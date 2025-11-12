Η Nicole Kidman στο cast του πιο τρομακτικού project της χρονιάς

Η Nicole Kidman ενισχύει θεαματικά το καστ της ταινίας «The Young People» του Osgood Perkins, ενός από τους ταχύτερα ανερχόμενους δημιουργούς του σύγχρονου κινηματογραφικού τρόμου. Η είσοδος της βραβευμένης με Oscar ηθοποιού στην ταινία, ανεβάζει τις προσδοκίες για ένα από τα πιο αναμενόμενα πρότζεκτ του είδους. Το καστ είχε ήδη κεντρίσει το ενδιαφέρον του κοινού. Η Lola Tung από το «The Summer I Turned Pretty» και η Nico Parker από το «How to Train Your Dragon» πλαισιώνονται από τους Brendan Hines από το «The Tick», Cush Jumbo από το «The Good Wife», Heather Graham από το «Drugstore Cowboy», Johnny Knoxville από το «Jackass», Lexi Minetree από το «Elle», Lily Collias από το «Good One» και Tatiana Maslany από το «Orphan Black».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Nicole Kidman προκαλεί ανατριχίλα. Η συμμετοχή της στο «The Others» το 2001, όπου ενσάρκωσε μια μητέρα που αντιμετωπίζει υπερφυσικές απειλές σε μια απομονωμένη αγγλική έπαυλη, παραμένει μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς. Η ταινία ξεπέρασε τα 210 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και της χάρισε υποψηφιότητες για BAFTA και Χρυσή Σφαίρα, καθιερώνοντάς τη ως μια από τις πιο επιδραστικές παρουσίες του είδους.

Με τη συμμετοχή της Nicole Kidman και τη δημιουργική σφραγίδα του Osgood Perkins, το «The Young People» αναδεικνύεται ήδη σε μία από τις πιο συζητημένες ταινίες τρόμου που βρίσκονται στον ορίζοντα του Χόλιγουντ.

