Οι 5 πιο κουραστικές πεθερές της ελληνικής τηλεόρασης – και γιατί τις αγαπήσαμε

Αν υπάρχει ένας ρόλος που έχει γράψει ιστορία στην ελληνική τηλεόραση, αυτός είναι η πεθερά. Είτε είναι σνομπ, είτε παραδοσιακή, είτε… επικίνδυνα προστατευτική, πάντα καταφέρνει να μπει στο πετσί του θεατή.

Άλλες μας έκαναν να γελάμε, άλλες να φωνάζουμε στην οθόνη, αλλά όλες άφησαν το στίγμα τους. Ας θυμηθούμε, λοιπόν, τις 5 πιο «κουραστικές» αλλά και πιο λατρεμένες πεθερές της μικρής οθόνης.

1. Αλεξάνδρα Τριαντάφυλλου – Το Σόι σου

Η κλασική πεθερά που «ξέρει καλύτερα από όλους». Η Αλεξάνδρα (Μίρκα Παπακωνσταντίνου) με το σνομπ της ύφος και τις απίθανες ατάκες της, κατάφερε να γίνει το απόλυτο σύμβολο της… ανυπόφορης αλλά λατρεμένης πεθεράς. Θέλει τα παιδιά της κοντά, τους γαμπρούς και τις νύφες υπό έλεγχο και πάντα έχει άποψη για όλα – από το φαγητό μέχρι τη διακόσμηση του σπιτιού.

Γιατί την αγαπήσαμε: Γιατί κάτω από την αυστηρότητα κρύβεται μια καρδιά που λιώνει για την οικογένειά της.

2. Ντένη Μαρκορά – Δύο Ξένοι

Η πεθερά που θα μπορούσε άνετα να έχει δική της εκπομπή στο lifestyle prime time. Η Ντένη Μαρκορά, όπως την υποδύθηκε η Ντίνα Κώνστα, είναι η απόλυτη diva που ζει ανάμεσα σε σαμπάνιες, ραδιόφωνα και… υστερίες. Η σχέση της με τον γιο της ήταν μια ατελείωτη ψυχολογική πάλη, ανάμεσα σε μητρική αγάπη, έλεγχο και απελπισία, μιας και κάθε φορά που φώναζε «Κωνσταντίνε» όλοι γνώριζαν πως θα ακολουθούσε ένας απολαυστικός διάλογος μεταξύ μητέρας και γιου.

Γιατί την αγαπήσαμε: Γιατί ήταν υπερβολική με στυλ. Ήταν πλούσια, με κοσμική ζωή, λάτρευε το Εβιάν, ταλαιπωρούσε γλυκά την υπηρέτριά της Μαρούσκα, μιλούσε το τηλέφωνο με την «αόρατη» Νινέτα, ενώ ως πεθερά «βασάνισε» την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου που δεν ενέκρινε και συμμάχησε με την Εβελίνα Παπούλια, η οποία ήταν της … αρεσκείας της.

3. Καλλιόπη Σταματάκη – Σασμός

Η πιο «βαριά» πεθερά της λίστας. Η Μαρία Τζομπανάκη δημιούργησε έναν ρόλο που ξεπερνά την τηλεόραση, καθώς είναι σχεδόν μυθικός. Αυστηρή, παραδοσιακή, περήφανη και πάντα με ένα μαντίλι στο κεφάλι και το βλέμμα χαμηλωμένο… ή μήπως απειλητικό;

Γιατί την αγαπήσαμε: Γιατί είναι η πεθερά που κουβαλάει την τραγωδία της Κρήτης. Μπορεί να μας τρομάζει, αλλά ξέρουμε πως, πίσω από την αυστηρότητα, κρύβεται μια μάνα που έμαθε να αγαπά μέσα από τη σιωπή.

4. Θεοπούλα – Παρά Πέντε

Η πιο… iconic πεθερά της ελληνικής τηλεόρασης δεν είναι άλλη από τη Θεοπούλα του στο «Παρά Πέντε». Η Έφη Παπαθεοδώρου δημιούργησε έναν ρόλο που έμεινε στην ιστορία. Η Θεοπούλα, με την αξεπέραστη φράση «Δεν τη θέλω την κοντή!» έγραψε τηλεοπτική ιστορία, αποδοκιμάζοντας με απίστευτο ύφος τη νύφη του γιου της. Από τις πιο αστείες και αιχμηρές φιγούρες της σειράς, η Θεοπούλα έβαζε το «αλάτι» σε κάθε επεισόδιο, με τις ατάκε και τη σκανδαλιάρικη διάθεσή της.

Γιατί την αγαπήσαμε: Γιατί ήταν αυθόρμητη, καυστική και απρόβλεπτη.

5. 7 Θανάσιμες πεθερές

Μια από τις καλύτερες τηλεοπτικές κωμικές σειρές αυτοτελών επεισοδίων με θέμα τις θανάσιμες Ελληνίδες πεθερές. Με οδηγό την Βίκυ Σταυροπούλου μας ταξίδεψαν σε όλη την Ελλάδα, σε κάθε γειτονιά της Αθήνας, μας μετέφεραν στο παρελθόν αλλά και στο μέλλον, μας γνώρισαν κάθε είδους πεθερά, κόρη, γιο, νύφη και γαμπρό…

7 χρόνια μετάδοσης, 173 επεισόδια, 59 ιστορίες (κατά σειρά μετάδοσης): Η Χήρα πεθερά, Η Απρόβλεπτη πεθερά, Η Γιατρόπληκτη πεθερά, Η Τσιγκούνα πεθερά, Η Λογική πεθερά, Η Τιμωρός πεθερά, Η Ρατσίστρια πεθερά, Η Εθιμοτυπική πεθερά, Η καλή πεθερά, Η Μοντέρνα πεθερά, Η Πανούργα πεθερά, Η Πολίτισσα πεθερά, Η Φαρμακόγλωσσα πεθερά, Η Μαϊμού πεθερά, Η Λαϊκή πεθερά, Η Νεόπλουτη πεθερά, Η Κουφή πεθερά, Οι Συμπεθέρες, Η Φαντασιόπληκτη πεθερά, Η Αλανιάρα πεθερά, Η Φεμινίστρια πεθερά, Η Μαφιόζα πεθερά, Η Κακιά πεθερά, Η πεθερά Άντρας, Η Μηχανοράφτρα πεθερά, Η Κρητικιά πεθερά, Η Θεσσαλονικιά πεθερά, Η Βλάχα πεθερά, Η Τσιγγάνα πεθερά, Η Σμυρνιά πεθερά, Η Μανιάτισσα πεθερά, Η Κερκυραία πεθερά, Η Καλαματιανή πεθερά, Η Κολωνακιώτισσα πεθερά, Η Πατρινιά πεθερά, Η Κεφαλλονίτισσα πεθερά, Η Αθηναία πεθερά, Η Συριανή πεθερά, Η Θρακιώτισσα πεθερά, Η πεθερά Δυτικών προαστίων, Η Ναυπλιώτισσα πεθερά, Η Σπαρτιάτισσα πεθερά, Η Πόντια πεθερά, Η Αρβανίτισσα πεθερά, Η Παριανή πεθερά, Η πεθερά από την Λέρο, Η Πειραιώτισσα πεθερά, Η πεθερά από τον Άλλο Κόσμο, Η Θανάσιμη πεθερά, Μια πεθερά στη Χούντα, Η Νεοδημοκράτισσα πεθερά, Η Χίπισσα πεθερά, Η πεθερά από το Μέλλον, Η Αρχαία πεθερά, Η πεθερά της Οικονομικής κρίσης, Η πεθερά Lifting, Η πεθερά του 1821, Group therapy.

38 ηθοποιοί στο ρόλο της «πεθεράς» (αλφαβητικά): Μαρία Αλιφέρη, Ελένη Ανουσάκη, Μπέττυ Βαλάση, Μάρθα Βούρτση, Καίτη Γαρμπή, Ελένη Γερασιμίδου, Κατερίνα Γιουλάκη, Κάτια Δανδουλάκη, Χρυσούλα Διαβάτη, Τζόυς Ευείδη, Μαρία Καβογιάννη, Μάρθα Καραγιάννη, Ελένη Καστάνη, Βέρα Κρούσκα, Άννα Κυριακού, Ντίνα Κώνστα, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Καίτη Κωνσταντίνου, Μαρία Λεκάκη, Μπέτυ Λιβανού, Ρένια Λουϊζίδου, Υβόννη Μαλτέζου, Υρώ Μανέ, Νένα Μεντή, Κατιάνα Μπαλανίκα, Δέσποινα Μπεμπεδέλη, Μιμή Ντενίση, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Άννα Παναγιωτοπούλου, Δήμητρα Παπαδοπούλου, Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Τζέσυ Παπουτσή, Πηνελόπη Πιτσούλη, Κάρμεν Ρουγγέρη, Χρύσα Ρώπα, Ναταλία Τσαλίκη.

