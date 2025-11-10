MadWalk Banner
TV 10.11.2025

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Αυτά είναι τα «συστατικά επιτυχίας» που δεν λείπουν ποτέ από την ελληνική τηλεόραση
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Όσα χρόνια κι αν περάσουν, όσες πλατφόρμες κι αν εμφανιστούν, η ελληνική τηλεόραση έχει τους δικούς της αμετάβλητους ήρωες. Δεν έχει σημασία αν βρισκόμαστε στο 1999 ή στο 2025. Κάθε ελληνική σειρά έχει τουλάχιστον 6 συγκεκριμένα μοτίβα χαρακτήρων που είναι δεδομένο ότι θα τους δεις και θα τους λατρέψεις.

Πάμε να θυμηθούμε τα πιο χαρακτηριστικά «κλισέ» που αγαπάμε να βλέπουμε ξανά και ξανά!

MEGA: Η επίσημη ανακοίνωση για το Reunion του «Παρά Πέντε» 20 χρόνια μετά

Διάβασε επίσης: Από το «Δύο Ξένοι» στο «Maestro»: Πόσο άλλαξε το φλερτ στην ελληνική TV

1. Η πεθερά

Καμία σειρά δεν είναι ολοκληρωμένη χωρίς την πεθερά που ανακατεύεται παντού. Είτε είναι καλή και υπερπροστατευτική είτε «κακιά» και καταστροφική, πάντα ξέρει τα πάντα. Είτε αυτή είναι η αγαπημένη Θεοπούλα από το «Παρά Πέντε» είτε η Αλεξάνδρα από το «Σόι Σου», πρόκειται για έναν ρόλο που αγαπάς.

Οι 5 πιο κουραστικές πεθερές της ελληνικής τηλεόρασης – και γιατί τις αγαπήσαμε

2. Η «χαζή» ξανθιά (γλυκούλα και αφελής)

Αν δεν υπάρχει μια αφελής, χαριτωμένη, λίγο στον κόσμο της, δεν είναι ελληνική σειρά. Πίσω της όμως, πάντα κρύβεται χρυσή καρδιά. Όπως για παράδειγμα, η Τάμυ στις «Σαββατογεννημένες», η Ντάλια στο «Παρά Πέντε» και η Αντωνία στο «Σόι Σου».

3. Ο κακός που όλοι λατρεύουν να μισούν

Πλούσιος, σνομπ, ξινός, ύπουλος ή απλώς… εκνευριστικά τέλειος. Κάθε σειρά χρειάζεται τον villain της. Ο κακός με τα μαύρα από το «Παρά Πέντε» αλλά και ο πρωθυπουργός Άρης Παυρινός, η Σωσώ Παπαδήμα από τα «Εγκλήματα», η Αννέτα Μπεζεντάκου από το «Είσαι το Ταίρι μου», η γιαγιά Μαρκάτου από το «Ντόλτσε Βίτα», η Σμαράγδα από την «Νταντά» και η Σιλβή από τα «Μαύρα Μεσάνυχτα» είναι μερικά από τα παραδείγματα που επιβεβαιώνουν πως πάντα χρειάζεται ένας «κακός» στις σειρές!

4. Ο γόης

Ξεκινά ως τύπος που «παίζει» με τις γυναίκες, αλλά στο τέλος συγκινεί και το πιο σκληρό κοινό, όπως έκανε ο Σωτήρης στο «Είσαι το ταίρι μου», ο Μάνθος από το «Κωνσταντίνου και Ελένης», ο Μάρκος από τον «Τιμωρό», ο Άρης από τους «Λατρεμένοι μου γείτονες» και ο Κωνσταντής από τις «Άγριες Μέλισσες».

5. Ο πανέξυπνος-nerd

Συνήθως nerd, προγραμματιστής ή υπάλληλος με άποψη, που φωνάζει «σας τα έλεγα». Θες τον Σπύρο από το «Παρά Πέντε», τον Παναγιώτη από το «Είσαι το ταίρι μου», τον Κατακουζηνό-Πώποτα από το «Κωνσταντίνου και Ελένης» και το «Καφέ της Χαράς» αντίστοιχα; Όλοι ήταν ένας κι ένας!

6. Ο χαρακτήρας που τρώει-πίνει πάντα

Πάντα υπάρχει ένας που ό,τι και να συμβαίνει, θα μασουλάει κάτι. Η Ζουμπουλιά από το «Παρά Πέντε», ο Μίμης από το «50-50», η Ελένη Βλαχάκη από το «Κωνσταντίνου και Ελένης», ο Μάκης από το «Ευτυχισμένοι μαζί», ο παπάς από το «Καφέ της Χαράς».

Όσο λοιπόν κι αν αλλάζουν τα σενάρια, οι πλατφόρμες και οι τίτλοι, η ελληνική τηλεόραση θα έχει πάντα αυτά τα «ιερά τέρατα» χαρακτήρων που μας κάνουν να νιώθουμε σαν στο σπίτι μας. Γιατί στο τέλος της ημέρας, μπορεί να βλέπουμε διαφορετικές σειρές αλλά είναι σαν να βλέπουμε πάντα… την ίδια οικογένεια. 

Διάβασε επίσης: Οι 5 πιο κουραστικές πεθερές της ελληνικής τηλεόρασης (και γιατί τις αγαπήσαμε)

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ελληνικές Σειρές ρόλος ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ χαρακτήρας
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Θρυλική σειρά επιστρέφει στο Netflix 56 χρόνια μετά την πρώτη της προβολή

Θρυλική σειρά επιστρέφει στο Netflix 56 χρόνια μετά την πρώτη της προβολή

10.11.2025
Επόμενο
Κατερίνα Καινούργιου: Με ροζ μπαλόνια στο πλατό ανακοίνωσε πως περιμένει κοριτσάκι

Κατερίνα Καινούργιου: Με ροζ μπαλόνια στο πλατό ανακοίνωσε πως περιμένει κοριτσάκι

10.11.2025

Δες επίσης

Άγιος Έρωτας: Η απόλυτη ανατροπή στα επόμενα επεισόδια της σειράς του ALPHA
TV

Άγιος Έρωτας: Η απόλυτη ανατροπή στα επόμενα επεισόδια της σειράς του ALPHA

07.11.2025
Grand Hotel: Ο Πέτρος «εισβάλλει» στα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1
TV

Grand Hotel: Ο Πέτρος «εισβάλλει» στα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

07.11.2025
Η LILA μπαίνει στο GNTM και ταράζει τα νερά της βίλας
TV

Η LILA μπαίνει στο GNTM και ταράζει τα νερά της βίλας

07.11.2025
Το πρώτο βίντεο του Γιώργου Καπουτζίδη από τα γυρίσματα της επιστροφής του «Παρά Πέντε»
TV

Το πρώτο βίντεο του Γιώργου Καπουτζίδη από τα γυρίσματα της επιστροφής του «Παρά Πέντε»

07.11.2025
Γιατί ρε Πατέρα: Εκρηκτικές στιγμές γέλιου στο 8ο επεισόδιο της σειράς του ΑΝΤ1
TV

Γιατί ρε Πατέρα: Εκρηκτικές στιγμές γέλιου στο 8ο επεισόδιο της σειράς του ΑΝΤ1

07.11.2025
Το Σόι Σου: Η απρόσμενη on air αντίδραση του Μελέτη Ηλία με τα νούμερα της πρεμιέρας
TV

Το Σόι Σου: Η απρόσμενη on air αντίδραση του Μελέτη Ηλία με τα νούμερα της πρεμιέρας

07.11.2025
Μια Νύχτα Μόνο: Ανατροπές και εκπλήξεις στα επόμενα επεισόδια της νέας σειράς του Mega
TV

Μια Νύχτα Μόνο: Ανατροπές και εκπλήξεις στα επόμενα επεισόδια της νέας σειράς του Mega

07.11.2025
Ανακατατάξεις στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού – Ποιοι αποχωρούν από το «Το ’Χουμε»
TV

Ανακατατάξεις στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού – Ποιοι αποχωρούν από το «Το ’Χουμε»

06.11.2025
18 χρόνια μετά! Η Κατερίνα Καινούργιου παραδέχεται για πρώτη φορά γιατί το «Παρά Πέντε» την κατέστρεψε
TV

18 χρόνια μετά! Η Κατερίνα Καινούργιου παραδέχεται για πρώτη φορά γιατί το «Παρά Πέντε» την κατέστρεψε

06.11.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Από βάφλες μέχρι pancakes: Τα πρωτεϊνικά πρωινά που θα γεμίσουν το στομάχι σου χωρίς τύψεις

Από βάφλες μέχρι pancakes: Τα πρωτεϊνικά πρωινά που θα γεμίσουν το στομάχι σου χωρίς τύψεις

Σμαράγδα Καρύδη: Οι vintage πινελιές συναντούν το σύγχρονο design στο σαλόνι της

Σμαράγδα Καρύδη: Οι vintage πινελιές συναντούν το σύγχρονο design στο σαλόνι της

6 λαχανικά που είναι καλύτερα κατεψυγμένα παρά φρέσκα

6 λαχανικά που είναι καλύτερα κατεψυγμένα παρά φρέσκα

Από το «Δύο Ξένοι» στο «Maestro»: Πόσο άλλαξε το φλερτ στην ελληνική TV

Από το «Δύο Ξένοι» στο «Maestro»: Πόσο άλλαξε το φλερτ στην ελληνική TV

Οι εργαζόμενοι στα media του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν «Ιθάκη»… Ζημίες 2,5 εκατ. ευρώ για το Κόκκινο και 1,6 εκατ. ευρώ για την «Αυγή»!

Οι εργαζόμενοι στα media του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν «Ιθάκη»… Ζημίες 2,5 εκατ. ευρώ για το Κόκκινο και 1,6 εκατ. ευρώ για την «Αυγή»!

Επιδότηση 1,8 εκατ. ευρώ για το «IQ 160» της Barkingwell media από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Επιδότηση 1,8 εκατ. ευρώ για το «IQ 160» της Barkingwell media από το ΕΚΚΟΜΕΔ

ΑΙΧΜΕΣ: Ο Αντώνης Σαμαράς από τη μία και η …”κάποια Αριστερά από την άλλη

ΑΙΧΜΕΣ: Ο Αντώνης Σαμαράς από τη μία και η …”κάποια Αριστερά από την άλλη

Τι γίνεται με το νερό;

Τι γίνεται με το νερό;

Αντώνης Σαμαράς για την ίδρυση νέου κόμματος: Θα κρίνω με ψυχραιμία

Αντώνης Σαμαράς για την ίδρυση νέου κόμματος: Θα κρίνω με ψυχραιμία

Η επέλαση του Ισλάμ στη Δύση με την παγκοσμιοποίηση και τη λαθρομετανάστευση

Η επέλαση του Ισλάμ στη Δύση με την παγκοσμιοποίηση και τη λαθρομετανάστευση