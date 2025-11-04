Ο γιος του Γρηγόρη Αρναούτογλου έγινε 12! Το πάρτι γενεθλίων και η εντυπωσιακή τούρτα

Δείτε φωτογραφίες από την ξεχωριστή αυτή μέρα για τον παρουσιαστή και την Κατερίνα Κόκλα

Πολύ σημαντική και ξεχωριστή ήταν η χθεσινή 3/11 μέρα για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και την Κατερίνα Κόκλα, αφού ο γιος τους, Αναστάσης, γιόρτασε τα 12α του γενέθλια.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η Κατερίνα Κόκλα, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να μένει μακριά από τη δημοσιότητα, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από το πάρτι γενεθλίων του γιου της.

Διάβασε επίσης: Ποια είναι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τι έκανε μόλις πάτησε το πόδι της στην Αθήνα

Η τούρτα ήταν εντυπωσιακή, το ίδιο και το χαμόγελο του Αναστάση.

Να υπενθυμίσουμε πως παρόλο που ο παρουσιαστής και η πρώην σύντροφός του έχουν ακολουθήσει χωριστούς δρόμους από το 2017, παραμένουν ενωμένοι μέσα από την αγάπη για το παιδί τους.

«Μια ζωή μαζί», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης η Κατερίνα Κόκλα.

Διάβασε επίσης: Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε συγκινημένη το θαύμα που βίωσε το περασμένο καλοκαίρι

Δες κι αυτό…