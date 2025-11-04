MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Celeb News 04.11.2025

Ο γιος του Γρηγόρη Αρναούτογλου έγινε 12! Το πάρτι γενεθλίων και η εντυπωσιακή τούρτα

Δείτε φωτογραφίες από την ξεχωριστή αυτή μέρα για τον παρουσιαστή και την Κατερίνα Κόκλα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Πολύ σημαντική και ξεχωριστή ήταν η χθεσινή 3/11 μέρα για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και την Κατερίνα Κόκλα, αφού ο γιος τους, Αναστάσης, γιόρτασε τα 12α του γενέθλια. 

Όπως ήταν αναμενόμενο, η Κατερίνα Κόκλα, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να μένει μακριά από τη δημοσιότητα, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από το πάρτι γενεθλίων του γιου της.

Γρηγόρης Αρναούτογλου
https://www.instagram.com/katerinakokla/

Διάβασε επίσης: Ποια είναι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τι έκανε μόλις πάτησε το πόδι της στην Αθήνα

Η τούρτα ήταν εντυπωσιακή, το ίδιο και το χαμόγελο του Αναστάση.

Να υπενθυμίσουμε πως παρόλο που ο παρουσιαστής και η πρώην σύντροφός του έχουν ακολουθήσει χωριστούς δρόμους από το 2017,  παραμένουν ενωμένοι μέσα από την αγάπη για το παιδί τους.

Γρηγόρης Αρναούτογλου
https://www.instagram.com/katerinakokla/

«Μια ζωή μαζί», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης η Κατερίνα Κόκλα.

Διάβασε επίσης: Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε συγκινημένη το θαύμα που βίωσε το περασμένο καλοκαίρι

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ Κατερίνα Κόκλα
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Οι 5 πιο κουραστικές πεθερές της ελληνικής τηλεόρασης (και γιατί τις αγαπήσαμε)

Οι 5 πιο κουραστικές πεθερές της ελληνικής τηλεόρασης (και γιατί τις αγαπήσαμε)

04.11.2025
Επόμενο
Έρωτας Σκοτεινός: Ο Σάκης Ρουβάς επιστρέφει με νέο τραγούδι

Έρωτας Σκοτεινός: Ο Σάκης Ρουβάς επιστρέφει με νέο τραγούδι

04.11.2025

Δες επίσης

Γιώργος Λάνθιμος: Στα δικαστήρια με την σύζυγό του για την υπόθεση βιασμού
Celeb News

Γιώργος Λάνθιμος: Στα δικαστήρια με την σύζυγό του για την υπόθεση βιασμού

04.11.2025
Ο Jonathan Bailey είναι ο πιο sexy άνδρας του 2025 και δεν υπάρχει αμφιβολία
Celeb News

Ο Jonathan Bailey είναι ο πιο sexy άνδρας του 2025 και δεν υπάρχει αμφιβολία

04.11.2025
H Britney Spears κάνει delete το Instagram της μετά τα αποκαλυπτικά απομνημονεύματα του Kevin Federline
Celeb News

H Britney Spears κάνει delete το Instagram της μετά τα αποκαλυπτικά απομνημονεύματα του Kevin Federline

04.11.2025
Ο Donald Trump θέλει να φτιάξει στο άψε σβήσε «την Αψίδα της Ανεξαρτησίας» στην Ουάσιγκτον
Celeb News

Ο Donald Trump θέλει να φτιάξει στο άψε σβήσε «την Αψίδα της Ανεξαρτησίας» στην Ουάσιγκτον

03.11.2025
Η Mariah Carey δίνει το σύνθημα για τα Χριστούγεννα με νέο «it’s time» video
Celeb News

Η Mariah Carey δίνει το σύνθημα για τα Χριστούγεννα με νέο «it’s time» video

03.11.2025
Αγνώριστος αλλά χαμογελαστός πίσω από τα κάγκελα της φυλακής ο Diddy
Celeb News

Αγνώριστος αλλά χαμογελαστός πίσω από τα κάγκελα της φυλακής ο Diddy

03.11.2025
Η Courteney Cox έντυσε τα σκυλιά της και έκανε το πιο αστείο (και stylish) Halloween
Celeb News

Η Courteney Cox έντυσε τα σκυλιά της και έκανε το πιο αστείο (και stylish) Halloween

03.11.2025
Ο Jack Blues Bieber ακολουθεί τα βήματα του μπαμπά του για το Halloween
Celeb News

Ο Jack Blues Bieber ακολουθεί τα βήματα του μπαμπά του για το Halloween

03.11.2025
Γιάννης Βαρδής: Διαφωνεί με το να γίνει ταινία η ζωή του πατέρα του, Αντώνη
Celeb News

Γιάννης Βαρδής: Διαφωνεί με το να γίνει ταινία η ζωή του πατέρα του, Αντώνη

03.11.2025
Το φαγητό που θεωρούνταν απαγορευμένο για αιώνες και τώρα το λατρεύουμε

Το φαγητό που θεωρούνταν απαγορευμένο για αιώνες και τώρα το λατρεύουμε

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Οι 5 πιο κουραστικές πεθερές της ελληνικής τηλεόρασης (και γιατί τις αγαπήσαμε)

Οι 5 πιο κουραστικές πεθερές της ελληνικής τηλεόρασης (και γιατί τις αγαπήσαμε)

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

Το πιο συχνό λάθος που προκαλεί φούσκωμα ακόμα και μετά από ελαφρύ γεύμα

Το πιο συχνό λάθος που προκαλεί φούσκωμα ακόμα και μετά από ελαφρύ γεύμα

Ζημιογόνοι οι 5 από τους 7 σταθμούς εθνικής εμβέλειας το 2024!– Πιέζει ασφυκτικά τα κανάλια ο αθέμιτος ανταγωνισμός των streaming υπηρεσιών

Ζημιογόνοι οι 5 από τους 7 σταθμούς εθνικής εμβέλειας το 2024!– Πιέζει ασφυκτικά τα κανάλια ο αθέμιτος ανταγωνισμός των streaming υπηρεσιών

Το “Σόι σου” η μόνη παραγωγή που εγκρίθηκε από το ΕΚΚΟΜΕΔ για τη σεζόν

Το “Σόι σου” η μόνη παραγωγή που εγκρίθηκε από το ΕΚΚΟΜΕΔ για τη σεζόν

Αναμονή για τις σειρές που θα επιδοτηθούν από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Αναμονή για τις σειρές που θα επιδοτηθούν από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η «ψηφιακή Βαβέλ» του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η «ψηφιακή Βαβέλ» του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Η σημασία της συντήρησης των κτιρίων

Η σημασία της συντήρησης των κτιρίων

Οι κακές συνήθειες ύπνου γερνούν πιο γρήγορα τον εγκέφαλο

Οι κακές συνήθειες ύπνου γερνούν πιο γρήγορα τον εγκέφαλο