Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε συγκινημένη το θαύμα που βίωσε το περασμένο καλοκαίρι

Το θαύμα που βίωσε το περασμένο καλοκαίρι με ένα προσωπικό της θέμα εξομολογήθηκε η Κατερίνα Καινούργιου στον αέρα της σημερινής εκπομπής της στον Alpha.

Χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες, η παρουσιάστρια μοιράστηκε την ευαίσθητη ιστορία, με αφορμή την αντίστοιχη περίπτωση της καλεσμένης της, Βαρβάρας.

«Μιλάμε για τον πατέρα Δημήτριο από τους Αγίους Ισιδώρους, που τον επισκέφθηκα στα Χανιά το καλοκαίρι. Πήγα να προσευχηθώ ζητώντας του κάτι, για το οποίο θα μιλήσω σε πολύ λίγο καιρό. Το λέω και ανατριχιάζω, μου είπε: προσευχήσου και αυτό που θέλεις σε πολύ λίγες ημέρες θα με πάρεις τηλέφωνο και θα μου πεις ότι έχει γίνει.

Εκείνη τη στιγμή, η αγαλλίαση που ένιωσα, η ηρεμία η ψυχική και τα συναισθήματα ήταν απίστευτα. Άρχισα να βλέπω τη ζωή λίγο διαφορετικά.

Δεν ξέρω αν αυτό το θέμα αρέσει σε όλους. Εγώ ξέρω όμως ότι αυτή την κουβέντα που κάναμε εγώ την απόλαυσα πάρα πολύ. Θα προσπαθώ όσο μπορώ μέσα από αυτή την εκπομπή, όσο κι αν δεν αρέσει σε κάποιους, να προβάλλω τέτοια θέματα, γιατί ούτε την πίστη μου διαπραγματεύομαι, ούτε πάντα τη δύναμη της Επιστήμης», αποκάλυψε η Κατερίνα Καινούργιου.





