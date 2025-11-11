Celeb News 11.11.2025

Ο Άρης Σερβετάλης ξαναπροκαλεί με τις απόψεις του για τις αμβλώσεις

Ο Άρης Σερβετάλης μιλά για τις αμβλώσεις, την πίστη και την ελευθερία της έκφρασης
Ο ηθοποιός ξανά στο επίκεντρο μετά από την νέα του συνέντευξη
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Άρης Σερβετάλης επιστρέφει στο προσκήνιο με μια συνέντευξη στο BHMAgazino, που ήδη συζητιέται. Ο ηθοποιός συγκεκριμένα μίλησε για τις αμβλώσεις, την ελευθερία του λόγου και τη σύγχρονη κουλτούρα της ακύρωσης.

Ο ίδιος, που έχει ξαναπροκαλέσει συζητήσεις με τις απόψεις του, κράτησε σταθερή στάση: «Η αλήθεια είναι αποκαλυπτική. Όλα στη ζωή έχουν τα δόγματά τους. Κάποια πράγματα δεν σηκώνουν συζήτηση. Οι αμβλώσεις είναι θέμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας και δεν είμαι εγώ αυτός που θα το αναλύσει».

Αναφέρθηκε, μάλιστα, σε μια εικόνα που του έμεινε χαραγμένη στο μυαλό: «Είχα δει μια παλιά φωτογραφία από τη μεταπολεμική Αθήνα, μια βρεφοδόχο, όπου άφηναν τα μωρά που δεν μπορούσαν να μεγαλώσουν οι γονείς τους. Πάνω έγραφε: “Ο πατήρ και η μήτηρ εγκατέλιπόν με, ο δε Κύριος προσελάβετό με”. Δεν το ξεχνάς αυτό εύκολα».

Ο ηθοποιός πήρε ξεκάθαρη θέση για το πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε να μιλάμε ελεύθερα χωρίς φόβο ότι θα «διαγραφούμε»: «Άνθρωποι έχουν δώσει τη ζωή τους για να μπορούμε να λέμε τη γνώμη μας. Όταν απαντώ σε μια ερώτηση, το κάνω σαν ένα μικρό “ευχαριστώ” προς αυτούς. Εύχομαι απλώς η πίστη μου και τα πιστεύω μου να μη θεωρηθούν απειλή για κανέναν.

Έχει αξία να στέκεσαι δίπλα σε κάποιον που διαφωνείς, χωρίς να τον “σβήνεις”. Το να απομονώνεις ή να “ακυρώνεις” κάποιον απλά επειδή δεν συμφωνείς, δεν είναι ελευθερία. Είναι ο σύγχρονος τρόπος να λες: διαφωνώ, άρα σε εξαφανίζω».

Ο Άρης Σερβετάλης έκλεισε τη συνέντευξή του με μια πιο φιλοσοφική νότα, μιλώντας για τη δημοκρατία και την προσωπική ευθύνη: «Δεν γίνεται να συμφωνούμε όλοι με όλους. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αλληλοεξοντωθούμε. Η δημοκρατία χρειάζεται πνεύμα, κατανόηση και κόπο, από το πώς φερόμαστε στις σχέσεις μας, μέχρι πώς ακούμε τον άλλον. Εγωιστής δεν είναι αυτός που ασχολείται με τον εαυτό του, αλλά εκείνος που προσπαθεί να κάνει τον άλλον ίδιο με εκείνον».

