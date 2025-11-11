Social & Tech 11.11.2025

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου «ανέβασε» τον εαυτό της σε AI και έγινε viral

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έστειλε το… ψηφιακό της είδωλο στην παρουσίαση του προγράμματος και άφησε άφωνο το κοινό
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μια πρωτότυπη και ταυτόχρονα συμβολική παρουσίαση πραγματοποίησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνδυάζοντας πολιτική και τεχνητή νοημοσύνη σε μια σκηνική σύμπραξη που συζητήθηκε.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για το νέο πρόγραμμα της Πλεύσης Ελευθερίας, με τίτλο «Ο Άνθρωπος Μπροστά», η πρόεδρος του κόμματος επέλεξε να μην εμφανιστεί αρχικά η ίδια, αλλά να αφήσει τη θέση της στο ψηφιακό της αντίγραφο, μια εικονική Ζωή δημιουργημένη μέσω ΑΙ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στην οθόνη ήρθε η «ψηφιακή Κωνσταντοπούλου», ντυμένη με ένα λευκό ταγέρ, να συστήνεται στο κοινό, να τους καλωσορίζει και να εξηγεί την αποστολή της, ενώ η πραγματική Ζωή παρακολουθούσε χαμογελαστή από το κοινό. Λίγα λεπτά αργότερα, ανέβηκε και η ίδια στο βήμα, ντυμένη στα κόκκινα, σχηματίζοντας μια εντυπωσιακή αντίθεση με την ψηφιακή εκδοχή της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η εικονική Ζωή μίλησε με τη φωνή της πραγματικής, εξηγώντας χαρακτηριστικά: «Δεν έχω δική μου φωνή, δανείστηκα τη δική της». Και πριν δημιουργηθούν λάθος εντυπώσεις, πρόσθεσε με νοηματικό τρόπο: «Αν είχα ψυχή, θα ήθελα να είχα τη δική της». Το ψηφιακό alter ego της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας δήλωσε, επίσης, ότι παραμένει «πολιτικά ουδέτερο»: «Δεν κοιτάω ούτε αριστερά, ούτε δεξιά, είμαι πιστή στις εργοστασιακές μου ρυθμίσεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μέσα από αυτή την ευρηματική παρουσίαση, έδειξε πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εισχωρήσει ακόμη και στον χώρο της πολιτικής επικοινωνίας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ίσως μια μέρα η ηγεσία μέσω ψηφιακών “εκπροσώπων” να μην είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας.


Ωστόσο, η ίδια φρόντισε να καταστήσει σαφές ότι παραμένει παρούσα και ενεργή, με ή χωρίς τη βοήθεια του ευγενικού της ΑΙ κλώνου. «Η πραγματική Ζωή δεν σκοπεύει να σιωπήσει», τόνισε με το γνώριμο πάθος της, κλείνοντας μια παρουσίαση που έσπασε τα στεγανά της πολιτικής σκηνής και έδωσε τροφή για σκέψη και συζήτηση.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Ζωή Κωνσταντοπούλου πολιτικοί Τεχνητή Νοημοσύνη
