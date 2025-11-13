Fashion 13.11.2025

Kappa x ΛΕΞ: Η Limited Collection που ανεβάζει τον πήχη στο ελληνικό streetwear

Η Kappa x ΛΕΞ Limited Collection ενώνει μουσική, μόδα και streetwear, δημιουργώντας trends που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα
Μαρία Χατζηγιάννη

Στις 12 Νοεμβρίου 2025, η Kappa και ο ΛΕΞ, ο πιο επιδραστικός καλλιτέχνης της ελληνικής ραπ σκηνής, επιστρέφουν με τη νέα limited collection “Kappa x ΛΕΞ”.

H capsule σειρά αποτελείται από τρία unisex tracksuits, όπου η iconic banda της Kappa συναντά τη ρεαλιστική, ωμή αισθητική του ΛΕΞ. Η Kappa x ΛΕΞ Limited Collection δεν κυκλοφορεί για να ακολουθήσει τάσεις. Κυκλοφορεί για να τις δημιουργήσει και να υπενθυμίσει πως η μόδα, όπως και η μουσική, έχει αξία μόνο όταν είναι αυθεντική.

Διάβασε επίσης: Αυτές οι 5 γαλότσες θα σε κάνουν να χορεύεις κάτι από τη βροχή

Δύο sold-out drops που έγιναν ήδη συλλεκτικά, άνοιξαν τον δρόμο για αυτό που συμβαίνει τώρα. Μια στιγμή cultural relevance που ενώνει γενιές, ήχους και στυλ, όπως μόνο η Kappa μπορεί να κάνει εδώ και μισό αιώνα.

Η Kappa x ΛΕΞ Limited Collection θα είναι διαθέσιμη σε περιορισμένο αριθμό τεμαχίων, online στο Admiral Sports Shop

Δείτε το video για τη νέα συλλογή.

Διάβασε επίσης: Η East‑West τσάντα είναι το αξεσουάρ που δεν θα βγάλεις από πάνω σου φέτος – 3 items για να κάνεις δικά σου

Fashion ΛΕΞ
