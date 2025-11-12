Screen News 12.11.2025

Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow και Tyler, the Creator μαζί στο Marty Supreme (Video)

Η ταινία, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 25 Δεκεμβρίου, αφηγείται την ιστορία του Marty Mauser, ενός χαρισματικού αθλητή του πινγκ-πονγκ
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Στο φως το νέο trailer της πολυαναμενόμενης ταινίας «Marty Supreme», σε σκηνοθεσία του Josh Safdie, με πρωταγωνιστή τον Timothée Chalamet και τον Tyler, the Creator. Η ταινία, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 25 Δεκεμβρίου, αφηγείται την ιστορία του Marty Mauser, ενός χαρισματικού αθλητή του πινγκ-πονγκ που ονειρεύεται να γίνει ο κορυφαίος παίκτης του κόσμου. Το νέο trailer δίνει στους θεατές μια πρώτη γεύση από την αισθητική και τον ρυθμό της ταινίας, με τον Timothée Chalamet να ενσαρκώνει έναν ήρωα γεμάτο πάθος, ένταση και ιδιορρυθμία. Η μουσική επένδυση υπογράφεται από τον Daniel Lopatin, μακροχρόνιο συνεργάτη του Josh Safdie, γνωστό και από τα soundtrack των ταινιών «Good Time» και «Uncut Gems».

www.imdb.com

Το καστ πλαισιώνουν οι Gwyneth Paltrow, Fran Drescher και Abel Ferrara, ενώ το σενάριο υπογράφουν από κοινού οι Josh Safdie και Ronald Bronstein. Η ταινία αποτελεί το πρώτο σκηνοθετικό εγχείρημα του Josh Safdie χωρίς τη συνεργασία του αδελφού του, Benny Safdie, από το ντεμπούτο του το 2008 με το «The Pleasure of Being Robbed».

www.imdb.com

Για τον Timothée Chalamet, το «Marty Supreme» είναι το πρώτο μεγάλο του κινηματογραφικό project μετά την εντυπωσιακή ερμηνεία του ως Bob Dylan στη βιογραφική ταινία «A Complete Unknown» του 2024. Ο ηθοποιός επιστρέφει σε έναν ρόλο που συνδυάζει δραματικά και κωμικά στοιχεία, με φόντο την ατμόσφαιρα της δεκαετίας του 1950 και τον κόσμο του επαγγελματικού πινγκ-πονγκ.

www.imdb.com

Από την πλευρά του, ο Tyler, the Creator κάνει την πρώτη του μεγάλη εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη. Αν και έχει συμμετάσχει σε τηλεοπτικές σειρές όπως το «Loiter Squad», το «The Mindy Project» και το «Big Mouth», αυτή είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο σε κινηματογραφική παραγωγή. Ο καλλιτέχνης, γνωστός για τη δημιουργικότητά του και την αγάπη του για την εικόνα, συνεχίζει παράλληλα τη μουσική του πορεία, με πρόσφατο δείγμα το τραγούδι «Sugar on My Tongue» από το single «Don’t Tap the Glass».

Το «Marty Supreme» υπόσχεται να συνδυάσει τη χαρακτηριστική ενέργεια και τον ρεαλισμό του Josh Safdie με μια νοσταλγική, σχεδόν παραμυθένια ατμόσφαιρα. Αν κρίνουμε από το trailer, ο Timothée Chalamet φαίνεται έτοιμος να παραδώσει μία ακόμη συναρπαστική ερμηνεία, αποδεικνύοντας πως, όπως ο ήρωάς του, κυνηγά πάντα την τελειότητα, είτε με ρακέτα, είτε μπροστά στην κάμερα.

Gwyneth Paltrow the Creator Timothée Chalamet TRAILER Tyler ΤΑΙΝΙΑ
