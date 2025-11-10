Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Αυτά είναι τα «συστατικά επιτυχίας» που δεν λείπουν ποτέ από την ελληνική τηλεόραση

Όσα χρόνια κι αν περάσουν, όσες πλατφόρμες κι αν εμφανιστούν, η ελληνική τηλεόραση έχει τους δικούς της αμετάβλητους ήρωες. Δεν έχει σημασία αν βρισκόμαστε στο 1999 ή στο 2025. Κάθε ελληνική σειρά έχει τουλάχιστον 6 συγκεκριμένα μοτίβα χαρακτήρων που είναι δεδομένο ότι θα τους δεις και θα τους λατρέψεις.

Πάμε να θυμηθούμε τα πιο χαρακτηριστικά «κλισέ» που αγαπάμε να βλέπουμε ξανά και ξανά!

1. Η πεθερά

Καμία σειρά δεν είναι ολοκληρωμένη χωρίς την πεθερά που ανακατεύεται παντού. Είτε είναι καλή και υπερπροστατευτική είτε «κακιά» και καταστροφική, πάντα ξέρει τα πάντα. Είτε αυτή είναι η αγαπημένη Θεοπούλα από το «Παρά Πέντε» είτε η Αλεξάνδρα από το «Σόι Σου», πρόκειται για έναν ρόλο που αγαπάς.

2. Η «χαζή» ξανθιά (γλυκούλα και αφελής)

Αν δεν υπάρχει μια αφελής, χαριτωμένη, λίγο στον κόσμο της, δεν είναι ελληνική σειρά. Πίσω της όμως, πάντα κρύβεται χρυσή καρδιά. Όπως για παράδειγμα, η Τάμυ στις «Σαββατογεννημένες», η Ντάλια στο «Παρά Πέντε» και η Αντωνία στο «Σόι Σου».

3. Ο κακός που όλοι λατρεύουν να μισούν

Πλούσιος, σνομπ, ξινός, ύπουλος ή απλώς… εκνευριστικά τέλειος. Κάθε σειρά χρειάζεται τον villain της. Ο κακός με τα μαύρα από το «Παρά Πέντε» αλλά και ο πρωθυπουργός Άρης Παυρινός, η Σωσώ Παπαδήμα από τα «Εγκλήματα», η Αννέτα Μπεζεντάκου από το «Είσαι το Ταίρι μου», η γιαγιά Μαρκάτου από το «Ντόλτσε Βίτα», η Σμαράγδα από την «Νταντά» και η Σιλβή από τα «Μαύρα Μεσάνυχτα» είναι μερικά από τα παραδείγματα που επιβεβαιώνουν πως πάντα χρειάζεται ένας «κακός» στις σειρές!

4. Ο γόης

Ξεκινά ως τύπος που «παίζει» με τις γυναίκες, αλλά στο τέλος συγκινεί και το πιο σκληρό κοινό, όπως έκανε ο Σωτήρης στο «Είσαι το ταίρι μου», ο Μάνθος από το «Κωνσταντίνου και Ελένης», ο Μάρκος από τον «Τιμωρό», ο Άρης από τους «Λατρεμένοι μου γείτονες» και ο Κωνσταντής από τις «Άγριες Μέλισσες».

5. Ο πανέξυπνος-nerd

Συνήθως nerd, προγραμματιστής ή υπάλληλος με άποψη, που φωνάζει «σας τα έλεγα». Θες τον Σπύρο από το «Παρά Πέντε», τον Παναγιώτη από το «Είσαι το ταίρι μου», τον Κατακουζηνό-Πώποτα από το «Κωνσταντίνου και Ελένης» και το «Καφέ της Χαράς» αντίστοιχα; Όλοι ήταν ένας κι ένας!

6. Ο χαρακτήρας που τρώει-πίνει πάντα

Πάντα υπάρχει ένας που ό,τι και να συμβαίνει, θα μασουλάει κάτι. Η Ζουμπουλιά από το «Παρά Πέντε», ο Μίμης από το «50-50», η Ελένη Βλαχάκη από το «Κωνσταντίνου και Ελένης», ο Μάκης από το «Ευτυχισμένοι μαζί», ο παπάς από το «Καφέ της Χαράς».

Όσο λοιπόν κι αν αλλάζουν τα σενάρια, οι πλατφόρμες και οι τίτλοι, η ελληνική τηλεόραση θα έχει πάντα αυτά τα «ιερά τέρατα» χαρακτήρων που μας κάνουν να νιώθουμε σαν στο σπίτι μας. Γιατί στο τέλος της ημέρας, μπορεί να βλέπουμε διαφορετικές σειρές αλλά είναι σαν να βλέπουμε πάντα… την ίδια οικογένεια.

