σύμπαν, ένας διάλογος ανάμεσα στο ένδυμα και τον ήχο, ανάμεσα στον δημιουργό και τον performer, ανάμεσα στην εικόνα και την ενέργεια της σκηνής.

Σε αυτό το αφιέρωμα φωτίζουμε ένα από τα πιο αναμενόμενα acts της φετινής διοργάνωσης: τη συνεργασία του σχεδιαστή Σωτήρη Γεωργίου και του ZAF, ενός καλλιτέχνη που φέρνει στη σκηνή πάθος, ένταση και μια ξεκάθαρη προσωπική ταυτότητα. Μαζί δημιουργούν έναν κόσμο αισθησιακό και φωτεινό, ακριβώς όπως το MadWalk απαιτεί. Μέσα από τις απαντήσεις τους, ξεδιπλώνουμε τη φιλοσοφία, τις επιρροές, την αισθητική και το όραμά τους για τη βραδιά όπου μόδα και μουσική θα συνυπάρξουν με έναν τρόπο σχεδόν κινηματογραφικό.

ZAF – Ο ήχος του πάθους πάνω στο catwalk

Για τον ZAF, η σύνδεση των δύο κόσμων είναι σχεδόν φυσική. «Η μουσική είναι ο έρωτας μου σε αυτή τη ζωή», λέει, και ταυτόχρονα αναγνωρίζει ότι «η μόδα, το styling και η δημιουργία δεν λείπει ποτέ από καμία μου κίνηση». Έχοντας σπουδάσει σχέδιο μόδας και styling, αντιλαμβάνεται πως και οι δύο τέχνες μοιράζονται τον ίδιο πυρήνα: την ανάγκη του ανθρώπου να εκφραστεί χωρίς φραγμούς.

Στο MadWalk βλέπει έναν χώρο όπου οι δύο αγαπημένοι του κόσμοι ενώνονται με τον πιο λαμπερό τρόπο. «Όπως και η δημιουργία της μουσικής, έτσι και η δημιουργία μόδας είναι κάτι απελευθερωτικό», εξηγεί. Αυτός ο συνδυασμός, ήχος και φόρμα, φωνή και ύφασμα, είναι ακριβώς το σημείο στο οποίο αισθάνεται απόλυτα ο εαυτός του. Όσο για όσα θα δούμε στη σκηνή, δεν αποκαλύπτει πολλά, αλλά όσα λέει αρκούν για να ανεβάσουν την προσμονή. «Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι θα δούμε πολύ κόκκινο και πάθος.»

Το κόκκινο στις εμφανίσεις του ZAF δεν είναι ποτέ τυχαίο. Συμβολίζει την ένταση, την ορμή, το συναίσθημα που δεν κρύβεται. Το πάθος του είναι το υλικό από το οποίο πλάθει τις σκηνικές του παρουσίες. Έτσι και στο MadWalk, το performance του υπόσχεται έναν άξονα συναισθημάτων που θα συνοδεύσει τις δημιουργίες του Σωτήρη Γεωργίου με τρόπο δυναμικό, σχεδόν χορογραφημένο.

Ο ZAF μιλάει με ειλικρίνεια για το πόσο έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια: «Έχουν γίνει μεγάλες αλλαγές, στην ψυχοσύνθεση, τον χαρακτήρα και γενικότερα στη ματιά μου απέναντι στα πάντα.» Για εκείνον, η ζωή είναι ένας αδιάκοπος κύκλος μαθημάτων, ένας δρόμος που ποτέ δεν τον αφήνει ίδιο. Δεν φοβάται να παραδεχτεί ότι πολλές φορές νόμιζε πως γνώριζε πράγματα, «αλλά εν τέλει δεν ήξερες τίποτα». Αυτή η διαρκής αναθεώρηση τον ωθεί να γίνεται «μια νέα καλύτερη εκδοχή» του εαυτού του: πιο έτοιμη, πιο δυνατή, πιο συνειδητή.

Αναφορικά με το αν το catwalk είναι διαφορετικό από τη μουσική σκηνή, απαντά με έναν τρόπο που δείχνει πως για εκείνον η σκηνική παρουσία δεν μπαίνει σε καλούπια. «Δεν είναι πολύ διαφορετικό», τονίζει. «Εσύ τραγουδάς και γύρω σου περπατούν μοντέλα με τα πανέμορφα τους ρούχα και η σκηνή είναι γεμάτη μαγεία.» Η ουσία είναι η ίδια: ενέργεια, φως, συνεργασία. Και το MadWalk, με τη φύση του, δίνει στον καλλιτέχνη αυτό που ο ίδιος αγαπά: να μην είναι ποτέ μόνος πάνω στη σκηνή.

Ο ZAF έχει ένα σταθερό προσωπικό μανιφέστο και δεν το κρύβει: «Μην επιτρέπεις σε κανέναν και τίποτα να μπει εμπόδιο στο δρόμο σου… εσύ είσαι ο πρωταγωνιστής στη ζωή σου». Αυτό το μήνυμα θέλει να αφήσει και στο κοινό του MadWalk. Ένα reminder ότι η ζωή δεν περιμένει κανέναν και πως η ευτυχία είναι επιλογή και καταδίωξη.

Μετά το MadWalk, το πρόγραμμα του ZAF είναι ασφυκτικά γεμάτο. Ο ίδιος αναφέρει χαρακτηριστικά: «Θα με βρείτε κάθε Σάββατο στη σκηνή του Gazarte με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη», ενώ από τις 20 Δεκεμβρίου θα τον δούμε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στο musical «Ο Αλαντίν και τα Μαγικά Χριστούγεννα», όπου θα ενσαρκώνει τον Αλαντίν. Ο κόσμος του απλώνεται πλέον από την pop σκηνή έως το μουσικό θέατρο και η εξέλιξή του μοιάζει μόλις να ξεκινά.

Σωτήρης Γεωργίου – Ο σχεδιαστής που μετατρέπει την ατέλεια σε ομορφιά

Για τη φετινή του συλλογή στο MadWalk, ο Σωτήρης Γεωργίου αντλεί έμπνευση από ένα βιβλίο που διάβασε το καλοκαίρι: «Η ομορφιά της Ατέλειας». Το βιβλίο αυτό, που εξερευνά την αξία του ανολοκλήρωτου και του αληθινού, φαίνεται να έχει επηρεάσει βαθιά τον σχεδιαστή, αλλά και να ταιριάζει πλήρως με την αισθητική του. Οι δημιουργίες του συχνά αγκαλιάζουν την ευθραυστότητα, τη σιωπηλή ένταση, τον αισθησιασμό που δεν κραυγάζει αλλά υπονοεί.

Ο Σωτήρης Γεωργίου δεν πιστεύει σε μία και μόνο καθοριστική στιγμή. Η εξέλιξη, για εκείνον, είναι συνεχής. «Δεν νιώθω ότι έχω μόνο μια κομβική στιγμή», αναφέρει. Για εκείνον, οι πραγματικές αλλαγές έρχονται σε στιγμές εσωτερικής αναθεώρησης: όταν, όπως λέει, «εκεί που είσαι λίγο χαμένος στις σκέψεις σου αναθεωρείς πράγματα και καταστάσεις». Τότε είναι που οι ιδέες γίνονται εικόνες και οι εικόνες γίνονται σχέδια. Όσο για το πώς βλέπει τον εαυτό του ως ρούχο; Απαντά με χιούμορ και απόλυτη αυτογνωσία: «Έναν… ζουρλομανδύα!».

Η δημιουργικότητα του Σωτήρη Γεωργίου είναι απρόβλεπτη και απελευθερωμένη. Όπως ο ίδιος λέει, αντλεί έμπνευση «από παντού και από πουθενά». Η ελεύθερη γεωμετρία, «το στοιχείο που δεν λείπει ποτέ από τις δημιουργίες του», όπως τονίζει αποτελεί ένα από τα σταθερά χαρακτηριστικά της ταυτότητάς του. Τα υφάσματα κινούνται με φυσικότητα, τα σχήματα αναπνέουν, και όλα μαζί συνθέτουν έναν κόσμο όπου το ρούχο έχει ρυθμό.

Η μουσική είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη δουλειά του. «Εννοείται ότι ακούω μουσική και είναι άμεσα συνδεδεμένη με αυτό που νιώθω και με αυτό που θέλω να εκφράσω», εξηγεί. Πολλές φορές, όπως ομολογεί, είναι η μουσική που του δίνει το πρώτο έναυσμα, το χρώμα ή την κίνηση που θα εξελιχθεί σε μια συλλογή. Και αυτή η σύνδεση δικαιολογεί απόλυτα γιατί το έργο του δένει τόσο φυσικά με τη σκηνική μουσική παρουσία ενός event όπως το MadWalk. Για τη φετινή του παρουσία, ο σχεδιαστής έχει ένα ξεκάθαρο όραμα: «Εύθραυστες σιλουέτες και ένας συγκαλυμμένος αισθησιασμός που συνομιλεί με στοιχεία tailoring και με την ελεύθερη κίνηση των υφασμάτων.»

Αυτό το στίγμα είναι και ο λόγος που η συνεργασία του με τον ZAF αναμένεται να είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες της βραδιάς: ο ένας δημιουργεί ατμόσφαιρα μέσα από τη μουσική, ο άλλος μέσα από το ένδυμα και οι δύο μοιράζονται μια κοινή αισθητική υπόσχεση: πάθος, λεπτότητα και ένταση.

Όταν δύο κόσμοι ενώνονται, γεννιέται κάτι μαγικό

Το MadWalk 2025 by Three Cents δεν είναι απλώς μια διοργάνωση, είναι μια γιορτή συνεργασιών, μια τελετουργία όπου η μόδα βρίσκει ρυθμό και η μουσική βρίσκει σχήμα.

Ο ZAF και ο Σωτήρης Γεωργίου εκπροσωπούν δύο πλευρές της ίδιας δημιουργικής ενέργειας: ο πρώτος με τη φωνή και τη σκηνική τόλμη, ο δεύτερος με τη φόρμα και την ποιητική του προσέγγιση στην ατέλεια. Μαζί φέρνουν στη σκηνή ένα act που βασίζεται στο κόκκινο, στο πάθος, στην κίνηση και στη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην ευθραυστότητα και τη δύναμη.

Το αποτέλεσμα; Μια από τις εμφανίσεις που θα συζητηθούν, όχι μόνο για όσα θα δούμε και θα ακούσουμε, αλλά για όσα θα νιώσουμε!

