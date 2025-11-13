Ο Πάπας Λέων αποκαλύπτει τις αγαπημένες του ταινίες

Πρώτη στη λίστα του βρίσκεται η χριστουγεννιάτικη κλασική ταινία «It’s a Wonderful Life» του 1946, με τους James Stewart, Donna Reed και Lionel Barrymore

Ο Πάπας Λέων δείχνει ότι η σχέση του με την τέχνη του κινηματογράφου είναι βαθύτερη απ’ όσο θα περίμενε κανείς. Σε συνέντευξή του στο «Variety, ο ποντίφικας μίλησε για την κινηματογραφική του αγάπη και αποκάλυψε τις τέσσερις ταινίες που θεωρεί διαχρονικά αγαπημένες.

Πρώτη στη λίστα του βρίσκεται η χριστουγεννιάτικη κλασική ταινία «It’s a Wonderful Life» του 1946, με τους James Stewart, Donna Reed και Lionel Barrymore. Όπως εξήγησε, η ιστορία τον συγκινεί βαθιά για το μήνυμα ελπίδας και αναγέννησης που μεταφέρει.

Ακολουθεί η θρυλική μουσική ταινία «The Sound of Music», με πρωταγωνιστές τη Julie Andrews, τον Christopher Plummer και την Eleanor Parker. Ο Πάπας Λέων, που έχει αναφερθεί πολλές φορές στη σχέση του με τη μουσική, χαρακτήρισε την ταινία «υπόδειγμα χαράς, συγκίνησης και θετικής δύναμης».

Την τετράδα συμπληρώνει το ψυχολογικό δράμα «Ordinary People» του 1980, με τους Donald Sutherland και Mary Tyler Moore. Ο Πάπας Λέων τόνισε πως η ταινία τον άγγιξε λόγω της ωμής αλήθειας με την οποία παρουσιάζεται η οικογενειακή δοκιμασία και η ανάγκη για συμφιλίωση μετά από μια μεγάλη απώλεια.

Τελευταία στην προσωπική του λίστα βρίσκεται η ιταλική ταινία «La Vita è Bella» του Roberto Benigni. Ο Πάπας Λέων σημείωσε ότι στο έργο αυτό «η ανθρώπινη αξιοπρέπεια παραμένει φως μέσα στο σκοτάδι», ενώ αναγνώρισε ότι η ιστορία αντανακλά και τη δική του ιταλική κληρονομιά.

Οι αποκαλύψεις του Πάπα Λέοντα έρχονται λίγο πριν από την πρώτη μεγάλη συνάντησή του με προσωπικότητες του Hollywood, στο πλαίσιο της Holy Year. Το Σάββατο 15 Νοεμβρίου αναμένεται να βρεθούν στο Βατικανό η Cate Blanchett, ο Adam Scott, ο Spike Lee, ο Chris Pine, ο George Miller, η Alison Brie και ο Dave Franco.

Σε ανακοίνωσή του, το Βατικανό αναφέρει ότι ο Πάπας Λέων «επιθυμεί να ενισχύσει τον διάλογο με τον κόσμο του κινηματογράφου, διερευνώντας τις δυνατότητες της καλλιτεχνικής δημιουργίας στην αποστολή της Εκκλησίας και την προώθηση των ανθρώπινων αξιών». Παρότι τέτοιες συναντήσεις δεν είναι σύνηθες φαινόμενο, ο προκάτοχός του, Πάπας Φραγκίσκος, είχε υποδεχθεί το 2024 γνωστούς κωμικούς όπως ο Conan O’Brien, ο Stephen Colbert, ο Jimmy Fallon, η Whoopi Goldberg και ο Chris Rock.

Ο Πάπας Λέων XIV, ο πρώτος Αμερικανός που ανέλαβε τον παπικό θρόνο στις 8 Μαΐου 2025, δείχνει να θέλει να ανοίξει νέους διαύλους ανάμεσα στην Εκκλησία και τη σύγχρονη πολιτιστική σκηνή. Με τις κινηματογραφικές του επιλογές και τις πρωτοβουλίες του, εκπέμπει το δικό του μήνυμα: ότι το σινεμά μπορεί να αποτελέσει γέφυρα κατανόησης, έμπνευσης και ανθρωπιάς.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

