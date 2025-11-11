Μουσικά Νέα 11.11.2025

Όσα κρύβει το video clip «The Fate of Ophelia» της Taylor Swift και δεν πρόσεξες

fate_of_ophelia
Ένα ταξίδι μέσα στο video clip της Taylor Swift γεμάτο κρυφές λεπτομέρειες και καλλιτεχνικές αναφορές που μόνο οι fans μπορούν να ανακαλύψουν
Μαρία Χατζηγιάννη

Το μουσικό video της Taylor Swift για το τραγούδι «The Fate of Ophelia», από το άλμπουμ The Life of a Showgirl, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό video clip. Κάθε σκηνή, κάθε αντικείμενο και κάθε κοστούμι φέρει κρυφές αναφορές σε κλασικά έργα τέχνης, λογοτεχνία, κινηματογράφο αλλά και προσωπικές στιγμές της καλλιτέχνιδας. Οι Swifties έχουν ήδη ανακαλύψει δεκάδες λεπτομέρειες, ενώ η ανάλυση κάθε καρέ αποκαλύπτει προσεκτικά τοποθετημένες συνδέσεις που κάνουν το video πολυεπίπεδο και συναρπαστικό.

Η τραγουδίστρια συνδυάζει ιστορικές αναφορές με την σύγχρονη ποπ κουλτούρα, δημιουργώντας ένα μικρό σύμπαν που παίζει με την αισθητική, τη μυθολογία και την αυτοβιογραφία της. Από τις σκηνές που αναπαριστούν πίνακες όπως οι Friedrich Wilhelm Theodor Heyser και John Everett Millais, μέχρι τις προσωπικές της πινελιές, όπως ο αριθμός 87 που παραπέμπει στον Travis Kelce ή η αναφορά στην γάτα της Olivia Benson, το video αποτελεί μια εξερεύνηση γεμάτη Easter Eggs για όσους αγαπούν την αναλυτική παρατήρηση.

Τα σημαντικότερα Easter Eggs του «The Fate of Ophelia»

Οι δίδυμες Οφήλιες

Η αρχή του video εκτυλίσσεται σε έναν επιχρυσωμένο διάδρομο, όπου εμφανίζεται η πρώτη αναφορά στην Οφήλια του Millais. Στους τοίχους υπάρχουν αφίσες που παραπέμπουν σε άλλα στοιχεία του άλμπουμ, όπως τα «Wood», «Opalite» και «Female Rage». Πίσω από τον πολυέλαιο διακρίνεται ένα πορτρέτο της Taylor Swift με λευκό φόρεμα, στο πλευρό των παραγωγών της.

Το πορτοκαλί πουλί, το ψωμί και το ροδάκινο

Στη συνέχεια, η Taylor Swift εμφανίζεται μέσα σε μια σκηνή που θυμίζει πίνακα, ενώ ένα πορτοκαλί πουλί πετά γύρω της, αναφορά σε προηγούμενο video clip της. Στον χώρο εμφανίζονται επίσης ένα καρβέλι ψωμί, ένα ροδάκινο και μια σειρά από πέρλες, στοιχεία που παραπέμπουν σε στίχους του άλμπουμ. Δίπλα της, μια στατική φιγούρα μοιάζει με τη γάτα της, Olivia Benson.

Η Marilyn Monroe και οι showgirl αναφορές

Η τραγουδίστρια περνά σε σκηνές εμπνευσμένες από τη Marilyn Monroe και το Gentlemen Prefer Blondes, ενώ στο καμαρίνι φαίνεται φωτογραφία του Travis Kelce. Ακόμη, ο χορός με τις καρέκλες παραπέμπει στην παράσταση «Vigilante Shit» από το Eras Tour.

Τιμητική αναφορά στους Ronettes

Σε ένα χαμηλά φωτισμένο περιβάλλον, εμφανίζεται με δύο χορεύτριες και εμφανές styling που θυμίζει τη Ronnie Spector και τους Ronettes, συμβολίζοντας τη λάμψη και τις τραγικές στιγμές των showgirls.

Αναφορές στην κλασική τέχνη και την Οδύσσεια

Η σκηνή με το πλοίο και τις σειρήνες παραπέμπει στον πίνακα του William Etty The Sirens and Ulysses (1837), ενώ η κόκκινη χαίτη της θυμίζει πίνακες των Arthur Hughes και John William Waterhouse. Η ίδια η καλλιτέχνιδα επαναλαμβάνει την πτώση της στη σκηνή της Eras Tour, σαν μεταφορά στον συμβολικό κίνδυνο και τη σωτηρία από τη φήμη.

Xορογραφίες Busby Berkeley

Η aquatic-themed χορογραφία θυμίζει το «Human Waterfall» από το Footlight Parade (1933), ενσωματώνοντας αναφορές στην πνιγμένη Οφηλία και τη μεταφορική διάσωση της Taylor Swift.

Η τελική σκηνή και το εξώφυλλο του άλμπουμ

Στο φινάλε, η Taylor Swift εμφανίζεται με fuzzy coat, περνά ανάμεσα σε κομφετί, ενώ πάνω της φαίνεται η πινακίδα «Exit», σηματοδοτώντας την έξοδό της από την προηγούμενη περιοδεία και την είσοδο σε νέα εποχή. Το πορτοκαλί πουλί ξαναπετάει, ενώ η καλλιτέχνιδα ξαπλώνει σε μπανιέρα, αναπαριστώντας το εξώφυλλο του άλμπουμ.

