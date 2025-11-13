Screen News 13.11.2025

Ο Πάπας Λέων αποκαλύπτει τις αγαπημένες του ταινίες

Πρώτη στη λίστα του βρίσκεται η χριστουγεννιάτικη κλασική ταινία «It’s a Wonderful Life» του 1946, με τους James Stewart, Donna Reed και Lionel Barrymore
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Πάπας Λέων δείχνει ότι η σχέση του με την τέχνη του κινηματογράφου είναι βαθύτερη απ’ όσο θα περίμενε κανείς. Σε συνέντευξή του στο «Variety, ο ποντίφικας μίλησε για την κινηματογραφική του αγάπη και αποκάλυψε τις τέσσερις ταινίες που θεωρεί διαχρονικά αγαπημένες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Nicole Kidman στο cast του πιο τρομακτικού project της χρονιάς

Πρώτη στη λίστα του βρίσκεται η χριστουγεννιάτικη κλασική ταινία «It’s a Wonderful Life» του 1946, με τους James Stewart, Donna Reed και Lionel Barrymore. Όπως εξήγησε, η ιστορία τον συγκινεί βαθιά για το μήνυμα ελπίδας και αναγέννησης που μεταφέρει.

Ακολουθεί η θρυλική μουσική ταινία «The Sound of Music», με πρωταγωνιστές τη Julie Andrews, τον Christopher Plummer και την Eleanor Parker. Ο Πάπας Λέων, που έχει αναφερθεί πολλές φορές στη σχέση του με τη μουσική, χαρακτήρισε την ταινία «υπόδειγμα χαράς, συγκίνησης και θετικής δύναμης».

www.imdb.com

Διάβασε επίσης: Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow και Tyler, the Creator μαζί στο Marty Supreme (Video)

Την τετράδα συμπληρώνει το ψυχολογικό δράμα «Ordinary People» του 1980, με τους Donald Sutherland και Mary Tyler Moore. Ο Πάπας Λέων τόνισε πως η ταινία τον άγγιξε λόγω της ωμής αλήθειας με την οποία παρουσιάζεται η οικογενειακή δοκιμασία και η ανάγκη για συμφιλίωση μετά από μια μεγάλη απώλεια.

www.imdb.com

Τελευταία στην προσωπική του λίστα βρίσκεται η ιταλική ταινία «La Vita è Bella» του Roberto Benigni. Ο Πάπας Λέων σημείωσε ότι στο έργο αυτό «η ανθρώπινη αξιοπρέπεια παραμένει φως μέσα στο σκοτάδι», ενώ αναγνώρισε ότι η ιστορία αντανακλά και τη δική του ιταλική κληρονομιά.

Οι αποκαλύψεις του Πάπα Λέοντα έρχονται λίγο πριν από την πρώτη μεγάλη συνάντησή του με προσωπικότητες του Hollywood, στο πλαίσιο της Holy Year. Το Σάββατο 15 Νοεμβρίου αναμένεται να βρεθούν στο Βατικανό η Cate Blanchett, ο Adam Scott, ο Spike Lee, ο Chris Pine, ο George Miller, η Alison Brie και ο Dave Franco.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε ανακοίνωσή του, το Βατικανό αναφέρει ότι ο Πάπας Λέων «επιθυμεί να ενισχύσει τον διάλογο με τον κόσμο του κινηματογράφου, διερευνώντας τις δυνατότητες της καλλιτεχνικής δημιουργίας στην αποστολή της Εκκλησίας και την προώθηση των ανθρώπινων αξιών». Παρότι τέτοιες συναντήσεις δεν είναι σύνηθες φαινόμενο, ο προκάτοχός του, Πάπας Φραγκίσκος, είχε υποδεχθεί το 2024 γνωστούς κωμικούς όπως ο Conan O’Brien, ο Stephen Colbert, ο Jimmy Fallon, η Whoopi Goldberg και ο Chris Rock.

Ο Πάπας Λέων XIV, ο πρώτος Αμερικανός που ανέλαβε τον παπικό θρόνο στις 8 Μαΐου 2025, δείχνει να θέλει να ανοίξει νέους διαύλους ανάμεσα στην Εκκλησία και τη σύγχρονη πολιτιστική σκηνή. Με τις κινηματογραφικές του επιλογές και τις πρωτοβουλίες του, εκπέμπει το δικό του μήνυμα: ότι το σινεμά μπορεί να αποτελέσει γέφυρα κατανόησης, έμπνευσης και ανθρωπιάς.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Οι ταινίες της εβδομάδας: Daniel Day-Lewis, κορεάτικη σάτιρα και Νυρεμβέργη στα σινεμά

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Βατικανό παπάς Πάπας Λέων ταινίες
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Μαίρη Στάικου στο Talk to MAD: Από τα blogs στο TikTok και η ζωή πίσω από τις κάμερες

Η Μαίρη Στάικου στο Talk to MAD: Από τα blogs στο TikTok και η ζωή πίσω από τις κάμερες

13.11.2025
Επόμενο
Kappa x ΛΕΞ: Η Limited Collection που ανεβάζει τον πήχη στο ελληνικό streetwear

Kappa x ΛΕΞ: Η Limited Collection που ανεβάζει τον πήχη στο ελληνικό streetwear

13.11.2025

Δες επίσης

Η Christy Martin στο πλευρό της Sydney Sweeney μετά τον διαδικτυακό πόλεμο για το Christy
Cinema

Η Christy Martin στο πλευρό της Sydney Sweeney μετά τον διαδικτυακό πόλεμο για το Christy

13.11.2025
Η 11ωρη εκπληκτική μεταμόρφωση του Jacob Elordi ως Frankenstein – Δες το βίντεο
Cinema

Η 11ωρη εκπληκτική μεταμόρφωση του Jacob Elordi ως Frankenstein – Δες το βίντεο

13.11.2025
Οι ταινίες της εβδομάδας: Daniel Day-Lewis, κορεάτικη σάτιρα και Νυρεμβέργη στα σινεμά
Cinema

Οι ταινίες της εβδομάδας: Daniel Day-Lewis, κορεάτικη σάτιρα και Νυρεμβέργη στα σινεμά

13.11.2025
Η Adele κάνει το ντεμπούτο της στη μεγάλη οθόνη με την νέα ταινία του Tom Ford, «Cry to Heaven»
Cinema

Η Adele κάνει το ντεμπούτο της στη μεγάλη οθόνη με την νέα ταινία του Tom Ford, «Cry to Heaven»

13.11.2025
Στην Αθήνα για γυρίσματα η Lily Collins – Μετέτρεψε τα Πετράλωνα σε κινηματογραφικό σκηνικό!
Cinema

Στην Αθήνα για γυρίσματα η Lily Collins – Μετέτρεψε τα Πετράλωνα σε κινηματογραφικό σκηνικό!

13.11.2025
The Devil Wears Prada 2: Η Miranda Priestly και η Andy Sachs επιστρέφουν στο πρώτο trailer της ταινίας
Cinema

The Devil Wears Prada 2: Η Miranda Priestly και η Andy Sachs επιστρέφουν στο πρώτο trailer της ταινίας

13.11.2025
Stranger Things: Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα 5 λεπτά του μεγαλειώδους φινάλε (video)
Cinema

Stranger Things: Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα 5 λεπτά του μεγαλειώδους φινάλε (video)

13.11.2025
Το νέο trailer του Toy Story 5 φέρνει στην επιφάνεια το διαχρονικό debate για το screentime
Cinema

Το νέο trailer του Toy Story 5 φέρνει στην επιφάνεια το διαχρονικό debate για το screentime

12.11.2025
Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow και Tyler, the Creator μαζί στο Marty Supreme (Video)
Cinema

Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow και Tyler, the Creator μαζί στο Marty Supreme (Video)

12.11.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Ο λόγος που πάντα είσαι κρυωμένος τον χειμώνα

Ο λόγος που πάντα είσαι κρυωμένος τον χειμώνα

H Άννα Βίσση κουρεύτηκε! Το ξανθό shag hair cut είναι η απόλυτη τάση για φέτος

H Άννα Βίσση κουρεύτηκε! Το ξανθό shag hair cut είναι η απόλυτη τάση για φέτος

Οι πιο δημοφιλείς πόλεις παγκοσμίως είναι ευρωπαϊκές – Γιατί τις προτιμούν οι τουρίστες

Οι πιο δημοφιλείς πόλεις παγκοσμίως είναι ευρωπαϊκές – Γιατί τις προτιμούν οι τουρίστες

ΑΙΧΜΕΣ: ΑΝΤ1, Fox News και Ντόναλντ Τραμπ

ΑΙΧΜΕΣ: ΑΝΤ1, Fox News και Ντόναλντ Τραμπ

Στην κορυφή το δελτίο ειδήσεων του Mega τον Οκτώβριο

Στην κορυφή το δελτίο ειδήσεων του Mega τον Οκτώβριο

Τρία σόου Eurovision

Τρία σόου Eurovision

Ποιοι θα πάνε με Τσίπρα

Ποιοι θα πάνε με Τσίπρα

Τρικυμία σε κυβέρνηση – ΝΔ

Τρικυμία σε κυβέρνηση – ΝΔ

Φτωχοί και στερημένοι οι Έλληνες: Δεν ανησυχεί κανένας;

Φτωχοί και στερημένοι οι Έλληνες: Δεν ανησυχεί κανένας;