Αντιδράσεις για το νέο Survivor – Καταγγελία στο ΕΣΡ για τον όρο «Αθηναίοι vs Επαρχιώτες»

Το παιχνίδι επιστρέφει με νέο concept και έπαθλο 250.000 ευρώ, όμως πολλοί μιλούν ήδη για άστοχο διαχωρισμό

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου κύκλου του Survivor, καθώς το ριάλιτι επιβίωσης επιστρέφει με τη θεματική «Αθηναίοι vs Επαρχιώτες». Η επιλογή των όρων για τον διαχωρισμό των ομάδων προκάλεσε αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να θεωρούν πως ο χαρακτηρισμός «επαρχία» είναι υποτιμητικός και ρατσιστικός.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η εκπομπή «Buongiorno», υπήρξε διαμαρτυρία και καταγγελία προς το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) για τη χρήση του όρου από τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ. Η εκπομπή σχολίασε ότι η ορολογία αυτή «παραπέμπει σε αντιλήψεις περασμένων δεκαετιών» και ότι «η παρουσίαση της διάκρισης δεν έγινε με διαφάνεια, αλλά ενισχύει στερεότυπα που δεν έχουν θέση στη σύγχρονη τηλεόραση».

Υπενθυμίζεται πως τη Δευτέρα ο ΣΚΑΪ ανακοίνωσε επισήμως την επιστροφή του Survivor, τονίζοντας ότι πρόκειται για τον πιο ανανεωμένο κύκλο του ριάλιτι, με το μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, 250.000 ευρώ.





Στην επίσημη ανακοίνωση αναφερόταν χαρακτηριστικά: «Σε μία αναμέτρηση που θα γράψει ιστορία, αυτή τη φορά θα αγωνιστούν Αθηναίοι vs Επαρχιώτες. Δύο διαφορετικοί κόσμοι αναμετρώνται σε ένα πεδίο μάχης που δεν συγχωρεί λάθη, όμως εδώ όλοι έχουν ίσες ευκαιρίες και ίδιες πιθανότητες για τη νίκη. Δεν υπάρχουν φαβορί».





